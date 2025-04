Idea programu, w którym nowożeńcy poznają się dopiero na kilka minut przed własnym ślubem, chyba nie dziwi telewidzów i fanów programu tak bardzo, jak to, że pary decydują się na rozwód po ceremonii. Jedynie ci, którzy wspólnie układają sobie życie we dwoje, mogą liczyć na przychylność fanów „Ślubu od pierwszego wejrzenia”.

Widzowie czwartego sezonu programu kibicują zatem Agnieszce i Wojtkowi oraz Oliwii i Łukaszowi, ale już Adam, który wziął ślub z Joanną, a następnie wziął rozwód i zerwał kontakt, może liczyć co najwyżej na... oschłe komentarze.

Adam Miciak, podobnie jak pozostali uczestnicy telewizyjnego show, ma swój profil na Instagramie, na którym publikuje zdjęcia. Ostatnio w galerii mężczyzny pojawiło się wspólne zdjęcie z ukochaną, dla której to najprawdopodobniej zerwał znajomość z poznaną w programie Joanną.

Wśród komentarzy pod postem próżno szukać wyłącznie życzeń szczęścia. Wielu komentujących wypomina uczestnikowi telewizyjnego show fakt, że w nieelegancki sposób rozstał się z Joanną i nie powiedział od razu, dlaczego nie mogą być razem.

Wygląda na to, że choć od ślubu Joanny i Adama minął rok, fani programu wciąż nie potrafią zrozumieć tego, że para układa sobie życie oddzielnie. Ich małżeństwo zakończyło się rozwodem. Kilka osób zdążyło wziąć Adama w obronę, jeszcze zanim zablokował możliwość dodawania kolejnych komentarzy.