Po premierze programu coraz więcej widzów zastanawia się, jakie emocje szargają uczestnikami tego telewizyjnego eksperymentu, a przede wszystkim - na ile faktycznie przez cały czas chcą wejść w związek małżeński, a na ile są związani umowami. Jak to wygląda w rzeczywistości? Łukasz i Oliwia z czwartej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” bardzo szczerze odpowiedzieli na te pytania.

Miłość od pierwszego podpisania umowy?

To, że uczestnicy są związani z programem (i przez to także z przyszłymi małżonkami) umową, jest jak najbardziej oczywiste. Reguluje to wszystkie niezbędne ustalenia, takie jak wykorzystanie wizerunku, zgoda na emisję programu i wszystkie inne drobnostki, które nawet nie przychodzą do głowy osobie niezwiązanej z programem. Czy taka umowa zakłada jednak, że uczestnicy nie mogą się rozmyślić lub powiedzieć „nie” na ślubnym kobiercu?

Jak mówi Łukasz, chociaż przez cały czas trwania programu obowiązuje ich umowa, nikt nie może nikogo zmusić do zmiany decyzji nawet w ostatniej chwili. Dlatego właśnie podczas ślubu uczestnikami targają prawdziwe nerwy - nigdy nie wiedzą, czy ich wybranek naprawdę powie tak!

Oliwia podziela jego zdanie - mówi, że to poważna decyzja, które może zaważyć na całym życiu. Czasem zdarza się w końcu, że i w przypadku wieloletnich związków para zmienia zdanie co do ślubu niedługo przed ceremonią. Czy miała wątpliwości co do słuszności swojej decyzji?

Jak się okazuje, tak - i to wcale nie małe! Na pierwszy rzut oka Łukasz wydał się jej typem podrywacza i nie była pewna, czy nie złamie jej serca. Na szczęście stało się zupełnie odwrotnie - są jedną z dwóch par, które postanowiły zostać ze sobą. Niedawno na świat przyszło też ich pierwsze dziecko.

