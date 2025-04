Jakiś czas temu Mikołaj z „Love Island” podzielił się dość nietypowym wyznaniem. Uczestnik rozrywkowego show uważa, że jego koledzy i koleżanki z programu są o wiele bardziej atrakcyjni niż osoby, które widzowie mieli okazję poznać w podobnym programie, „Hotel Paradise”. Odniosła się do tego Marietta, którą widzowie znają właśnie z tego drugiego programu telewizyjnego. Jej słowa mogą wprawić w osłupienie...

Co Marietta uważa o uczestnikach „Love Island” i „Hotel Paradise”?

Okazuje się, że Marietta nie pogniewała się na słowa Mikołaja z konkurencyjnego programu. Wręcz przeciwnie - przyznała mu rację. Uczestniczka również uważa, że osoby biorące udział w „Love Island” są bardziej atrakcyjne. Przez to jednak są też mniej naturalne. „Hotel Paradise” pokazuje według niej prawdziwych ludzi - chodzących na co dzień nie w szpilkach i pełnym makijażu, ale właśnie takich, do których może porównać się większość z nas.

Rzeczywiście w „Love Island” wszyscy są bardzo wymuskani, bardzo ładni, tak dziewczyny chodzą cały czas w szpilkach, w kostiumach kąpielowych, to są piękne kobiety. Każdy lubi co innego - mi rzeczywiście bardziej podobają się ludzie w „Love Island” - nawet, jeżeli chodzi o naszą edycję - mówi Marietta.

Mimo to Marietta i tak woli oglądać swój program - właśnie dlatego, że jest prawdziwy, nie ugrzeczniony i wygładzony jak „Love Island”. Jej zdaniem, w „Hotelu Paradise” jest też zdecydowanie więcej prawdziwych emocji.

