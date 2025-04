„Taniec z Gwiazdami” ruszył na dobre po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, a wraz z nim ruszyła coraz bardziej zacięta rywalizacja pomiędzy uczestnikami. Każdemu z nich kibicują nie tylko wierni fani, ale też rodzina i przyjaciele. Julia Wieniawa zdradziła, że z widowni zagrzewała ją do walki (lub w tym przypadku walca) Weronika Rosati. Aktorki miały okazję dobrze poznać się na planie serialu „Zawsze warto”.

Jak się jednak okazuje, Weronika Rosati nie od razu entuzjastycznie podeszła do udziału Julii Wieniawy w tanecznym show telewizji. Z początku odradzała jej nawet wystąpienie w programie. Czym było to spowodowane?

Weronika Rosati odradzała Julii Wieniawie udział w „Tańcu z Gwiazdami”

Chociaż Weronika Rosati odradzała swojej koleżance po fachu udział w programie, jak widać nie udało się jej zniechęcić i mimo wszystko Julia Wieniawa co tydzień pokazuje swoje taneczne postępy. Sama młoda aktorka przyznaje, że bardzo cieszy się z udziału w „Tańcu z Gwiazdami”, ponieważ jest to jedno z najlepszych doświadczeń w jej życiu.

Okazuje się, że Weronika Rosati martwiła się, by program nie był zbyt męczący dla młodej aktorki. Praca przy produkcjach filmowych i telewizyjnych jest wystarczająco wyczerpująca, a treningi taneczne, jak każdy pewnie może się domyślić, też do najłatwiejszych nie należą. Julia Wieniawa twierdzi jednak, że jeśli się coś kocha i ma się do tego serce, nie ma szans, by się tym zmęczyć. Tak jest właśnie w przypadku aktorki - dzięki programowi pokochała taniec.

Weronika Rosati także miała swoje 5 minut w programie Polsatu. Treningi były dla niej naprawdę męczące, a gdy jury podjęło decyzję, że to ona opuści „Taniec z Gwiazdami”, aktorka wyznała, że tak naprawdę odetchnęła z ulgą - musiała w końcu odpocząć od blasku fleszy. Nic dziwnego więc, że z początku martwiła się o Wieniawę. na szczęście, jak się okazuje, zupełnie niepotrzebnie.

