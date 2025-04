Zobacz także: Idealny schab na Boże Narodzenie

Przygotowanie tej znanej m.in. pod Kolbuszową (Podkarpacie) zupy grzybowej jest bardzo proste.

Najpierw należy namoczyć dużą garść leśnych grzybów w wodzie (najlepiej na noc). Siekamy je, a potem gotujemy na nich wywar (na 3 litrach wody), używając również wody, w której się moczyły (nie zlewamy tego co na dnie, bo może się tam zebrać piasek).

Jeśli nie ma grzybów leśnych, można też użyć 50-70 dkg pieczarek (tylko wiadomo - ich już nie moczymy).

Po 30 minutach gotowania grzybów dodajemy 2 białe barszcze z butelki (jeśli ktoś zakisił swój własny barszcz, to w zależności od jego konsystencji, należy na 3 litry wody wlać 4 szklanki zakwasu – ale to tylko sugestia – sposobów na barszcz jest bardzo wiele, niektórzy lubią gęsty, inni rzadszy).

Do tego wrzucamy 3 kostki rosołowe, sól do smaku i trochę maggi dla wzbogacenia smaku.

Można też dodać 2 łyżki masła, aby smak barszczu był nieco delikatniejszy.

Teraz zagęszczanie – w miseczce rozrabiamy 2 łyżki mąki ze słodką śmietaną (śmietany 4-5 łyżek). Następnie ogrzewamy mieszaninę gorącym barszczem, wlewając trochę płynu do śmietany. Całość mieszamy i przelewamy do garnka.

Barszcz biały z grzybami to gęsta zupa – powinna mieć mniej więcej konsystencję ciasta naleśnikowego. Jeśli barszcz wyszedł za rzadki – można go dodatkowo zagęścić mąką i śmietaną, jeśli wyszedł za gęsty – należy dolać mleko.

