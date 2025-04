Organizacja wesela to wyjątkowo skomplikowany proces - szczególnie, gdy nie może się jej przedyskutować ze współmałżonkiem, którego... poznaje się dopiero przed ołtarzem! Czy Oliwia i Łukasz mieli spore wesele? I czy produkcja programu dała im jakiekolwiek wytyczne, jak miałoby ono wyglądać?

Jak wyglądało wesele Oliwii i Łukasza?

Para nie zdecydowała się na bardzo huczną imprezę - każda ze stron zaprosiła około 30 gości. Jak na okoliczności ich ślubu to i tak wyjątkowo dużo! Czy taka liczba gości wynikła z preferencji obojga młodych czy ograniczeń postawionych przez program? Jak się okazuje, była to wyłącznie decyzja Oliwii i Łukasza.

Program wcale nie ograniczał ich w tej kwestii i mogli zaprosić także o wiele więcej weselników. Para jednak postanowiła ograniczyć się jedynie do najbliższej rodziny oraz przyjaciół.

Czy członkowie rodziny państwa młodych musiała zgodzić się na bycie nagrywanym, gdy przyjmowali zaproszenia? Jak się okazuje, nie wszyscy muszą wyrazić zgodę na to, by być przed kamerą - niektórzy mogą sobie życzyć, by nie byli nagrywani. Gościom Oliwii i Łukasza jednak nie przeszkadzała ta sytuacja - w końcu na prawie każdym weselu są kamery, tylko nie każde jest później transmitowane w telewizji!

