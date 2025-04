Fanów programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” interesują niemal wszystkie szczegóły znajomości par biorących udział w programie. Nic dziwnego, że niektórzy z nich pytają nawet o tak intymne sprawy, jak noc poślubna.

Młodzi małżonkowie Agnieszka i Wojtek uchylili rąbka tajemnicy i opowiedzieli o tym, jak wyglądały ich wspólne chwile tuż po przyjęciu weselnym. Czy w ogóle mieli czas i ochotę na miłosne igraszki?

Wojtek: „Przespaliśmy się może 2 godziny”



Agnieszka zdradziła, że dopiero o 5. rano wrócili do pokoju. Impreza weselna przeciągnęła się więc aż do białego rana.

Już następnego dnia po ślubie i weselu czekała ich wspólna podróż poślubna. Musieli więc szybko zejść na śniadanie, a potem jeszcze się spakować. Młodzi małżonkowie zdołali więc pospać jedynie 2 godziny. Na dole w hotelu już czekała ekipa programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”.

Nawet nie było czasu za przeproszeniem na jakieś romanse - śmieją się Agnieszka i Wojtek.

Agnieszka powiedziała, że ranek był bardzo pracowity. Musieli znaleźć czas na to, by przed wylotem pożegnać się z rodziną, wykąpać się, przygotować do wyjazdu.

