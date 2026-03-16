Zapach zakwasu unosił się w moim mieszkaniu już od wtorku, wnikając w firanki, tapicerkę starej sofy i w moje ubrania. Dla jednych to tylko zapach jedzenia, dla mnie – woń nadchodzącego spełnienia, obietnica, że znów wszyscy będą razem. Że usiądą przy moim dębowym stole, który pamiętał jeszcze czasy, gdy żył mój mąż, Henryk, i że przez kilka godzin będziemy tworzyć obrazek jak z reklamy margaryny. Szczęśliwa rodzina, syta i bezpieczna.

Chciałam jak najlepiej

Nie wiedzieli tylko jednego. Że każda łyżka żurku, każdy okruszek babki wielkanocnej był okupiony bólem, który momentami odbierał mi dech. Mam siedemdziesiąt dwa lata, a mój kręgosłup, według lekarza, wygląda jak tor przeszkód. Ale zacisnęłam zęby. Jak co roku. Już w poniedziałek, tydzień przed świetami, wracałam z targu z siatkami wypchanymi warzywami

– Pani Janino, niech pani uważa – mówiła sąsiadka, mijając mnie na klatce schodowej. – Dźwiga pani jak wielbłąd.

– Dla wnuków, pani Krysiu. Wszystko dla wnuków – odpowiadałam z uśmiechem, choć pot spływał mi po plecach.

Przez kolejne dni moja kuchnia zamieniła się w linię produkcyjną. Wstawałam o piątej rano, łykałam dwie tabletki przeciwbólowe popijając je letnią herbatą i stawałam do walki. Siekanie, krojenie, mielenie, smażenie. Wieczorami, gdy kładłam się do łóżka, nogi miałam tak opuchnięte, że kostki znikały pod warstwą obrzęku. Smarowałam je maścią z kasztanowca, modląc się, żeby do Wielkanocy opuchlizna zeszła na tyle, bym wcisnęła się w moje wyjściowe buty.

Wszystko przygotowałam

Córka Grażyna dzwoniła w międzyczasie.

– Mamo, może wpaść, pomóc ci? – pytała, ale w jej głosie słyszałam pośpiech i zmęczenie.

Wiedziałam, że pracuje na dwa etaty, żeby utrzymać dom, odkąd jej mąż miał wypadek. Wychowywała Magdę i Igora praktycznie sama.

– Nie trzeba, kochanie – kłamałam gładko. – Wszystko mam pod kontrolą. Wy tylko przyjedźcie.

Nadeszła Wielkanoc. Stół przykryłam śnieżnobiałym obrusem, który krochmaliłam osobiście. Wyciągnęłam porcelanę, tę lepszą, z niebieskim wzorkiem, której używamy tylko od wielkiego dzwonu. W wazonie stały świeże gałązki bazi. O godzinie czternastej w drzwiach stanęły Grażyna z Magdą. Wyglądały na wykończone. Magda, moja trzydziestoletnia wnuczka, miała podkrążone oczy i nerwowy tik w kąciku ust. Pracowała w korporacji, wiecznie pod telefonem, wiecznie w stresie. Przytuliła mnie mocno, a ja poczułam, jak bardzo jest spięta.

– Babciu, pachnie obłędnie – szepnęła mi do ucha.

– Siadajcie, zaraz podaję – zarządziłam, ignorując ból w plecach, który teraz promieniował już do samej stopy.

Czekałam na niego

Igora jeszcze nie było. Mój „złoty chłopiec”, dwudziestoczteroletni wnuk, oczko w głowie dziadka Henryka. Zawsze mu pobłażaliśmy. Był najmłodszy, czarujący, zawsze potrafił się wyłgać uśmiechem z każdego przewinienia. Studiował coś związanego z marketingiem, ciągle opowiadał o wielkich pieniądzach i światowym życiu. Wpadł dopiero po piętnastu minutach.

– Sorry za spóźnienie, korki są masakryczne! – rzucił, nawet nie zdejmując butów w przedpokoju, tylko wchodząc prosto na dywan. Skrzywiłam się w duchu, ale nic nie powiedziałam.

– Dobrze, że jesteś, wnusiu – powiedziałam, stawiając wazę z żurkiem. – Właśnie siadamy.

Złożyliśmy sobie życzenia. Były standardowe: zdrowia, szczęścia, pieniędzy. Czułam jednak, że coś wisi w powietrzu. Igor co chwilę zerkał na ekran smartfona, jakby czekał na coś ważniejszego niż kolacja z babcią.

Zaczęliśmy jeść. Żurek był idealny. Patrzyłam na nich, jak jedzą, i to był ten moment, który miał mi wynagrodzić tydzień męki. Magda jadła łapczywie, jakby od rana nic nie miała w ustach. Grażyna chwaliła doprawienie. Tylko Igor grzebał łyżką w talerzu z miną konesera, któremu podano odgrzewany kotlet.

– Dobre? – zapytałam z nadzieją, choć wiedziałam, że jest dobre.

– Może być – mruknął, nie podnosząc wzroku znad talerza. – Troszkę za dużo pieprzu, babciu. Ale spoko.

Był jakiś nieswój

Zmilczałam. Pieprzu było tyle, co zawsze. To był przepis mojej matki, ale nic to, pomyślałam. Może ma gorszy dzień. Może pokłócił się z dziewczyną. Przyniosłam drugie danie. Pieczony schab, ziemniaki, modra kapusta. Stół uginał się pod ciężarem półmisków. Kiedy stawiałam ciężki półmisek z pieczenią, poczułam, jak w kręgosłupie coś przeskakuje. Syknęłam z bólu, łapiąc się za brzeg stołu.

– Mamo? Wszystko dobrze? – Grażyna zerwała się z krzesła.

– Tak, tak, to tylko chwilowe – machnęłam ręką, choć pociemniało mi przed oczami. Usiadłam ciężko na swoim miejscu.

Jadłam niewiele. Adrenalina i ból skutecznie odbierają apetyt. Cieszyłam się widokiem jedzącej rodziny. Rozmowa toczyła się leniwie. Grażyna narzekała na ceny prądu, Magda opowiadała o szefie-tyranie. Igor milczał, pisząc wiadomości. W końcu odłożył telefon, oparł się wygodnie na krześle i rozejrzał po stole z dziwnym wyrazem twarzy.

– Wiesz babciu – zaczął. – Byłem wczoraj na kolacji u rodziców Klaudii. Tam to dopiero mają rozmach.

Skrytykował mnie

Zamarłam z widelcem w połowie drogi do ust. Wszyscy spojrzeli na niego.

– To znaczy? – zapytała ostrożnie Magda.

– No wiesz, nie jakiś tam żurek i schab – zaśmiał się lekceważąco, machając widelcem. – Mieli krewetki w tempurze, łososia w cieście francuskim, jakieś super sałatki z awokado i granatem. I wino, takie za trzysta złotych butelka, a nie ten kompot, co smakuje jak ścierka.

– Igor… – zaczęła Grażyna, ale on jej przerwał, nakręcając się coraz bardziej.

– No co? Mówię, jak jest. Tutaj to wszystko jest takie… biedne. Takie przaśne. Tyle roboty, babcia stoi przy garach, a efekt? No, powiedzmy sobie szczerze, szału nie ma. U starych Klaudii zamówili catering, wszystko eleganckie, na półmiskach ze srebra, nikt się nie męczył. A tu? Święta, święta i po świętach, a człowiek czuje się jak w skansenie.

Spojrzał na mnie, uśmiechając się krzywo.

– Bez obrazy, babciu. Żurek jest okej. Ale wiesz, świat idzie do przodu. Te twoje tradycje są trochę… męczące.

Patrzyłam na niego i nie widziałam mojego kochanego wnuczka. Widziałam obcego, zepsutego człowieka. Przypomniałam sobie, jak wybierałam najładniejsze pętko kiełbasy, licząc każdy grosz z emerytury, żeby starczyło na wszystko. Jak masowałam spuchnięte łydki o trzeciej nad ranem, żeby rano móc ugotować ten żurek, który jest „okej”.

To był przełom

Nagle coś huknęło. To Magda uderzyła otwartą dłonią w stół, aż podskoczyły talerze.

– Ty gówniarzu! – krzyknęła, a w jej oczach zalśniły łzy. – Czy ty w ogóle słyszysz, co ty wygadujesz?!

Igor cofnął się, zaskoczony atakiem.

– No co? Wyraziłem tylko opinię – bronił się, ale już mniej pewnie.

– Opinię?! – Magda wstała, cała się trzęsła. – Babcia przez tydzień nie wychodziła z kuchni! Widziałeś jej ręce? Widziałeś, jak chodzi? Ledwo powłóczy nogami, żebyś ty mógł nażreć się tego „przaśnego” żurku! Wiesz, ile to kosztowało? Nie tylko pieniędzy, ale zdrowia? A ty wyjeżdżasz z cateringiem i krewetkami? To idź do tych swoich bogaczy, nikt cię tu nie trzyma!

– Magda, uspokój się – próbowała interweniować Grażyna, choć sama była blada jak ściana.

– Nie uspokoję się, mamo! – wrzeszczała dalej Magda, a łzy płynęły jej po policzkach, rozmazując makijaż. – On nie ma za grosz empatii! Przychodzi na gotowe, krytykuje, bo u teściów jest „na bogato”. Jesteś żałosny, Igor. Po prostu żałosny.

Igor zrobił się czerwony. Chciał coś odpowiedzieć, otworzył usta, ale w tym momencie ja podjęłam decyzję. Powoli odłożyłam sztućce na talerz. Wszyscy zamilkli i spojrzeli na mnie. Odsunęłam krzesło. Każdy ruch sprawiał mi ból, ale teraz był on moim sprzymierzeńcem. Przypominał mi, że jestem żywa, choć w środku czułam się martwa.

– Mamo? – szepnęła Grażyna.

Miałam dosyć

Nie spojrzałam na nich. Nie spojrzałam na Igora, który teraz siedział ze spuszczoną głową, bawiąc się serwetką. Nie spojrzałam na zapłakaną Magdę.

– Smacznego – powiedziałam cicho.

Przeszłam przez przedpokój, mijając stertę ich kurtek i butów. Weszłam do swojego pokoju i zamknęłam drzwi. Przekręciłam klucz w zamku. To był stary zamek, rzadko używany, zgrzytnął głośno. Przez ścianę słyszałam przytłumione głosy. Magda wciąż płakała, Grażyna coś tłumaczyła podniesionym głosem, Igor chyba próbował się bronić, ale brzmiało to żałośnie.

Spojrzałam na swoje dłonie. Były spuchnięte, ze starczymi plamami, zniszczone od obierania, mycia, szorowania. Przez pięćdziesiąt lat te dłonie budowały domowe ognisko. Dbały, by nikt nie wyszedł głodny, by każdy czuł się kochany. I co z tego mam? Porównanie do cateringu i pogardę dla „przaśnej” tradycji.

Ból pleców stał się nie do zniesienia, więc się położyłam. Powinnam tam wrócić. Powinnam być tą mądrą babcią, która łagodzi spory, która wybacza, która mówi: „Nic się nie stało, wnusiu”. Tak zrobiłabym jeszcze rok temu.

Próbowali przeprosić

Zrozumiałam, że moja ofiara nie jest darem. Jest dla nich oczywistością, a dla niektórych – wręcz powodem do wstydu, bo jest „nienowoczesna”. Ktoś zapukał do drzwi.

– Babciu? – to była Magda. – Babciu, proszę, otwórz. Igor chce przeprosić. On nie pomyślał.

Nie odpowiedziałam. Leżałam nieruchomo, wstrzymując oddech.

– Mamo, proszę cię – dołączyła Grażyna. – Nie róbmy scen. To Wielkanoc.

„Nie róbmy scen”. To zdanie zabolało najbardziej. Moje wyjście, moja reakcja na upokorzenie, została nazwana „robieniem scen”. Jakby moje uczucia były tylko niewygodnym dodatkiem do świątecznego menu.

– Zostawcie mnie – powiedziałam dość głośno, by usłyszały przez drzwi. – Chcę odpocząć.

Usłyszałam szeptanie, potem kroki oddalające się od drzwi. Wrócili do stołu? A może zaczęli się zbierać? Nie obchodziło mnie to. Leżałam tak przez godzinę, może dwie. Słyszałam, jak wychodzą. Trzaskanie drzwiami, szum silnika samochodu Igora. Potem cichsze pożegnanie Grażyny i Magdy. Zostałam sama w mieszkaniu pełnym zapachów, które teraz wydawały mi się drażniące.

Zostałam sama

Wstałam dopiero, gdy upewniłam się, że nikogo nie ma. Wyszłam do jadalni. Na stole panował pobojowisko. Rozgrzebane talerze, poplamiony obrus, który krochmaliłam z takim pietyzmem. Półmiski wciąż były pełne jedzenia. Zaczęłam sprzątać. Wyrzucałam resztki do kosza. Czułam, że nie przełknę już ani kęsa tego jedzenia. Było zatrute goryczą.

Kiedy skończyłam, usiadłam w fotelu. Plecy wciąż bolały, ale to był ból, który znałam. Ból w sercu był czymś nowym. Zrozumiałam, że tradycja to nie tylko potrawy i obrusy. To szacunek. Jeśli go brakuje, cała ta otoczka jest tylko teatrem.

Igor miał rację w jednym – świat poszedł do przodu. I w tym nowym świecie nie ma już chyba miejsca na babcie, które zarzynają się dla rodziny, by usłyszeć, że łosoś byłby lepszy. Za rok wyjadę do sanatorium. Pierwszy raz w życiu zrobię coś dla siebie. A oni? Niech jedzą krewetki u teściów Igora. Ja swój dyżur przy garach właśnie zakończyłam. Na zawsze.

Janina, 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: