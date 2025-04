Małżeństwo Adama Miciaka z Joanną Lazar, zawarte w programie „Ślub od pierwszego wejrzenia”, okazało się fikcją. Młody małżonek dosyć szybko zerwał kontakt z Joanną, bo w jego życiu prywatnym wydarzyło się coś, co kazało mu się wycofać.

Po jakimś czasie powodem, dla którego Adam nie chciał angażować się w związek z Joanną, okazała się być inna kobieta i dziecko, którego się spodziewała.

Wielu internautów pogratulowało uczestnikowi telewizyjnego show rozumiejąc, że jest to jego wybór, tym bardziej, że sama Joanna nie manifestowała rozgoryczenia. Jednak inni wciąż zasypują rozwodnika komentarzami, w których nie szczędzą mu słów potępienia.

Kolejną okazją do tego, by „wyrazić swoje zdanie” był ostatni post Adama. Dumny tata zamieścił na Instagramie zdjęcie stópek swojego dziecka. Z pozoru niewinne zdjęcie, podobnie jak poprzednie zdjęcie Adama z partnerką, wywołało burzliwą dyskusję.

„Największa duma Tatusia” - napisał szczęśliwy tata. Mogłoby się wydawać, że jedyną sensowną reakcją są gratulacje i życzenia zdrowia dla maluszka. Internet bywa jednak bezlitosny, a raczej fani programu obserwujący profil uczestnika.

Osoby, które wciąż uważają, że Adam popełnił ogromny błąd, postanowiły zrobić wszystko, by choć trochę zepsuć radość z narodzin dziecka. W kolejnym poście Adam postanowił, że nie będzie dłużej udawał, że nie widzi szkalujących go wiadomości i pokaże innym, kto i w jaki sposób go obraża. Wycinek z dyskusji zawierał także widoczną nazwę profilu autorki komentarza.

Obserwujący mogli więc zobaczyć, kto w niewybrednych słowach ubliża uczestnikowi programu rozrywkowego:

„Przykład wypowiedzi matki, która chce dawać przykład dobrego wychowania. Smutne” - podsumował.

Wielu fanów zarzuciło mu, że w ten sposób tylko nakręca dyskusję, ale inni dostrzegli, że być może jest to jedyny sposób, by wreszcie zakończyć falę hejtu:

Mój Boże, ludzie, zajmijcie się swoim życiem. Ciekawe jakby każdego z tych hejterów ktoś rozliczał za ich zachowania. To, że według Was zachował się w programie nie w porządku nie zezwala na promowanie nienawiści i obrażanie kogoś, kogo nie znacie. To, że mi się nie spodobało to nie daje mi prawa do obrażania i oceniania czyjejś rodziny, tego z kim się związał. Każdy z Was pewnie nie raz odrzucił kogoś, skrzywdził, zachował się nie w porządku, ale wszyscy święci.

- napisała jedna z internautek.