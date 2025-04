Nikt nie pyta gwiazd z dziećmi, dlaczego podjęły decyzję o powiększeniu rodziny, ale jeśli jest odwrotnie i otwarcie mówią (lub nie), że nie planują potomstwa, często wywołuje to niemałe poruszenie. Chociaż część fanów od razu akceptuje odmienne zdanie, wcale nie tak rzadko zdarzają się przypadki osób, które za wszelką cenę chcą przekonać innych do swojej racji.

Z komentarzami nawracającymi na drogę macierzyństwa musi się mierzyć wiele gwiazd, między innymi Doda czy Blanka Lipińska. O braku chęci do powiększania rodziny otwarcie mówi też Martyna Kondratowicz, którą widzowie znają z pierwszej edycji telewizyjnego programu „Hotel Paradise”.

Dlaczego Martyna z „Hotel Paradise” nie chce mieć dzieci?

Uczestniczka reality show szczerze odpowiedziała na to pytanie. Przyznaje, że nigdy nie czuła powołania, aby zostać matką i gdy jej rówieśniczki zachwycają się dziećmi i zakładają własne rodziny, ona zupełnie nie ma takiej potrzeby.

Z rozbrajającą szczerością mówi też, że po prostu nie lubi dzieci. Może spędzić w ich towarzystwie godzinę lub dwie, ale później staje się to już dla niej męczące. Już jako mała dziewczynka nie godziła się z tym, że jest stworzona wyłącznie do rodzenia i zajmowania się dziećmi.

Nie każdy jest stworzony do tej roli. Ja na pewno nie - kwituje swoje wyjaśnienia Martyna Kondratowicz.

Martyna przyznaje wprost, że gdyby znalazła tego jedynego, z którym chciałaby spędzić resztę życia, jednak on nalegałby na dzieci, prawdopodobnie... rozstaliby się, bo nie byłby to mężczyzna dla niej. Jak podkreśla, bardzo ważne jest dla niej stawianie siebie samej na pierwszym miejscu. Nie byłaby szczęśliwa w związku, w którym musiałaby iść na kompromis wbrew sobie, byleby tylko uszczęśliwić innych.

Jednocześnie nie wyklucza, że w przyszłości jej podejście do macierzyństwa może się zmienić. Póki co jednak nie planuje robić niczego, co sprawiłoby, że nie mogłaby cieszyć się pełnią takiego życia, jakie sprawia jej największą przyjemność.

