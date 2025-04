Emisja kolejnej edycji „Ślubu Od Pierwszego Wejrzenia” już za nami. Wiadomo już, które małżeństwa nie przetrwały próby czasu i zdecydowały się na rozwód. Dotyczy to m.in. Igi i Karola, których relacja od początku była burzliwa.

Iga zdradziła, czy ma żal do ekspertów, że dobrali jej na męża właśnie Karola. Być może z innym uczestnikiem udałoby się jej stworzyć trwalszą relację.

Uczestniczka programu przyznaje, że miała dość mało styczności z ekspertami w czasie trwania eksperymentu. Trudno jej określić, czy czuje się źle, że podjęli taką, a nie inną decyzję.

Nie mam do nich żalu, że dobrali mi akurat kogoś takiego. To była ich decyzja. Zobaczyli coś w nas, co mogło nas połączyć. Próbowałam to odkryć, ale nie odkryłam

- podsumowała Iga