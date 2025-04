Programy takie jak „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” nie wymagają jedynie talentu. Nawet gwiazdy obdarzone talentem wokalnym, muszą przechodzić przez wiele tygodni ciężkich prób i treningów i są poddane ogromnemu wysiłkowi - nie tylko fizycznemu, ale przede wszystkim psychicznemu.

Reklama

Mimo to każda z gwiazd inaczej odczuwa konkurencję i dla każdej z nich inny aspekt programu jest właśnie tym najtrudniejszym. Co najciężej przychodzi Annie Marii Siekluckiej, gwieździe filmu „365 dni”? Aktorka szczerze odpowiedziała.

Co jest najtrudniejsze w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

W programie gwiazdy nie tylko wizualnie wcielają się w inne osoby, ale przede wszystkim też próbują jak najlepiej zaśpiewać w ich stylu. Anna Maria Sieklucka zdradza, że najtrudniejszym zadaniem dla niej wcale nie było chwilowe przeistoczenie się w mężczyznę, a coś zupełnie innego.

Aktorka mówi o sobie wprost, że jest perfekcjonistką, więc gdy wychodzi na scenę, za wszelką cenę chce, by każdy najmniejszy szczegół jej występu był idealny. Wszystko przez to, że jest przyzwyczajona do występów w teatrze, w którym zawsze musi nastawić się na 150%, by dać z siebie minimum 100.

W związku z tym, najtrudniejszym zadaniem dla niej nie było wcale wcielenie się w inne gwiazdy, a po prostu... odpuszczenie, by móc zacząć nie tylko występować, ale i świetnie się przy tych występach bawić.

Nagrania są już na półmetku, jednak jak zdradza Anna Maria Sieklucka, dopiero teraz nauczyła sobie radzić ze swoim problemem. Jak widać, całkiem skutecznie, ponieważ w ostatnim odcinku, w którym wykonała utwór „Boskie Buenos” zespołu Maanam, zdobyła najwyższą liczbę punktów.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Wypadek uczestniczki „Dance Dance Dance” wyglądał przerażająco. Co z jej zdrowiem?

Viki Gabor zmienia swój wizerunek? Postawiła na zupełnie nową fryzurę

Rafał Brzozowski ćwiczy przed Eurowizją. „Kocie ruchy są!”