Moje życie przypominało idealnie zagospodarowane pudełko, w którym każdy element miał swoje wyznaczone miejsce, ale z czasem zaczęło w nim brakować powietrza. Wystarczyło jedno dłuższe spojrzenie i rozmowa z obcym człowiekiem w pociągu jadącym na południe, bym zrozumiała, że od lat odgrywam rolę w nieswoim przedstawieniu. Zrobiłam coś, o co nigdy bym siebie nie podejrzewała, przekreślając dekadę mojego poukładanego świata w zaledwie ułamku sekundy.

Wieczory wyglądały niemal identycznie

Olek był człowiekiem, o którym moje ciotki mówiły, że to partia jedna na milion. Spokojny, opanowany, z dobrą posadą w biurze architektonicznym. Nasz dom na przedmieściach wyglądał jak z katalogu wnętrzarskiego. Wszystko było dopasowane: od koloru rolet, po odcień fugi w łazience, nad którym mój mąż spędził całe trzy tygodnie. Problem polegał na tym, że w tym perfekcyjnym otoczeniu stawałam się jedynie kolejnym ładnym przedmiotem, który trzeba odkurzyć i postawić na półce.

Nasze wieczory wyglądały niemal identycznie. Olek wracał z pracy, zjadał obiad, a potem spędzał godziny w garażu, gdzie z pasją godną lepszej sprawy restaurował stare meble. Nie miałam nic przeciwko jego hobby, ale z czasem zauważyłam, że stare krzesła i szafki otrzymują od niego więcej uwagi i czułości niż ja. Kiedy próbowałam z nim porozmawiać o moich planach, marzeniach czy chociażby o tym, jak minął mi dzień w pracowni graficznej, potakiwał głową, nie odrywając wzroku od papieru ściernego.

— Kochanie, zobacz, jaki piękny odcień bejcy udało mi się zdobyć — powiedział tamtego czwartku, gdy próbowałam mu powiedzieć, że zapisałam się na weekendowe warsztaty ceramiczne w górach.

— Piękny, Olek. Ale słyszałeś, co mówiłam o wyjeździe? — zapytałam, opierając się o framugę drzwi.

— Jasne, jasne. Warsztaty. Jedź, odpocznij. Ja w tym czasie skończę tę komodę dla mojej matki.

Nie zapytał, czego będę się uczyć. Nie zapytał, z kim jadę ani czy się cieszę. Dał mi swoje mechaniczne błogosławieństwo, jakby odhaczał kolejny punkt na liście codziennych obowiązków. Spakowałam walizkę z ciężkim sercem, czując, że moja obecność w tym domu nie ma większego znaczenia.

Zmieniłam się w cień własnych marzeń

Zanim wsiadłam do pociągu, spotkałam się z Magdą. Znałyśmy się od czasów studiów, ale nasze drogi nieco się rozeszły, gdy ona postanowiła wywrócić swoje życie do góry nogami. Zostawiła świetnie płatną pracę w korporacji, sprzedała mieszkanie w centrum i otworzyła małą, przytulną księgarnię połączoną z kawiarnią na obrzeżach miasta. Kiedy weszłam do jej lokalu, uderzył mnie zapach świeżo mielonej kawy i starych kartek. Magda promieniała.

— Wyglądasz na zmęczoną, Paula — powiedziała, stawiając przede mną filiżankę gorącego naparu. — I nie mówię o cieniach pod oczami. Masz zgaszony wzrok.

— Przesadzasz. Po prostu dużo się dzieje w pracy. Olek znowu remontuje dom. Jest stabilnie — odpowiedziałam, uciekając wzrokiem w stronę witryny.

— Stabilnie to można stać w kolejce na poczcie, a nie żyć. Jesteś młodą kobietą. Pamiętasz, jak na studiach planowałyśmy podróż dookoła Europy starym vanem? Kiedy ostatnio zrobiłaś coś tylko dla siebie, tak z głębi serca?

Jej słowa dźwięczały mi w uszach przez całą drogę na dworzec. Magda miała rację. Zmieniłam się w cień własnych marzeń, dopasowując się do ram, które narzuciło mi otoczenie i moje własne poczucie obowiązku. Olek nie był złym człowiekiem, ale nasza relacja przypominała układ dwójki współlokatorów, którzy szanują swoją przestrzeń, ale nie mają sobie nic do powiedzenia.

Zamurowało mnie

Pociąg był niemal pusty. Zajęłam miejsce przy oknie w sześcioosobowym przedziale, kładąc na kolanach książkę, której i tak nie zamierzałam czytać. Za szybą przesuwały się szare krajobrazy ustępującej zimy. Czułam niewytłumaczalny niepokój, jakby to wcale nie była zwykła podróż na weekendowe zajęcia. Na trzeciej stacji drzwi mojego przedziału odsunęły się z cichym zgrzytem. Wszedł chłopak, na oko kilka lat młodszy ode mnie. Miał na sobie gruby, wełniany sweter w kolorze butelkowej zieleni, a przez ramię przewieszony wysłużony plecak z mnóstwem naszywek z różnych parków narodowych. Uśmiechnął się delikatnie.

— Wolne? — zapytał, wskazując miejsce naprzeciwko.

— Tak, proszę bardzo — odpowiedziałam, odruchowo poprawiając szalik.

Usiadł, kładąc plecak obok siebie. Wyciągnął z niego gruby notatnik w skórzanej oprawie i ołówki. Zauważyłam, że jego dłonie są zniszczone pracą, a pod paznokciami ma resztki ziemi, jakby dopiero co wyszedł z ogrodu. Przez dłuższą chwilę jechaliśmy w milczeniu. W końcu ołówek wypadł mu z rąk i potoczył się prosto pod moje buty. Schyliłam się, by go podnieść.

— Dziękuję — powiedział, patrząc mi prosto w oczy. — Konrad jestem.

— Paula — odpowiedziałam, podając mu ołówek. — Rysujesz?

— Projektuję. A raczej staram się zrozumieć przestrzeń, zanim cokolwiek w niej zmienię. Jestem architektem krajobrazu. Jadę w Bieszczady badać stare odmiany paproci dla ogrodu botanicznego. A ty? Uciekasz od czegoś, czy do czegoś dążysz?

Zamurowało mnie. Zadał to pytanie z taką naturalnością, jakby pytał o godzinę. Jego przenikliwe spojrzenie sprawiło, że poczułam się, jakby zajrzał w moje najgłębsze myśli.

To nie było zwykłe spotkanie

Nie wiem, dlaczego zaczęłam mu o wszystkim opowiadać. Może to magia pociągów, które działają jak konfesjonały. Opowiedziałam mu o moich warsztatach ceramicznych, o pasji, którą porzuciłam lata temu, by pracować przy nudnych projektach ulotek. Konrad słuchał uważnie. Nie przerywał, nie oceniał, nie patrzył w telefon. Był tu i teraz, w stu procentach skupiony na moich słowach.

— Ceramika to piękna sprawa — powiedział cicho, opierając łokcie na kolanach. — Tworzysz coś z niczego, z samej ziemi i wody. Kształtujesz materię. Dlaczego przestałaś to robić dla siebie?

— Bo życie dorosłego człowieka polega na kompromisach — odpowiedziałam, przypominając sobie moje próby urządzenia własnej pracowni w piwnicy, które Olek stanowczo odrzucił, bo potrzebował miejsca na swoje narzędzia.

— Kompromis jest dobry, gdy obie strony coś zyskują. Kiedy jedna strona tylko rezygnuje ze swojej natury, to już nie jest kompromis, to powolne znikanie.

Rozmawialiśmy przez kolejne trzy godziny. Opowiedział mi o swoim życiu na prowincji, o fascynacji dziką przyrodą, o porankach spędzanych na obserwowaniu mgły unoszącej się nad łąkami. W każdym jego słowie była pasja i życie. Uświadomiłam sobie, że Olek nigdy w ten sposób nie mówił o niczym, a ja sama zapomniałam, jak to jest z entuzjazmem opowiadać o nadchodzącym dniu. Konrad pokazał mi swoje szkice. Były pełne detali, niezwykle delikatne i precyzyjne. Zaczęliśmy rozmawiać o strukturze gliny, o tym, jak rośliny współgrają z ceramicznymi formami. Czułam, jak moje serce zaczyna bić mocniej. To nie było zwykłe spotkanie. To było zderzenie dwóch światów, z których jeden budził drugi do życia.

Uśmiechnął się najpiękniej na świecie

Pociąg zaczął zwalniać. Z głośników popłynął mechaniczny głos konduktora informujący o zbliżaniu się do stacji węzłowej, na której miałam się przesiąść na lokalny pociąg w stronę ośrodka warsztatowego. Konrad zamknął swój notatnik i wrzucił go do plecaka.

— Ja wysiadam za trzy stacje — powiedział, a w jego głosie usłyszałam cień smutku. — Szkoda, że nasze drogi się rozchodzą. To była niezwykła rozmowa, Paulo.

— Dziękuję, dla mnie też — odpowiedziałam, czując gulę w gardle.

Wstałam z siedzenia i sięgnęłam po walizkę na górnej półce. Konrad wstał, by mi pomóc. Przez ułamek sekundy nasze dłonie spotkały się na uchwycie walizki. Spojrzeliśmy na siebie. W jego oczach zobaczyłam to samo przerażenie połączone z fascynacją, które czułam w sobie. Wyszłam na korytarz. Pociąg zatrzymał się z cichym sykiem hamulców. Stanęłam przed drzwiami, czekając, aż się otworzą. Widziałam szary peron, szarych ludzi śpieszących się do swoich spraw. Pomyślałam o powrocie do domu. O niedzielnym wieczorze, kiedy Olek zapyta, jak było, i zadowoli się odpowiedzią, że w porządku, wracając do lakierowania desek. Pomyślałam o dziesiątkach kolejnych lat spędzonych w pięknej, cichej klatce, w której powoli staję się niewidzialna.

Drzwi się otworzyły, ale nie zrobiłam kroku. Moja stopa dosłownie przyrosła do podłogi wagonu. Serce waliło mi w piersi jak szalone. Zrozumiałam, że jeśli teraz wysiądę, stracę ostatnią szansę na to, by zacząć oddychać pełną piersią. Decyzja nie narodziła się w mojej głowie, ona wybuchła w całym moim ciele. Odwróciłam się na pięcie, ciągnąc za sobą walizkę. Wróciłam do przedziału. Konrad siedział ze spuszczoną głową, wpatrując się w podłogę. Gdy usłyszał stukot kółek mojej walizki, podniósł wzrok. Zobaczyłam, jak jego oczy szeroko się otwierają.

— Co ty robisz? Przecież to twoja stacja — zapytał zdezorientowany.

— Zmieniłam plany — powiedziałam cicho, ale z niesamowitą pewnością w głosie. — Chcę zobaczyć te paprocie. Jeśli nie masz nic przeciwko towarzystwu.

Uśmiechnął się najpiękniej na świecie, a cały ciężar ostatnich dziesięciu lat spadł z moich ramion. Pociąg ruszył, zostawiając za sobą szary peron.

Hałas ustał

Wysiedliśmy na małej, zagubionej stacyjce u podnóża gór. Powietrze było ostre, rześkie i pachniało sosnowym lasem. Staliśmy na pustym peronie, wiatr plątał moje włosy, a ja czułam się tak lekka, jakbym potrafiła latać. Konrad wziął moją walizkę i ruszył w stronę małego przystanku autobusowego. Zanim do niego dołączyłam, wyciągnęłam telefon. Wiedziałam, że muszę to zrobić od razu. Nie chciałam tchórzyć ani odkładać tego na później. Wybrałam numer Olka. Odebrał po trzecim sygnale, w tle słyszałam szum maszyny polerskiej.

— Halo? Paula? Dojechałaś na te swoje warsztaty? — zapytał, podnosząc głos, żeby przekrzyczeć hałas.

— Olek, wyłącz tę maszynę, proszę — powiedziałam powoli i wyraźnie.

Hałas ustał.

— Co się stało? Zgubiłaś bilet?

— Nie, niczego nie zgubiłam. Wręcz przeciwnie. Olek, nie wrócę do domu po tym weekendzie. Właściwie, nie wrócę wcale.

Zapadła długa, niezwykle ciężka cisza.

— O czym ty mówisz? Jak to nie wrócisz? Pokłóciliśmy się o coś rano? Przecież mówiłem, że skończę ten taras i...

— Nie chodzi o taras, Olek. Chodzi o nas. Nas już nie ma. Zrozumiałam, że jesteśmy dla siebie zupełnie obcymi ludźmi. Zostawię wszystko, dom, moje rzeczy. Skontaktuję się z tobą za kilka dni, żeby omówić formalności. Przepraszam, że robię to przez telefon, ale gdybym wróciła, znowu ugrzęzłabym w tym milczeniu. Życzę ci wszystkiego najlepszego.

Rozłączyłam się, nie czekając na jego odpowiedź. Wyłączyłam telefon i schowałam go głęboko do kieszeni płaszcza. Zamknęłam za sobą drzwi do przeszłości z głośnym trzaskiem, którego echo wreszcie przestało mnie przerażać.

Spojrzałam na Konrada. Czekał na mnie kilka kroków dalej, z ciepłym, rozumiejącym uśmiechem. Nie obiecywaliśmy sobie wspólnej przyszłości, nie wyznawaliśmy miłości. To, co nas połączyło, było nagłym, silnym zewem wolności i zrozumienia, którego tak bardzo mi brakowało. Nie wiedziałam, co przyniesie jutro, gdzie będę mieszkać ani jak potoczy się moje życie. Wiedziałam tylko, że po raz pierwszy od dekady podjęłam decyzję, która była całkowicie, absolutnie i niepodważalnie moja. I to wystarczyło.

Paula, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: