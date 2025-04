Marietta i Chris poznali się podczas kręceniu programu „Hotel Paradise” i oboje twierdzili, że od razu wpadli sobie w oko. Byli tak zgrani, że koniec końców wygrali cały program. Ich związek niestety nie przetrwał, ale żadne z nich nie rozpaczało długo. Chris znalazł już nową dziewczynę. Marietta dała sobie chwilę, by odpocząć od związków, ale jak sama mówi, jest gotowa na nową miłość.

Kogo Marietta z „Hotelu Paradise” wybrałaby dzisiaj?

Gdyby Marietta mogła wybrać nowego partnera spośród uczestników „Hotelu Paradise” oraz „Love Island”, kim by on był? Gwiazda nie ma wątpliwości. Już na samym początku nagrywania programu, w którym brała udział jeden z mężczyzn wpadł jej w oko - i wbrew pozorom nie był to Chris, a Kamil.

Jeśli chodzi o „Love Island”, wybór jest nieco trudniejszy, ponieważ to nie z tymi uczestnikami przebywała na co dzień przez kilka tygodni, może więc bazować jedynie na wyglądzie i tym, co było pokazane w telewizji. Nie zaprzecza jednak, że jej uwagę zwrócił przede wszystkim Mundek.

Zapytana o to, z kim według niej Mundek stworzyłby najbardziej zgraną parę w programie „Love Island”, Marietta bez zawahania odpowiada, że z Natalią. Nowi uczestnicy show jeszcze mieli okazji dobierać się w pary - program dopiero się zaczyna, wszyscy więc muszą się dopiero poznać.

Marietta nie planuje póki co żadnych związków. Zdradziła jednak, że jest gotowa na powrót do świata randkowania. Póki co postawiła w nim pierwszy krok i postanowiła założyć konto na jednej z najpopularniejszych aplikacji randkowych - Tinderze. Kto wie, może czeka tam na nią prawdziwa miłość?

