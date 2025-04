„Ślub od pierwszego wejrzenia” ma udowodnić, że czasem miłości trzeba pomóc - na przykład dokładną analizą psychologów i seksuologów, którzy dobierają w pary singli szukających, do tej pory bezskutecznie, miłości. Eksperyment daje różne wyniki: czasem jego uczestnicy już w programie podejmują decyzję o rozstaniu, innym razem tworzą szczęśliwe rodziny.

Wielu widzów było przekonanych, że Oliwia i Łukasz, których losy śledziliśmy w czwartej edycji programu, dołączą do tej drugiej grupy. Jeszcze na koniec emisji poinformowali wszystkich, że spodziewają się dziecka, a w maju 2020 roku na świat przyszedł ich syn, Franek.

Przypominamy historię Oliwii i Łukasza ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia”

Oliwia od razu wpadła w oko Łukaszowi i bardzo ucieszył się, gdy po raz pierwszy zobaczył swoją przyszłą żonę. Ona zaś miała co do swojego męża mieszane odczucia. Pierwsza myśl, jaka wpadła jej do głowy na jego widok, to fakt, że Łukasz musi być strasznym podrywaczem. Mimo to postanowiła dać mu szansę i na to najważniejsze w życiu każdego małżeństwa pytanie odpowiedziała „tak”.

Podczas podróży poślubnej między młodymi dochodziło do kilku małych spięć, lecz mimo to oboje wydawali się zadowoleni z wyniku eksperymentu. Prawdziwa miłość między nimi rozwinęła się jednak po programie. Dzięki długim i szczerym rozmowom mogli lepiej się poznać i przekonać o tym, czy do siebie pasują.

Największy problem, jaki napotkali na swojej drodze, okazał się bardzo przyziemny - była nim odległość, bo zakochanych dzieliło aż 600 kilometrów. Ostatecznie Oliwia przeniosła się z Gdańska na Śląsk.

Oliwia i Łukasz zdawali się parą idealną, ale niestety ich szczęście nie trwało długo. Tuż po Bożym Narodzeniu Oliwia poinformowała swoich obserwatorów na Instagramie, że podjęli decyzję o rozstaniu, a dla ich małżeństwa nie ma już ratunku. Jak napisała, już od wielu miesięcy ich relacja psuła się coraz bardziej. Pozostają jednak w zgodzie ze względu na swojego syna.

