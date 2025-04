Paulina i Krzysztof z drugiej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” nie mieli prostego startu w związku. Już w urzędzie stanu cywilnego było widać, że nie do końca przypadli sobie do gustu, a jeśli już, to jedynie jednostronnie - Paulina bowiem nie wydawała się do końca zachwycona swoim mężem. Mimo to na ślubnym kobiercu powiedzieli sobie tak.

Także ich pierwsze tygodnie nie były łatwe. Kłótnie, docinki, prychanie na siebie i obrażanie się były na początku dziennym. Paulinie przeszkadzało to, że Krzysztof był lekkoduchem i robił sobie ze wszystkiego żarty. Krzysztof zaś zarzucał swojej żonie, że jest zbyt spięta i nie potrafi wyluzować.

Krzysztof i Paulina - historia miłości

Tym większe było zdziwienie widzów (a także i samych prowadzących programu), gdy w ostatnim odcinku oboje jednogłośnie oświadczyli, że... chcą pozostać w małżeństwie. Jak widać, kto się czubi, ten się lubi, a małżeństwo faktycznie lubi łączyć skrajne osobowości.

Krzysztof i Paulina od tamtej pory nie zmienili decyzji, mało tego. W trzecią rocznicę swojego ślubu podzielili się z widzami bardzo radosną nowiną - spodziewają się dziecka. Dzisiaj Paulina ma już całkiem spory brzuszek.

Chociaż z początku wydawało się, że ich związek nie ma szansy przetrwać próby czasu, para udowodniła, jak bardzo pozory mogą mylić. Mają już jednak za sobą pierwszy poważny kryzys - we wrześniu ubiegłego roku poinformowali wszystkim o rozwodzie. Na szczęście wszystko rozeszło się po kościach, a Paulina i Krzysztof do dzisiaj tworzą zgrane, choć nieco wybuchowe małżeństwo.

