Wiele z nas zastanawia się, jak tak naprawdę wygląda casting do programów takich jak „Hotel Paradise” czy „Love Island” - w końcu producenci nie wybierają przypadkowych ludzi z ulicy, a przez dokładne przeglądanie sylwetek kandydatów.

Jakie są kryteria? Czy trudno się dostać? I w końcu - czy my sami mielibyśmy szanse? Te pytanie zaprzątają nasze głowy często - nawet, jeśli zupełnie nie dopuszczamy do siebie myśli o udziale w takim programie.

Marietta, która wygrała pierwszą edycję „Hotel Paradise” zdradziła, jak cały proces wyboru kandydatów wygląda naprawdę i co zrobić, by na castingu mieć większe szanse.

Jak przejść casting do „Hotel Paradise”?

Nie wszyscy uczestnicy programu byli pewni swojego udziału w nim. Chris początkowo zupełnie nie był fanem tego rodzaju rozrywkowych show, jednak po kilku nieudanych wakacjach wraz z Mattem podjęli spontaniczną decyzję, by zgłosić się do „Hotel Paradise”. Pozostało im więc tylko zgłosić swoją kandydaturę i... czekać na decyzję producentów.

Marietta ma jedną radę dla wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w programie - z początku nie było to dla niej jednak oczywiste i uzmysłowiła sobie ten fakt dopiero do obejrzeniu całego sezonu programu ze swoim udziałem. Według niej, aby przejść casting wystarczy po prostu... być sobą. Sama uważa, że to właśnie szczerość zagwarantowała jej miejsce w bajecznej willi.

Uczestniczka programu zdaje sobie sprawę, że ta rada brzmi jak całkowity banał, jednak to jest główna recepta na sukces w programie. Jak zauważa Marietta, wszyscy uczestnicy, którzy kombinowali, kopali dołki i szukali afer z czasem musieli opuścić „Hotel Paradise”.

