„Hotel Paradise” od początku cieszył się popularnością - na tyle dużą, że doczekał się też drugiej serii. Zachowanie uczestników wywoływało sporo kontrowersji, a jak sami mówili, wszystko, co działo się w programie, było prawdziwe.

Reklama

Nie oceniamy jednak, na ile prawdziwe i zgodne z faktycznymi przekonaniami, były słowa jednego z uczestników drugiej edycji programu o kobietach i ich zachowaniu. Adam Radziszewski na InstaStory podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego, które kobiety zasługują na szacunek, a które nie i dlaczego. Słowa celebryty wywołały niemałą i całkiem słuszną burzę.

Adam z „Hotel Paradise” tłumaczy, czemu mężczyźni nie szanują kobiet

Według uczestnika reality show, mężczyźni traktują kobiety przedmiotowo, ponieważ znaczna część z nich na swoich profilach w mediach społecznościowych pokazuje, że nie zasługują na ten szacunek. Dlaczego? Otóż powodem według Adama jest fakt, że publikują w internecie zdjęcia, na których pokazują swoje ciało.

To nie jest sztuka w żaden sposób, tylko to jest po prostu chamskie wystawienie dupy i cycków. Jakim cudem ja, jako mężczyzna, mam normalnie spojrzeć na taką kobietę, która pokazuje to ciało wszystkim? Jaką ja mam przyjemność z tego, skoro widzi to każdy, a tak naprawdę powinien to widzieć tylko jej mężczyzna? - pyta uczestnik programu.

W dalszej części story celebryta rzuca pytaniem, w jaki sposób ma nie traktować kobiet przedmiotowo, skoro jedyne, co oferują w swoich mediach społecznościowych, to pokazanie kawałka ciała. My jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie - wystarczy nie patrzeć na kobiety jak na kawałek mięsa, a jak na drugiego człowieka, którego wartość nie jest zależna od profilu na Instagramie.

Sporo mówi się ostatnio o slutshamingu i naszym zdaniem - bardzo słusznie się go potępia. Mężczyźni rzadko kiedy są negatywnie oceniani przez pryzmat liczby partnerów, ubranie, ilość nagiego ciała pokazywanego na Instagramie, a gdy są ofiarami przemocy, nie pyta się ich, w co byli ubrani i czy sami nie sprowokowali swojego oprawcy. Kobietę nadal wyzywa się, gdy pokaże głębszy dekolt, otwarcie mówi o swojej seksualności, a nawet przyzna się do używania antykoncepcji.

Czy kiedykolwiek wyjdziemy z tego zaścianka, pełnego podwójnych standardów? Nie wiemy. Wiemy na pewno, że takie wynurzenia z pewnością w tym nie pomagają.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Agnieszka Kaczorowska jest w ciąży. Z mężem spodziewają się drugiego dziecka

Czy Robert Makłowicz żałuje zakończenia współpracy z telewizją?

Natalia Siwiec i jej mąż należą do jednych z najbogatszych ludzi w Polsce. Na czym się dorobili?