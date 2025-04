Edyta Górniak zrezygnowała z udziału w programie „Agent-Gwiazdy”. Gwiazda opuściła show w 2. odcinku. Piosenkarka była jedną z największych gwiazd 4. edycji hitowego show TVN. Co sprawiło, że artystka zdecydowała się odejść?

Powód rezygnacji Edyty Górniak z programu „Agent-Gwiazdy”

W 2. odcinku programu „Agent-Gwiazdy” nie zabrakło nowych wyzwań, gorących emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Największym zaskoczeniem okazała się niespodziewana decyzja Edyty Górniak, która postanowiła zakończyć przygodę z programem.

Uczestnicy programu „Agent-Gwiazdy” w każdym odcinku muszą mierzyć się z ekstremalnymi zadaniami, które nierzadko przerastają ich możliwości. W ostatnim odcinku bohaterowie musieli wejść do ciemnej rzeźni w poszukiwaniu immunitetów i jokerów. Zadanie wzbudziło przerażenie w Edycie Górniak, która kilka razy próbowała wejść do pomieszania i wycofywała się. Wyzwanie przelało czarę goryczy. Piosenkarka podjęła decyzję o odejściu. Wyjaśniła, że nie chce przystępować do kolejnych zadań.

- Nie potrzebuję sobie nic więcej udowodnić, to nie jest poddanie się - powiedziała gospodyni programu, Kindze Rusin.

Edyta Górniak zamieściła na Instagramie specjalne oświadczenie, w którym podziękowała producentom programu. Wyjaśniła, że nie mogła kontynuować swojego uczestnictwa, ponieważ na dalszym etapie show musiałaby zachowywać się wbrew własnym zasadom.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że Producenci programu nie poddali się i skutecznie namówili mnie do udziału w tym szalonym programie. To było dla mnie doświadczenie absolutnie niezwykłe. Poznałam wspaniałe, inspirujące osobowości i poznałam także lepiej własne granice. Pokonałam największą. Zostając dłużej w programie musiałabym zacząć grać i oszukiwać Współzawodników, których tak polubiłam a tego nie przewidziałam... Z zapartym tchem będę oglądała dalsze zmagania moich kolegów. Dziękuję z całego Serca za wspaniałą atmosferę podczas realizacji programu - napisała piosenkarka.

Widzowie są zawiedzeni odejściem Edyty Górniak. W tym samym odcinku z programem pożegnała się również Krystyna Czubówna, która odeszła ze względu na problemy zdrowotne.

