Stojąc w przestronnej, nowoczesnej kuchni naszego apartamentu, po raz kolejny wycierałem blat, na którym nie było ani grama kurzu. Za oknem rozpościerał się widok na pulsujące życiem centrum miasta. Mieliśmy wszystko, o czym większość ludzi w naszym wieku mogła tylko pomarzyć. Luksusowe mieszkanie, drogie samochody, zagraniczne wyjazdy. Problem polegał na tym, że to wszystko było „jej”. Ja byłem tylko dodatkiem do tego idealnego obrazka.

Zrezygnowałem z kariery

Trzy lata temu, kiedy Beata dostała propozycję objęcia stanowiska dyrektora w ogromnej korporacji, musieliśmy podjąć decyzję. Mieszkaliśmy wtedy w mniejszym mieście, gdzie ja robiłem doktorat, a ona pracowała w lokalnej agencji. Jej nowa praca wymagała przeprowadzki i pełnego zaangażowania, nierzadko po kilkanaście godzin na dobę. Zgodziłem się zawiesić swoje badania. Powiedziałem sobie, że to tylko na chwilę, że pomogę nam się urządzić w nowym miejscu, a potem wrócę do nauki. Ale ta chwila przeciągnęła się w lata.

Zanim się obejrzałem, przejąłem wszystkie obowiązki domowe. Gotowałem, sprzątałem, załatwiałem sprawy urzędowe, pilnowałem rachunków i dbałem o to, by po powrocie z biura Beata mogła po prostu odpocząć. Na początku była mi wdzięczna. Dziękowała mi za to, że zdejmuję z jej barków ciężar prozy życia. Jednak z czasem jej wdzięczność zaczęła topnieć, ustępując miejsca poczuciu wyższości. Stała się ważną panią dyrektor nie tylko w biurze, ale i w naszym domu.

Pewnego piątkowego wieczoru zaprosiliśmy do nas znajomych z jej pracy. Przygotowałem wykwintną kolację. Podałem dania, uśmiechałem się i dbałem o to, by nikomu niczego nie brakowało. Siedzieliśmy w salonie, rozmawiając o najnowszych kampaniach reklamowych, o których nie miałem większego pojęcia.

Starałem się

W pewnym momencie jeden z nowych kolegów Beaty, spoglądając na mnie z uprzejmym zainteresowaniem, zadał to najgorsze z możliwych pytań.

– A ty czym się właściwie teraz zajmujesz? Beata wspominała coś o nauce.

Zanim zdążyłem otworzyć usta, by opowiedzieć o swoich dawnych badaniach i planach powrotu na uczelnię, moja żona roześmiała się głośno.

– Mój mąż to moja osobista gosposia – rzuciła. – Zrezygnował z tych swoich probówek, żeby pilnować, czy koszule są dobrze wyprasowane. Można powiedzieć, że świetnie żyje na moim sukcesie. Ktoś musi zarabiać na ten piękny widok za oknem, prawda?

Zapadła niezręczna cisza. Goście wymienili między sobą zakłopotane spojrzenia, a uśmiech na mojej twarzy zamarzł. Spojrzałem na Beatę, mając nadzieję, że zaraz obróci to w jakiś łagodniejszy żart, że przeprosi. Ona jednak patrzyła na mnie z nieskrywaną satysfakcją, jakby właśnie przypomniała mi o moim miejscu w szeregu.

– To oczywiście duże uproszczenie – wykrztusiłem w końcu, starając się zachować resztki godności. – Aktualnie planuję powrót do projektów badawczych.

– Jasne, kochanie, jasne – skwitowała z pobłażliwym uśmiechem i natychmiast zmieniła temat na wyniki kwartalne swojej firmy.

Upokorzyła mnie

Kiedy goście wyszli, próbowałem z nią o tym porozmawiać. Powiedziałem, że jej słowa mnie upokorzyły. Zamiast przeprosin, usłyszałem tylko, że jestem przewrażliwiony, brakuje mi dystansu do siebie i że przecież powiedziała samą prawdę.

Kilka tygodni później, w pewne mgliste przedpołudnie, rutynowo przeglądałem swoją dawną skrzynkę mailową. Rzadko tam zaglądałem, bo przypominała mi o życiu, które porzuciłem. Tym razem jednak na samej górze widniała wiadomość od mojego dawnego promotora. Temat brzmiał: „Propozycja współpracy”.

Otworzyłem wiadomość. Profesor pisał, że pamięta moje zaangażowanie i doskonałe wyniki badań. Informował, że właśnie otrzymał ogromny grant na międzynarodowy projekt badawczy i kompletuje zespół w instytucie w Szwajcarii. Zaproponował mi półroczny, niezwykle prestiżowy staż z gwarancją późniejszego zatrudnienia.

To była szansa, która zdarza się raz w życiu. Bilet powrotny do świata, za którym tak bardzo tęskniłem. Czułem, jak moje serce zaczyna bić szybciej, a w głowie pojawiają się wizje pracy w nowoczesnym laboratorium. Przez resztę dnia chodziłem jak w transie. Przygotowałem ulubioną kolację Beaty, kupiłem kwiaty. Chciałem jej o wszystkim opowiedzieć w odpowiedniej atmosferze. Wierzyłem, że mimo naszych ostatnich problemów, ona zrozumie, jak ważne to dla mnie jest. Przecież ja wspierałem ją przez tyle lat, teraz nadeszła jej kolej.

Byłem podekscytowany

Kiedy wróciła z pracy, wyglądała na zmęczoną, ale zadowoloną. Zjedliśmy posiłek, a ja w końcu zebrałem się na odwagę.

– Dostałem dzisiaj niezwykłą propozycję. Mój dawny promotor otwiera projekt w Szwajcarii. Chce mnie w swoim zespole. To półroczny staż, całkowicie opłacony, z perspektywą etatu.

Beata odłożyła sztućce i spojrzała na mnie tak, jakbym właśnie powiedział, że zamierzam polecieć w kosmos.

– Szwajcaria? Ty? – zapytała, a na jej ustach wykwitł ten sam pobłażliwy uśmiech, którym obdarzyła mnie przy znajomych. – Przecież ty od trzech lat nie miałeś w ręku niczego poza mopem i patelnią. Jak ty sobie to wyobrażasz?

– Będę musiał trochę nadrobić, ale profesor we mnie wierzy. To moja szansa, żeby wrócić do zawodu.

– A co z domem? Co ze mną? – Jej głos stał się nagle ostry i chłodny. – Myślisz, że ja mam czas zajmować się praniem i gotowaniem? Przecież to absurd. Odpisz mu, że nie jesteś zainteresowany. Nie będziemy wywracać naszego życia do góry nogami z powodu jakiegoś twojego kaprysu.

– To nie jest kaprys! – podniosłem głos. – To moje życie i moja kariera, z której zrezygnowałem dla ciebie! Teraz oczekuję, że mnie wesprzesz.

Wyśmiała mnie

Wstała od stołu, zrzucając serwetkę na podłogę.

– Niczego nie będę wspierać. Jeśli tam pojedziesz, nie masz po co wracać – rzuciła i zamknęła się w sypialni.

Przez kolejne dni w naszym domu panowała lodowata atmosfera. Mijaliśmy się w milczeniu. Ja jednak nie zrezygnowałem. Odpisałem profesorowi, że jestem bardzo zainteresowany i poprosiłem o kilka dni na załatwienie spraw organizacyjnych. Zacząłem nawet przeglądać oferty wynajmu małych pokoi w okolicach instytutu. Czułem, że odzyskuję kontrolę nad własnym losem.

Czwartego dnia wieczorem Beata wróciła z pracy wcześniej niż zwykle. Jej twarz była blada, a oczy zaczerwienione. Usiadła na kanapie i ukryła twarz w dłoniach. Zaniepokojony podszedłem do niej.

– Co się stało? – zapytałem ostrożnie.

Spojrzała na mnie, a z jej oczu popłynęły łzy.

– Byłam u lekarza – wyszeptała, pociągając nosem. – Jestem w ciąży.

Te słowa uderzyły we mnie z taką siłą, że musiałem usiąść. Dziecko. Od dawna o tym nie rozmawialiśmy, zawsze powtarzała, że to nie jest odpowiedni moment na powiększanie rodziny ze względu na jej stanowisko. A teraz, nagle, w tej samej chwili, gdy zamierzałem wyjechać…

– Nie wiem, co powiedzieć – wyjąkałem. – Jesteś pewna?

– Tak. Zrobiłam test, a potem poszłam na badanie krwi. To wczesny etap, ale to prawda – chwyciła mnie za rękę, a jej dłoń była zimna. – Ja się boję. Nie poradzę sobie z tym wszystkim sama. Z pracą, z ciążą… Potrzebuję cię tutaj. Proszę, nie zostawiaj mnie teraz.

Byłem przerażony

Patrzyłem w jej zapłakane oczy i czułem, jak moje plany o Szwajcarii rozsypują się w drobny pył. Jak mógłbym zostawić ciężarną żonę? Jak mógłbym postawić własne ambicje ponad nasze dziecko? To byłoby niewybaczalne. Przytuliłem ją mocno, starając się stłumić w sobie ogromny ból po stracie marzeń.

– Zostanę – powiedziałem cicho. – Będę z tobą.

Następnego ranka napisałem do profesora wiadomość z odmową. Wymyśliłem jakieś wymówki o trudnej sytuacji rodzinnej. Kiedy wcisnąłem przycisk „wyślij”, czułem się, jakbym własnoręcznie zamykał za sobą drzwi do lepszego świata.

Minęły dwa tygodnie. Beata wróciła do swojej dawnej formy. Szybko zapomniała o łzach, znów była pewną siebie dyrektorką, a ja znów stałem się jej cieniem. Niepokoiło mnie jednak to, że całkowicie unikała tematu ciąży. Nie chciała rozmawiać o wizytach u ginekologa, twierdziła, że na wszystko jest jeszcze czas i że czuje się doskonale.

Pewnego popołudnia zapomniała zabrać do pracy ważnych dokumentów, które zostawiła w swojej drugiej torebce. Zadzwoniła do mnie z prośbą, żebym je znalazł i przywiózł do biura. Otworzyłem jej torbę i zacząłem przeglądać zawartość. Dokumenty leżały na samym dnie. Kiedy po nie sięgałem, mój wzrok padł na coś, co sprawiło, że moje serce na ułamek sekundy przestało bić.

Nie mogłem uwierzyć

Małe, tekturowe opakowanie. To były tabletki antykoncepcyjne. Pudełko było otwarte. Wyciągnąłem blister. Brakowało w nim paru pigułek. Spojrzałem na paragon ze znanej mi apteki, który był obok. Zakupione zaledwie kilka dni temu. Usiadłem na podłodze w przedpokoju, wpatrując się w ten mały kawałek plastiku i folii. Moje myśli wirowały. Kobieta w ciąży nie kupuje i nie zażywa tabletek antykoncepcyjnych. To nie miało żadnego sensu. A raczej miało – jeden, przerażający i okrutny sens.

Nie pojechałem do jej biura. Wysłałem dokumenty kurierem miejskim, a sam usiadłem w salonie, czekając na jej powrót. Każda godzina dłużyła się w nieskończoność. Czułem obrzydzenie do samego siebie, że dałem się tak łatwo zmanipulować. Kiedy weszła do mieszkania, od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Siedziałem w fotelu, a na stoliku przed mną leżało otwarte pudełko z tabletkami.

– Co to ma znaczyć? – zapytała, zdejmując płaszcz. Jej głos był zaskakująco opanowany. Przeniosła wzrok ze mnie na stolik. – Przeszukujesz moje rzeczy?

– Szukałem dokumentów, o które prosiłaś – odpowiedziałem spokojnie, choć w środku cały się trząsłem. – Dlaczego zażywasz tabletki, skoro jesteś w ciąży?

Okłamała mnie

Zatrzymała się w połowie kroku. Przez krótką chwilę widziałem w jej oczach panikę, ale zaraz potem jej twarz stężała. Przyjęła swoją ulubioną, chłodną postawę bizneswoman, która właśnie musi uporać się z trudnym pracownikiem.

– Bo nie jestem w żadnej ciąży – powiedziała bez cienia skruchy. Podeszła do stolika i wrzuciła tabletki z powrotem do torebki. – I dobrze o tym wiesz. Nie udawaj głupiego.

– Okłamałaś mnie? – Mój głos w końcu się załamał. – Wymyśliłaś dziecko, żeby zatrzymać mnie w domu? Żebym zrezygnował z jedynej szansy na powrót do normalnego życia?

– Normalnego życia? – prychnęła. – Adam, ty byś tam sobie nie poradził. Przez trzy lata siedziałeś w kapciach i gotowałeś obiady. Zginąłbyś w tym wielkim świecie nauki. Zrobiłam ci przysługę. Chroniłam cię przed kompromitacją.

Słuchałem jej słów i nie mogłem uwierzyć, że ta osoba stoi przede mną. Zrozumiałem, że ona nigdy nie dbała o moje dobro. Chodziło wyłącznie o jej wygodę. O to, by mieć w domu kogoś, kto ugotuje, posprząta i kogo można bezkarnie poniżać, by samemu poczuć się lepiej.

– Zrobiłaś to dla siebie – powiedziałem cicho, wstając z fotela. – Potrzebowałaś gosposi, z której możesz kpić przy znajomych. Bałaś się, że gdybym osiągnął sukces, przestałbym być na twoje każde zawołanie. Jesteś toksyczna.

– O, proszę, nagle stałeś się psychologiem! – krzyknęła, a maska obojętności w końcu opadła. – Kim ty bez mnie jesteś? Nikim! Wszystko, co masz, jest kupione za moje pieniądze! Nie masz dokąd pójść!

Odzyskałem siebie

Nie odpowiedziałem. Skierowałem się do sypialni i wyciągnąłem z szafy największą walizkę. Nie spakowałem niczego, co zostało kupione z jej pensji. Wziąłem tylko stare ubrania, książki, notatki i resztki oszczędności, które miałem na swoim dawnym, prywatnym koncie. Stała w drzwiach i patrzyła, początkowo z niedowierzaniem, a potem z rosnącą wściekłością, rzucając w moją stronę najróżniejsze oskarżenia.

Kiedy wychodziłem z mieszkania, nie odwróciłem się ani na chwilę. Zostawiłem klucze na komodzie w przedpokoju. Zamknąłem za sobą drzwi, odcinając się od luksusowej klatki i kobiety, która z premedytacją niszczyła moje życie.

Zatrzymałem się w tanim motelu na obrzeżach miasta. Następnego dnia rano napisałem kolejną wiadomość do mojego dawnego promotora. Wyjaśniłem, że moja sytuacja życiowa uległa drastycznej zmianie i błagałem o ponowne rozpatrzenie mojej kandydatury, jeśli miejsce nie zostało jeszcze obsadzone. Odpisał po dwóch godzinach. Zgodził się.

Dziś zaczynam szykować się na wyjazd. Wiem, że czeka mnie trudna droga. Straciłem trzy lata, pozwoliłem się stłamsić i upokorzyć. Ale kiedy patrzę w lustro, w końcu widzę człowieka, którym zawsze chciałem być. Człowieka, który popełnił błąd, ufając niewłaściwej osobie, ale który znalazł w sobie siłę, by wyrwać się z toksycznego koszmaru.

Adam, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

