Od dziesięciu lat jestem mężem Kasi. Mamy dwójkę dzieci: Tomka i Lenę. Pracuję w dużej firmie logistycznej jako koordynator działu – dość wymagająca fucha, dużo roboty, mało uznania. Pewnie jak u większości facetów w moim wieku – dom, dzieci, kredyt i to wrażenie, że życie jakoś przelewa się przez palce.

Nie chcę się usprawiedliwiać. Po prostu… opowiem, jak to się zaczęło. Jak człowiek przestaje zauważać swoją żonę. Jak sam przestaje być zauważany. Jak zwykłe „Nie teraz, Piotrek, Lena miała koszmary” zamienia się w codzienne „Zajmij się śmieciami” i „Tomek ma kartkówkę z historii, pomóż mu się nauczyć”. Niby wszystko jest dobrze. Tylko nie czujesz się już częścią czegoś. Raczej jak trybik, który się kręci, żeby cała reszta mogła działać.

Z Kasią... no właśnie. My się już chyba nie dotykaliśmy tak naprawdę od miesięcy. Jasne, seks był, czasem. Ale to już nie było "my", tylko jakieś obowiązkowe odbębnianie. Ona wiecznie zmęczona, ja sfrustrowany. Żadne z nas nie potrafiło powiedzieć tego drugiemu.

Była całkiem inna niż żona

A wtedy w pracy pojawiła się Aneta. Nowa, z marketingu. Młodsza ode mnie o siedem lat. Żywiołowa, zabawna. Śmiała się z moich żartów. Pytała, czy nie chcę wyskoczyć na kawę w przerwie. Pierwsza osoba od dawna, która na mnie patrzyła. Tak po prostu – patrzyła. Nie przez pryzmat obowiązków, dzieci, rachunków. Czułem się przy niej… mężczyzną. A nie tylko pracownikiem i ojcem.

– Piotr, wiesz, że masz taki zmęczony wzrok, jakbyś codziennie walczył z życiem? – rzuciła któregoś dnia Aneta, patrząc mi prosto w oczy, kiedy piliśmy kawę w firmowej kuchni.

– A kto z nim nie walczy? – uśmiechnąłem się krzywo.

– No niby tak… Ale niektórzy potrafią jeszcze się uśmiechać. – Zrobiła krótką pauzę i dodała – Tobie dobrze by zrobiło trochę luzu. Wyjazd, drink, ktoś, kto nie oczekuje, że wszystko załatwisz.

Zamilkłem. Nie miałem pojęcia, jak odpowiedzieć. Bo jej słowa były jak lustro, które pokazało, jak naprawdę wyglądało moje życie. Jak bardzo było puste. I jak bardzo chciałem, żeby ktoś – choć na chwilę – nie oczekiwał ode mnie niczego. Po prostu... był. Ale nie szukałem zdrady. Nie planowałem tego. Przysięgam. Tyle że potem był ten wyjazd służbowy do Poznania.

Zbliżyła nas delegacja

Wyjazd do Poznania miał być jak każdy inny – szybkie szkolenie, dwa dni wykładów, wieczorem jakiś networking z ludźmi z branży. I tyle. Ale jak tylko wsiedliśmy z Anetą do pociągu, coś było inaczej. Inaczej patrzyła, śmiała się zbyt długo. A może to ja zbyt mocno się w to wkręcałem?

W hotelu dostaliśmy pokoje obok siebie. To niby nic nie znaczy. Do czasu.

– Piotr, idziemy coś zjeść? – zapytała wieczorem, opierając się o drzwi swojego pokoju. – Szkoda siedzieć osobno. Pogadajmy. O czymkolwiek. Byle nie o pracy.

Nie powinienem iść. Ale poszedłem. Siedzieliśmy przys stoliku. Jej noga dotknęła mojej. Śmiała się głośno, a ja... ja nie chciałem wracać do pustego pokoju. Nie chciałem być znowu sam ze swoim zmęczeniem.

– Wiesz, że jesteś przystojny? – szepnęła, patrząc mi w oczy. – Tylko jakoś chyba nikt ci tego nie mówi.

Zamarłem.

– Nie powinienem tego słuchać – rzuciłem cicho.

– A ja nie powinnam tego mówić. Ale może czasem nie powinno się wszystkiego robić „jak trzeba”? – Uśmiechnęła się.

A potem już byliśmy w windzie. Jej ręka na mojej szyi. Mój oddech na jej karku. Pocałunek. Drzwi zatrzasnęły się za nami. Nie pamiętam, kiedy straciłem rozsądek. Pamiętam tylko ciepło jej skóry i jej szept. A ja? Ja się na to zgodziłem. I potem zgadzałem się jeszcze wiele razy. Jakby to było normalne.

To miała być tylko przygoda

Tak to sobie wmawiałem. Tylko ucieczka od zmęczenia, od obowiązków, od bycia wiecznie odpowiedzialnym. Ale przygody nie kończą się SMS-em o treści: „Musimy pogadać. Dzisiaj. To ważne”.

Spotkaliśmy się po pracy, w parku za biurem. Aneta siedziała na ławce i nerwowo obracała pierścionek na palcu. Trzęsła się, ale chyba nie tylko z zimna.

– Jestem w ciąży – powiedziała od razu. Bez żadnego wstępu. Patrzyła mi prosto w oczy.

Zamrugałem. Raz. Drugi. W głowie mi się zrobiło pusto.

– Słucham? – wyszeptałem.

– Nie żartowałabym z czymś takim. Zrobiłam trzy testy. Byłam u lekarza. To twoje dziecko, Piotr.

Zgięło mnie w pół. Prawie się przewróciłem. Chciałem zapytać: „Na pewno?”, ale to by brzmiało jak tchórzostwo. A ja właśnie byłem tchórzem.

– Słuchaj... Aneta... Nie możemy tego tak zostawić, ale… Nie jestem gotowy. Mam rodzinę. Dzieci. Nie mogę tego wszystkiego stracić. Nie teraz…

– A ja co, jestem jakąś przygodą z delegacji?! – wrzasnęła. – Myślałam, że coś do mnie czujesz, a ty... ty jesteś tylko tchórzem!

Zamilkłem. Co miałem jej powiedzieć? Że nie wiem, co czuję? Że chciałem się tylko na chwilę wyrwać, a teraz zawaliło się całe moje życie?

– Albo powiesz Kasi, albo ja to zrobię za ciebie – powiedziała cicho, po czym odeszła bez słowa.

I pierwszy raz w życiu poczułem, że naprawdę się boję.

Wyznałem prawdę żonie

Zbierałem się trzy dni. Trzy bezsenne noce, wpatrując się w sufit, czekając, aż Kasia zaśnie. Rano robiłem dzieciom śniadanie jak gdyby nigdy nic, wieczorem pomagałem Tomkowi z matmą, podawałem Lenie syrop na kaszel. A w środku... w środku byłem wrakiem.

W czwartek wieczorem, kiedy dzieci już spały, a Kasia siedziała na kanapie z kubkiem herbaty, wiedziałem, że to musi się stać. Usłyszałem swój głos, zanim zdążyłem się zatrzymać.

– Kasia, muszę z tobą porozmawiać.

Spojrzała na mnie, nieufnie.

– Brzmisz, jakbyś miał mi wyznać, że zrobiłeś coś złego.

– Nie… Ale może wolałbym, żeby to było coś prostszego. Bo to, co ci powiem, wszystko zmieni.

– Piotr, przestań mnie straszyć. Co się dzieje?

Usiadłem obok niej. Ręce mi się trzęsły. Nie umiałem spojrzeć jej w oczy.

– Zdradziłem cię. Z koleżanką z pracy. To się wydarzyło... kilka razy. I ona... Ona jest w ciąży.

Najpierw była cisza. Taka cisza, że słyszałem każde tyknięcie zegara. Kasia wpatrywała się we mnie, jakby nie rozumiała słów. A potem... tylko skinęła głową. Bez słowa. Wstała i poszła do kuchni. Myślałem, że chce się napić wody. Po chwili wróciła. Trzymała w dłoni kubek. I wtedy go rzuciła prosto we mnie.

– Co zrobiłeś?! – wykrzyknęła. – Piotrek, powiedz, że to żart. Że to jakiś chory test!

– Nie… To prawda.

– Dziecko?! Ty masz dziecko z inną kobietą? – głos jej się załamał.

– Nie wiem, co mam zrobić. Jestem w rozsypce, Kasia, przepraszam...

– Przepraszasz?! Przepraszasz?! – krzyczała już bez hamulców. – A nasze dzieci?! A ja?! Wiesz, ile razy się martwiłam, czy wszystko u ciebie dobrze?! A ty wtedy co?! W hotelu z jakąś nabą?!

Z pokoju dzieci dobiegł szmer.

– Tat0? – odezwał się Tomek.

– Śpij! – wrzasnąłem, sam przerażony własnym głosem. – Wszystko w porządku!

Ale nie było. Nic nie było w porządku.

Kasia stała w przedpokoju, z kurtką w dłoni.

– Śpisz dzisiaj na kanapie. A jutro... jutro się zastanowię, czy w ogóle chcę, żebyś tu jeszcze był.

Trzasnęły drzwi od sypialni. I zostałem sam.

Wszyscy mnie oskarżali

Kasia nie odezwała się do mnie przez trzy dni. Żadnego „dzień dobry”, „podaj sól”, „zabierz śmieci”. Nic. Cisza. Komunikaty jedynie przez dzieci – „Mama mówi, że masz zapytać babci, czy może nas odebrać jutro ze szkoły”.

Spałem na kanapie w salonie. Za karę? Nie. To był luksus. Bo mogłem chociaż zamknąć oczy i nie widzieć jej wzroku. Tego wzroku, który mówił: "Nie jesteś już moim mężem. Jesteś nikim."

W weekend wpadli moi teściowie. Kasia im powiedziała. Nie krzyczała. Po prostu oznajmiła: „Piotrek zdradził mnie z koleżanką z pracy. Będzie miał z nią dziecko. I nie wiem, co dalej.” Teściowa złapała się za głowę. Teść, stary, twardy chłop, nawet nie spojrzał mi w oczy.

– Spodziewałem się więcej po człowieku, który ślubował mojej córce, że będzie ją kochał – powiedział cicho. I wyszedł.

Moi rodzice też się dowiedzieli. Mama płakała przez telefon.

– Piotruś… Synku… Jak mogłeś? Przecież ty masz dzieci...

Ojciec tylko rzucił:

– Sam sobie to zrobiłeś. I sam to napraw.

A Aneta? Napisała jednego SMS-a: „Nie chcę cię widzieć. Wychowam to dziecko sama. Nie jesteś ojcem. Jesteś pomyłką”.

Po tym wszystkim spakowałem torbę i przeniosłem się do kumpla. W pracy unikałem spojrzeń. Aneta przeszła na zdalną, a potem na zwolnienie. Ludzie szeptali. Każdego wieczoru siedziałem sam, przy pustym stole Wojtka, i myślałem, jak zniszcz

Musiałem porozmawiać z dziećmi

Spotkaliśmy się w sobotę w kawiarni przy parku. Tomek i Lena czekali z Kasią przy stoliku. Kasia tylko spojrzała na mnie i wyszła bez słowa. Zostawiła mnie z dziećmi. Z moimi dziećmi. Tylko że nie wiedziałem, jak mam do nich mówić. Jak patrzeć w oczy, kiedy wszystko rozpadło się przeze mnie.

– Tato… ty już z nami nie mieszkasz? – zapytała Lena, mieszając łyżeczką w kakao.

– Tymczasowo, kochanie. Po prostu… tata musi trochę pomieszkać gdzie indziej – próbowałem się uśmiechnąć, ale czułem, jak głos mi się łamie.

– Mama płacze – powiedziała cicho. – W nocy. Myśli, że nie słyszę, ale słyszę.

Tomek milczał. Siedział z rękami skrzyżowanymi na piersi, jakby chciał zasłonić się przed światem. Albo przede mną.

– Tato, to prawda, że będziesz miał dziecko z inną kobietą? – zapytał, patrząc mi w oczy. Te same oczy, które miałem ja.

Nie potrafiłem skłamać.

– Tak. To prawda.

– I co teraz? – zapytał. – Tamto dziecko będzie ważniejsze niż my?

– Nigdy. Nigdy nie będzie. Kocham was. Jesteście moimi dziećmi. Moją rodziną.

– A mamę jeszcze kochasz? – Lena spojrzała na mnie z nadzieją. – Wrócisz?

Zabrakło mi słów. Bo nie wiedziałem. Może nie wrócę. Może już wszystko się skończyło.

– Staram się wszystko naprawić – wyszeptałem. – Ale nie wiem, czy się da.

Tomek wstał.

– Nie chcę już kakao. Idziemy, Lena.

– Ale...

– Chodź – powiedział twardo. – Nie musimy tu siedzieć. I tak nie zmieni tego, co się stało.

Spojrzał na mnie ostatni raz. Z takim żalem, że aż poczułem, jak łamie mi się coś w środku.

Wszystko zniszczyłem

Zostałem sam z tym, co zrobiłem. Z telefonem, który milczy. Z rodziną, której już nie mam. I z dzieckiem, którego być może nigdy nie poznam. Kasia złożyła pozew o rozwód. Przez pełnomocnika. Nawet nie zadzwoniła. Dzieci widuję co drugi weekend, ale Tomek wciąż patrzy na mnie tak, jakby nie znał człowieka, który daje mu kieszonkowe. Lena czasem pyta, czy mama znów będzie się uśmiechać. Kłamię, że tak. Że wszystko będzie dobrze.

Aneta urodziła trzy tygodnie temu dziewczynkę. Nie podała mi imienia. Przysłała tylko krótką wiadomość: „Urodziła się. Ma się dobrze. Nie licz na nic więcej.” Nie liczę.

Przegrałem. Nie jestem już mężem. Prawie nie jestem ojcem. Nie jestem też kochankiem. Nie jestem niczyim partnerem. Został mi tylko wstyd. I ta świadomość, że przez parę miesięcy przygody straciłem coś, co budowałem latami. Kiedyś myślałem, że zasługuję na drugą szansę. Teraz nie wiem, czy zasługuję choćby na przebaczenie. Wiem tylko jedno, że zniszczyłem wszystko, co miało dla mnie znaczenie. I nie wiem, czy da się to jeszcze odbudować.

Piotr, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: