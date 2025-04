Ania Starmach od prawie 2 lat jest mamą Jagny. Od samego początku córka była jej oczkiem w głowie i celebrytka w jasnych barwach pisała o macierzyństwie. To się jednak zmieniło.

Znana z optymistycznego podejścia do życia celebrytka udostępniła w społecznościach wpis, pod którym wiele mam mogłoby się podpisać obiema rękami. Starmach została mamą w listopadzie 2018 roku i jedną nogą wróciła w trakcie urlopu macierzyńskiego do pracy, choć rok po urodzeniu Jagny zrezygnowała z wyjazdu do Meksyku z ekipą MasterChef. Wszystko po to, by być z córką, która, jak się okazuje, jest wymagającym dzieckiem i daje jej popalić.

Starmach przyznała, że nie spodziewała się, że rodzicielstwo będzie wyjątkowo trudne... prawie 2 lata. Wierzyła, że to pierwsze miesiące życia opiewają w niewyspanie i płacz, ale Jagna przypomina o sobie do tej pory bardzo często, a celebrytka jest zmęczona i niewyspana.