Już od kilku dni widzowie mogą śledzić kolejny, trzeci sezon programu „Hotel Paradise”, a tym samym poznać jego nowych uczestników. Poprzednie edycje wywoływały u fanów wiele emocji. Możemy tylko przypuszczać, że i w tym roku będzie podobnie.

Reklama

W pierwszym i drugim sezonie reality show nie zabrakło wybuchowych charakterów, przez co między uczestnikami często dochodziło do spięć. Czy i w tym sezonie będzie podobnie? Prowadząca programu, Klaudia El Dursi zdradza, co sądzi o nowych osobach, które pojawią się w willi.

Klaudia El Dursi o uczestnikach „Hotel Paradise”

Modelka nie ma wątpliwości, że wśród uczestników najnowszej edycji programu są takie osoby, z którymi z pewnością chciałaby spędzić trochę więcej czasu i z którymi doskonale by się dogadała. Jej uwagę przykuł najbardziej jeden z chłopaków. Jak mówi, ma w sobie ogrom pozytywnej energii.

Póki co Klaudia El Dursi nie zdradza, o którym uczestniku mowa, ale zapewnia, że widzowie z pewnością dowiedzą się tego podczas emisji programu. Sama prowadząca jest nim zauroczona: za każdym razem, gdy go widzi, myśli sobie, że taka osoba w gronie najbliższych to prawdziwy skarb.

Czy ten sezon będzie znacznie różnił się od poprzednich? Z pewnością tak. W przeciwieństwie do pierwszej oraz drugiej edycji odbędzie się nie na Bali, lecz na Zanzibarze. Jak mówi Klaudia El Dursi, także uczestnicy będą naprawdę wyjątkowi i będzie chciało się ich oglądać więcej i więcej.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Jak zmieniły się uczestniczki „Hotel Paradise”? Marietta była kiedyś blondynką, a Ania zoperowała nos

Wille w „Hotel Paradise” zawsze prezentują się przepięknie. Wiemy już, jak będzie wyglądać dom w najnowszej edycji

Jak wygląda casting do „Hotel Paradise”? Jak go przejść? Marietta zdradza, jak było w jej przypadku