Bohaterowie „Ślubu od pierwszego wejrzenia” którzy faktycznie postanowili dać szansę rozwinąć się uczuciu, czyli Agnieszka i Wojtek opowiedzieli o swoich pierwszych wrażeniach. Czy widok partnerów, których wybrała dla nich ekipa programu, zaskoczył ich, przestraszył, a może ucieszył?

Wojtek zdradził, że stresował się, gdy wszedł do sali, w której miał odbyć się ślub. Powiedział jednak, że większy stres powodowała cała otoczka programu niż fakt, że wkrótce zobaczy swoją przyszłą żonę.

Powiedział, że kiedy zobaczył Agnieszkę, poczuł ulgę, ponieważ już wkrótce będzie mógł podzielić się z nią swoimi myślami i emocjami.

Agę urzekły oczy partnera. Denerwowała się tym, kogo przed sobą zobaczy, ale kiedy już go zobaczyła stwierdziła z pełnym przekonaniem, że „jest super”.

Kiedy wcześniej ekipa programu - red. zadawała mi pytania co ja zrobię, kiedy zobaczę tam osobę, która mi się totalnie nie spodoba wizualnie, to każdemu powtarzałam, że po mnie tego nie będzie w ogóle widać i ja nie skreślę takiej osoby do momentu, kiedy nie będziemy sami i (dopóki) nie zamienię z tą osobą kilku zdań.

- powiedziała Agnieszka.