Myślałam, że to będzie zwykły, spokojny weekend z moją najlepszą przyjaciółką, pełen zwierzeń i nadrabiania zaległości po długich miesiącach milczenia. W końcu tak długo nie miałyśmy okazji pogadać. Nie przypuszczałam jednak, że jeden niezapowiedziany gość na leśnym parkingu sprawi, że moje serce zabije tak mocno jak za czasów liceum, a całe moje dotychczasowe życie obierze zupełnie nowy, piękny kierunek.

Umówiłyśmy się na parkingu

Ostatnie sześć miesięcy przypominało prawdziwy maraton. Pracuję jako grafik w dużej agencji reklamowej i właśnie zamykaliśmy gigantyczny projekt rebrandingu dla sieci hoteli. Siedziałam po godzinach, wpatrując się w monitor, aż litery zlewały mi się w jedną plamę. Moja przyjaciółka, Agata, też nie miała lekko. Zdecydowała się w końcu otworzyć swoją wymarzoną pracownię ceramiczną. Remontowała wynajęty lokal, zamawiała piece do wypalania gliny i tonęła w formalnościach. Nasz kontakt ograniczył się do krótkich wiadomości tekstowych wysyłanych w biegu i sporadycznych nagrań głosowych, w których obie narzekałyśmy na brak czasu.

Dlatego, kiedy w końcu udało nam się zgrać terminy i zaplanować dłuższą wycieczkę rowerową za miasto, byłam wniebowzięta. Sobotni poranek przywitał mnie błękitnym niebem i rześkim powietrzem. Z samego rana przygotowałam kanapki z hummusem i rzodkiewką, zaparzyłam czerwoną herbatę do termosu i sprawdziłam ciśnienie w oponach mojego roweru. Czułam ogromną ulgę, że w końcu wyrwę się z miasta. Chciałam posłuchać śpiewu ptaków, poczuć wiatr we włosach i po prostu porozmawiać z Agatą o wszystkim i o niczym. Umówiłyśmy się na parkingu przy wejściu do puszczy, zaledwie kilkanaście kilometrów od naszych osiedli.

Zaparkowałam samochód, wyjęłam rower z bagażnika i rozejrzałam się. Zauważyłam samochód Agaty, a tuż obok niej… wysoką, męską sylwetkę. Zmrużyłam oczy, zastanawiając się, czy to jakiś przypadkowy turysta pyta ją o drogę. Kiedy podeszłam bliżej, poczułam, jak nagle zasycha mi w gardle.

Ruszyliśmy na szlak

Obok mojej przyjaciółki stał Łukasz. Jej starszy o cztery lata brat. Pamiętałam go doskonale z czasów liceum. Kiedy my z Agatą uczyłyśmy się do sprawdzianów z biologii, on wracał z zajęć na politechnice, rzucał plecak w przedpokoju i zawsze miał dla nas jakiś żart. Był moim wielkim, cichym i całkowicie nieodwzajemnionym zauroczeniem. Zawsze uważałam, że jest poza moim zasięgiem. Dorosły, poważny student architektury, a ja — zwykła nastolatka z aparatem na zębach. Przez ostatnie lata widywałam go bardzo rzadko, głównie na zdjęciach, które Agata pokazywała mi w telefonie. Wiedziałam, że przez jakiś czas pracował w innym mieście, a niedawno wrócił.

— Mariola, błagam cię, nie złość się — zaczęła Agata, gdy tylko do nich podeszłam. Jej twarz wyrażała autentyczną skruchę. — Wiem, że miałyśmy spędzić czas we dwie, ale on po prostu uparł się jak małe dziecko. Przyjechał do mnie rano oddać mi wiertarkę, zobaczył, że pakuję rower i stwierdził, że musi przewietrzyć głowę.

Łukasz uśmiechnął się szeroko, poprawiając kask w dłoniach. Zmienił się. Rysy jego twarzy stały się bardziej wyraziste, a w kącikach oczu pojawiły się drobne, urocze zmarszczki od uśmiechu.

— Przepraszam za najście, Mariolu — powiedział, używając mojego pełnego imienia, co zawsze przyprawiało mnie o dziwne dreszcze. — Obiecuję, że będę jechał cicho z tyłu i nie będę wam przeszkadzał w plotkowaniu. Jeśli wolisz, żebym zniknął, po prostu powiedz, a zawrócę.

— Przestań! — odpowiedziałam nieco zbyt entuzjastycznie, starając się opanować drżenie głosu. — To wspaniale, że jesteś. W trójkę będzie o wiele raźniej. Agata i tak pewnie zgubiłaby drogę na pierwszym skrzyżowaniu.

Agata szturchnęła mnie w ramię, udając oburzenie, a Łukasz zaśmiał się głęboko. Ruszyliśmy na szlak. Początkowo jechałam obok przyjaciółki, słuchając opowieści o dostawach szkliwa do jej nowej pracowni, ale po kilku kilometrach leśna ścieżka zwęziła się, wymuszając na nas jazdę gęsiego. Agata wyrwała do przodu, narzucając dość szybkie tempo, a ja zostałam z tyłu, tuż obok Łukasza.

Ożywił się natychmiast

Dźwięk opon chrzęszczących na szutrowej drodze działał na mnie kojąco, choć w środku wciąż odczuwałam lekkie napięcie. Nie wiedziałam, o czym rozmawiać z mężczyzną, do którego jeszcze dekadę temu wzdychałam po cichu, ukrywając twarz w podręczniku do matematyki. On jednak sam przełamał lody.

— Podobno projektujesz teraz jakieś niesamowite rzeczy — zagaił, zrównując się ze mną na szerszym fragmencie trasy. — Agata wspominała, że pracujesz nad identyfikacją wizualną starych kamienic, które idą do renowacji.

Spojrzałam na niego z zaskoczeniem. Nie miałam pojęcia, że Agata w ogóle z nim o mnie rozmawia.

— Owszem, to mój poboczny projekt, taki bardziej z pasji niż dla zysku — przyznałam, czując, że temat dodaje mi pewności siebie. — Odtwarzamy stare szyldy i detale architektoniczne w formie graficznej, żeby inwestorzy mogli zobaczyć, jak budynek wyglądał w dwudziestoleciu międzywojennym. Fascynuje mnie to, jak dawniej przykładano wagę do typografii na elewacjach.

Łukasz ożywił się natychmiast. Jego oczy nabrały blasku.

— Nawet nie wiesz, jak miód lejesz na moje serce — powiedział z uśmiechem. — Jako architekt zajmujący się właśnie renowacjami, ciągle walczę z ludźmi, którzy chcą zrównać historyczne detale z ziemią i zakryć wszystko styropianem. Musisz mi koniecznie pokazać swoje prace. Może przydałaby mi się twoja pomoc przy jednej inwestycji na starym mieście.

Rozmowa potoczyła się tak naturalnie, że zupełnie straciłam poczucie czasu. Okazało się, że dzielimy fascynację historią miasta, starymi mapami i detalami ukrytymi przed wzrokiem przeciętnego przechodnia. Łukasz opowiadał o swojej pracy z ogromną pasją, a ja słuchałam go, chłonąc każde słowo. Zupełnie zapomniałam o tym, że jedzie z nami Agata, dopóki nie usłyszałam jej krzyku z przodu.

Zostaliśmy sami

Zatrzymaliśmy się gwałtownie. Agata stała obok swojego roweru, wpatrując się z rezygnacją w tylne koło. Opona była całkowicie pozbawiona powietrza.

— Pech to moje drugie imię — westchnęła moja przyjaciółka, ocierając czoło z potu. — Złapałam gumę. I oczywiście nie mam przy sobie ani dętki, ani pompki.

— Spokojnie, od czego masz starszego brata — zaśmiał się Łukasz, zsiadając z roweru i odpinając niewielką sakwę od ramy. — Mam łatki. Daj mi dziesięć minut i pojedziemy dalej.

Podczas gdy Łukasz sprawnie zabrał się za zdejmowanie koła, telefon Agaty zaczął dzwonić. Spojrzała na ekran i jęknęła.

— To dostawca gliny. Muszę odebrać, bo znowu pomylą zamówienie — rzuciła pośpiesznie. — Idę tam na górkę, żeby mieć lepszy zasięg. Zaraz wracam!

Zostaliśmy sami. Usiadłam na pniu zwalonego drzewa, wyjęłam termos z herbatą i nalałam sobie odrobinę do kubka. Obserwowałam, jak Łukasz wprawnymi ruchami znajduje przebicie w dętce, nakłada klej i dociska łatkę. Promienie słońca przedzierały się przez korony sosen, oświetlając jego twarz.

— Mogę ci jakoś pomóc? — zapytałam, czując, że cisza staje się odrobinę zbyt gęsta.

— Możesz mi potrzymać to narzędzie — powiedział, podając mi metalową łyżkę do opon. Nasze palce na ułamek sekundy się zetknęły. Przeszył mnie dziwny, ciepły prąd. Spojrzał na mnie i zamiast wracać do pracy, zatrzymał na mnie wzrok.

— Wiesz, że zawsze byłaś bardzo tajemnicza? — powiedział nagle, a jego głos stał się nieco cichszy, bardziej osobisty.

— Ja? Tajemnicza? — zaśmiałam się nerwowo. — Przecież w liceum przesiadywałam u was w domu prawie codziennie.

— Zgadza się. Ale zawsze uciekałaś wzrokiem, kiedy wchodziłem do pokoju. Myślałem, że mnie po prostu nie lubisz, albo że uważasz mnie za nudnego kujona. — Uśmiechnął się kącikiem ust. — Dopiero niedawno, kiedy zacząłem dopytywać Agatę o to, co u ciebie słychać, uświadomiłem sobie, że w ogóle cię nie znałem. A bardzo chciałem poznać.

Moje serce uderzyło w żebra z podwójną siłą. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Mężczyzna, do którego wzdychałam tyle lat temu, uważał, że to ja go unikałam.

— Nie uważałam, że jesteś nudny — odpowiedziałam cicho, wpatrując się w kubek z parującą herbatą. — Uważałam, że jesteś zbyt dorosły i poważny na rozmowy ze mną. Bałam się, że palnę jakąś głupotę i wyjdę na śmieszną.

Łukasz odłożył koło na trawę. Usiadł obok mnie na pniu, zachowując bezpieczny dystans, ale czułam bijące od niego ciepło.

— Bardzo się cieszę, że dzisiaj pojechałem z wami — wyznał z pełną szczerością. — Ostatnie pół roku pracowałem niemal bez przerwy, podobnie jak ty. Szukałem pretekstu, żeby w końcu wyrwać się z rutyny. Kiedy dowiedziałem się, że jedziesz z Agatą, postanowiłem zaryzykować i trochę wam przeszkodzić w babskim spotkaniu.

Wymieniliśmy się numerami telefonów

Agata wróciła kwadrans później, narzekając na problemy logistyczne swojej pracowni, ale zupełnie nie zauważyła zmiany, jaka zaszła w atmosferze między mną a jej bratem. Łukasz szybko zamontował naprawione koło, sprawdził ciśnienie i ruszyliśmy w dalszą drogę.

Wycieczka trwała jeszcze kilka godzin. Zatrzymaliśmy się na rozległej polanie, gdzie zjedliśmy przygotowane przeze mnie kanapki. Łukasz chwalił mój kulinarny zmysł, a Agata opowiadała o tym, jak bardzo stresuje się oficjalnym otwarciem swojego biznesu. Było mnóstwo śmiechu, luźnych wspomnień i szczerych rad. Przez całą drogę powrotną Łukasz jechał tuż obok mnie. Rozmawialiśmy o wszystkim – o ulubionych książkach, o podróżach, których jeszcze nie odbyliśmy, o marzeniach zawodowych. Z każdym kolejnym kilometrem czułam, że opada ze mnie stres nagromadzony przez ostatnie miesiące ciężkiej pracy.

Gdy wróciliśmy na parking, słońce zaczynało już chylić się ku zachodowi, malując niebo na pomarańczowo i różowo. Spakowałyśmy rowery na bagażniki. Agata przytuliła mnie mocno na pożegnanie, dziękując za wspaniały dzień.

— Obiecuję, że następnym razem będziemy tylko we dwie! — rzuciła ze śmiechem, wsiadając do swojego samochodu.

Zostałam na zewnątrz, szukając w torebce kluczyków. Łukasz podszedł do mnie powoli. Złapał swój kask oburącz, wyglądając przez chwilę na niepewnego, co zupełnie nie pasowało do jego zazwyczaj opanowanej postawy.

— Mariola, wiem, że to spotkanie było trochę z zaskoczenia — zaczął, patrząc mi prosto w oczy. — Ale nie chciałbym, żebyśmy znowu stracili kontakt na długie lata. Wspominałaś o tych starych szyldach i kamienicach... Chciałbym ci pokazać jeden budynek na żywo. Miejsce, które teraz odnawiamy. Czy zgodziłabyś się pójść tam ze mną? Tylko we dwoje?

Czułam, jak ogromny, szczery uśmiech sam ciśnie mi się na usta. Wszystkie młodzieńcze lęki wyparowały, zostawiając miejsce na czystą radość dorosłej kobiety, która właśnie otrzymała coś, o czym skrycie marzyła.

— Z wielką przyjemnością — odpowiedziałam, a mój głos brzmiał niezwykle pewnie.

Wymieniliśmy się numerami telefonów. Kiedy odjeżdżałam z leśnego parkingu, widziałam we wstecznym lusterku, jak Łukasz wciąż stoi przy swoim samochodzie i macha mi na pożegnanie. Życie potrafi być niesamowicie przewrotne. Pół roku ciężkiej, wyczerpującej pracy i izolacji od świata zakończyło się jednym wiosennym dniem, który zmienił wszystko.

Nasze spotkanie na budowie dawnej kamienicy przerodziło się w długi spacer po mieście, a potem w wielogodzinne rozmowy w małej kawiarence. Odkryliśmy w sobie nie tylko dawne, niewypowiedziane sympatie, ale przede wszystkim dwoje dorosłych ludzi, którzy idealnie do siebie pasują. Dzisiaj, patrząc w kalendarz, uśmiecham się do siebie, bo w ten weekend znów jedziemy na wycieczkę rowerową. Tym razem jednak Agata wymówiła się ogromem pracy w pracowni, a ja nie mam jej tego ani trochę za złe. Będę tylko ja i Łukasz.

Mariola, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

