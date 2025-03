Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1 kg małych gąsek,

1 łyżeczka soli,

kilka ziarenek pieprzu,

gałązka świeżego rozmarynu,

gałązka świeżego tymianku,

2 listki laurowe,

1 ząbek czosnku,

100 ml octu winnego.

Składniki na zalewę:

oliwa,

4 listki laurowe,

4 gałązki rozmarynu,

2 ząbki czosnku,

kilka gałązek tymianku,

4 łyżeczki pieprzu ziarnistego.

Przygotowanie:

Gąski starannie oczyść miękką szczoteczką i wypłucz w zimnej wodzie. Rozgrzej na patelni oliwę i wrzuć lekko osuszone gąski. Dodaj sól, pieprz, rozmaryn, tymianek, listki laurowe i posiekany ząbek czosnku. Całość smaż przez kilka minut. Gdy gąski puszczą sok, zaczekaj aż odparuje. Na patelnię wlej ocet winny i dobrze zamieszaj. Kiedy ocet odparuje, zdejmij patelnię z gazu. Przełóż gąski do wyparzonych słoików. Do każdego słoika gąsek w occie dodaj 1 listek laurowy, gałązkę rozmarynu, pół ząbka czosnku, łyżeczkę ziarenek pieprzu i gałązkę tymianku. Zalej gąski w occie oliwą, aby zakryła całkowicie grzyby. Zakręć mocno i odstaw na 3 miesiące w chłodne i ciemne miejsce.

W sezonie warto przygotować kilka słoiczków prośnianek w occie - będą doskonałym dodatkiem do mięsnych dań, z powodzeniem sprawdzą się również na świątecznym stole jako dodatek do warzywnego lub mięsnego pasztetu.

Jak doprawić gąski w occie?

W klasycznej marynacie do gąsek stosuje się proporcje: 1 część octu, 3 części wody, 1 łyżka cukru i 1 łyżeczka soli na każdy litr płynu. Do tego dochodzą przyprawy, które dodaje się bezpośrednio do słoików.

Możesz wybrać te, które najbardziej lubisz. Do gąsek idealnie pasują:

liść laurowy i ziele angielskie,

pieprz czarny (w ziarnach),

gorczyca,

cukier,

czosnek,

koper (nasiona lub świeże gałązki),

kawałek chrzanu.

