IV edycja programu „Ślub od pierwszego wejrzenia" przyniosła widzom chyba najwięcej emocji ze wszystkich. Oliwia i Łukasz to para, której widzowie od samego początku bardzo mocno kibicowali. Jak się okazuje - bardzo skutecznie. Małżeństwo Łukasza i Oliwii przetrwało, a zakochani niedawno zostali rodzicami. 26 maja powitali na świecie małego Franka, który dopełnił ich miłość i rodzinne szczęście.

Czy jednak Oliwia i Łukasz nie mieli nigdy kryzysu w swoim związku? Niektóre pary, które poznają się na planie programu „Ślub od pierwszego wejrzenia", szybko przekonują się, że mają zupełnie inne priorytety i podejmują decyzję o rozstaniu. A jak było w przypadku Łukasza i Oliwii? Czy przez cały czas byli pewni, że chcą wytrwać w małżeństwie?

Kryzys w związku Łukasza i Oliwii?

Zakochani spytani o to, czy mieli wątpliwości co do siebie nawzajem, odpowiedzieli jednoznacznie. Łukasz stwierdził, że nie. Oliwia powiedziała:

- Bardziej to były takie... niedogadania. Ale wiedzieliśmy, że zawsze po tej burzy wychodzi słońce.

Łukasz uzupełnił jej wypowiedź:

- Niesamowitą pracę oboje musieliśmy wykonać. Nigdy wcześniej takiej pracy nie było w żadnym innym związku, takim jak ten, na którym niesamowicie zależało. Naprawdę dużo przegadanych nocy, dni, godzin, minut. Ale rezultatem tego jest to, jak jest teraz, że owoc miłości leży obok nas.

Trzeba przyznać, że miło popatrzeć na rozpromienionych Łukasza i Oliwię. Nieprzespane noce z pewnością dają im się we znaki, ale widać że świetnie się dogadują i stanowią naprawdę dobraną parę. Jak sami podkreślają, związek zawsze jest ciężką pracą, a program po prostu dał im szansę na poznanie się - bez niego prawdopodobnie nie mieliby szans na siebie trafić.

