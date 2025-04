Laura Breszka często dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Na jej koncie na Instagramie nie brakuje zdjęć z podróży i wspólnych chwil z bliskimi. Tym razem jednak aktorka podzieliła się z obserwatorami bardzo osobistą informacją, która poruszyła tysiące jej fanów. W poruszającym wpisie wspomniała swoją siostrę, która zmarła w ubiegłym roku.

Aktorka wstawiła na Instagrama zdjęcia zmarłej Olivii z jej najbliższymi. Breszka poinformowała również, że jej siostra osierociła dwuletniego synka.

Laura Breszka przyznała również, że żałuje, iż przed rokiem nie poinformowała nikogo o śmierci Oliwki i tę wiadomość zostawiła dla siebie. W dalszej części posta wyjaśniła, dlaczego tak postąpiła.

Rok temu nie napisałam o tym nawet na swoim Facebooku. Dziś tego żałuję z różnych powodów. I myślę sobie: to Olivia nalegała na napis „Wasza pamięć o mnie, to moje życie teraz” na grobie taty. Każda myśl, każde słowo, nie wspominając już o modlitwie, ma moc. Duszyczka nasza, leć daleko. A Was ściskam i „spieszmy się kochać ludzi”...

- napisała