Oliwia i Łukasz wzięli ślub w programie reality show „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Para opowiedziała o tym, jak wyglądał wybór ich ślubnych obrączek.

Formuła programu wykluczyła możliwość wspólnego wyboru obrączek przed programem. Jednak ich wygląd nie pozostaje przecież bez znaczenia.

Kto wybrał obrączki Oliwii i Łukasza?

Okazuje się, że Łukasz w ogóle nie zastanawiał się nad tym, czy ma jakikolwiek wpływ na wybór obrączki, którą będzie nosił. Wygląda na to, że nikt nie zapytał go o zdanie. Oliwia przyznała za to, że produkcja programu wzięła pod uwagę jej gust.

Powiedziałam, żeby po prostu były klasyczne, złote. Nic nie kombinowałam. - powiedziała Oliwia.

Młoda żona i mama dodała także, że najwyraźniej to kobiety zwykle przywiązują uwagę do takich detali, dlatego to ją zapytano o zdanie w tej kwestii. Ona sama, z powodu ciąży, musiała zrezygnować z biżuterii noszonej na palcach, za to Łukasz przyznał, że swoją obrączkę nosi od dnia ślubu.

Szykując się do ceremonii ślubnej, przyszli małżonkowie w pełni decydowali za to o wyglądzie ślubnych stylizacji.

