Niestety nie wszystkim uczestnikom „Ślubu od pierwszego wejrzenia” udaje się znaleźć w programie miłość. Chociaż między niektórymi małżonkami od razu widać chemię, raz na jakiś czas zdarza się, że na pierwszy rzut oka państwo młodzi są zupełnie niedopasowani. Czasem sprawdza się stare przysłowie, że przeciwieństwa się przyciągają. Czasem jednak mimo starań i mediacji ekspertów oraz samych zainteresowanych, pary nie dochodzą do porozumienia i decydują się wziąć rozwód.

Tak było w przypadki Asi i Adama, którzy wzięli udział w 4 serii eksperymentu. Po emisji programu jednak na jaw wyszły nowe fakty - między innymi to, że rzekomo Adam jeszcze w trakcie małżeństwa z Asią utrzymywał kontakt z inną kobietą, z którą doczekał się pierwszego dziecka. Każdy ma prawo do miłości, jednak każdy jego ruch spotyka się z niewyobrażalnie wielką falą krytyki ze strony fanów programu. Nie ma co się dziwić, wszak w programie potraktował swoją żonę wyjątkowo nie po dżentelmeńsku.

Asia ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” o byłym mężu

Co Asia sądzi o hejcie, który spływa na jej byłego męża? Jak mówi, nie miała szansy dobrze poznać jego silnego charakteru, jednak uważa, że gdyby w jej stronę była skierowana taka ilość krytyki, trudno byłoby jej sobie poradzić. Nie ukrywa też, że fani programu wiele razy znacznie przesadzali, kierując przykre słowa pod adresem uczestnika.

Asia mówi jednak wprost, że jej zdaniem Adam trochę sobie na to zasłużył - swoim postępowaniem wobec niej w programie. Sama znalazła już miłość, a jej pierwsza randka z ukochanym odbyła się... w rocznicę ślubu z Adamem.

Do słów byłej żony odniósł się na swoim Instagramie Adam. Zwraca się do niej wprost o to, by zajęła się swoimi sprawami i podkreśla, że hejt od obcych osób nie zmienił niczego w jego życiu. Zarzuca też, że telewizja nie pokazała wszystkiego w ten sposób, w jaki powinna.

- Moja osoba została pokazana, tak jak została. Trudno. Jak widać przeżyłem te wszystkie wypociny ludzi niskiego poziomu, którzy odwagą błyszczą tylko przed klawiaturą w domowym zaciszu. Ale nic nie dzieje się bez przyczyny i tyle w temacie. Dlatego Joanno...Jesteś już dorosła, zajmij się sobą i bądź szczęśliwa - pisze na swoim Instagramie.

