Patrzę przez okno na kwitnące tulipany, które sadziłam zaledwie kilka tygodni temu. Ziemia pod moimi paznokciami dawno już zniknęła, ale sekret, który narodził się wśród tych grządek, właśnie zaczyna żyć własnym życiem. Dwie kreski na domowym teście zburzyły mój poukładany świat, a ja każdego ranka zadaję sobie jedno pytanie: czyj uśmiech odziedziczy to maleństwo?

Miałam dość niespełnionych obietnic

Przeprowadzka na przedmieścia miała być naszym nowym początkiem. Razem z moim mężem, Krzyśkiem, wymarzyliśmy sobie mały biały dom z wielkim ogrodem. Wyobrażaliśmy sobie leniwe niedzielne poranki na tarasie, zapach świeżo skoszonej trawy i śmiech wypełniający przestrzeń. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Budowa wyciągnęła z nas resztki energii, a zaraz po jej zakończeniu Krzysiek dostał awans w swojej firmie logistycznej. Jego telefon dzwonił nieustannie, a on sam znikał z domu na całe dnie, wracając tylko po to, by paść ze zmęczenia na kanapę.

Nasza działka straszyła pustką. Zamiast równiutkiego trawnika mieliśmy zwały ubitej, gliniastej ziemi i sterty gruzu zostawionego przez robotników. Każda moja próba zainicjowania prac ogrodowych kończyła się tak samo.

– Pamiętasz, jak marzyliśmy o tym domu? – zapytałam pewnego wieczoru, patrząc na stertę nieułożonej kostki brukowej. – Kiedy wreszcie się tym zajmiemy?

– Kochanie, mam teraz urwanie głowy w firmie. Wiesz, jaki to ważny projekt. Zrobimy to w przyszły weekend, obiecuję – odpowiedział, nie odrywając wzroku od ekranu laptopa.

Ten „przyszły weekend” nie nadchodził nigdy. Czułam się coraz bardziej samotna w naszym pięknym, pustym domu. Zaczęłam spędzać popołudnia na tarasie, samotnie pijąc herbatę i z rosnącą frustracją patrząc na ten krajobraz księżycowy. Nie miałam pojęcia, jak zabrać się za sadzenie roślin, nie znałam się na rodzajach gleby ani na narzędziach. Czułam, że moje marzenie o zielonym azylu powoli umiera.

Niespodziewana pomoc przyszła zza płotu

Emil wprowadził się do domu obok miesiąc po nas. Był cichy, uprzejmy i miał pięknego, złotego aportera o imieniu Borys. To właśnie ten pies stał się początkiem naszej znajomości. Pewnego popołudnia psiak przecisnął się pod siatką i zaczął wesoło biegać po moim wyschniętym kawałku ziemi.

– Przepraszam najmocniej! – usłyszałam głęboki głos zza płotu. Emil przeskoczył niską siatkę i podbiegł do mnie, przypinając smycz do obroży psa. – Borys uwielbia badać nowe tereny. Mam nadzieję, że niczego nie zniszczył.

– Nie ma tu niczego do zniszczenia – zaśmiałam się gorzko, wskazując ręką na jałową ziemię. – Miałam ambitne plany, ale przerosło mnie to wszystko.

Sąsiad rozejrzał się fachowym okiem po mojej działce. Dowiedziałam się, że z wykształcenia jest architektem krajobrazu, a po niedawnym rozwodzie szukał na przedmieściach spokoju. Zaczęliśmy rozmawiać. Opowiadał mi o tym, jak przygotować ziemię, jakie krzewy przyjmą się w takim nasłonecznieniu i jak zaplanować ścieżki. Z każdym kolejnym dniem nasze rozmowy stawały się coraz dłuższe.

Zaoferował swoją pomoc przy cięższych pracach. Kiedy Krzysiek po raz kolejny wyjechał w delegację, Emil przywiózł do mnie taczki, łopaty i worki z odpowiednią ziemią. Pracowaliśmy ramię w ramię. Wspólne kopanie dołów pod hortensje, grabienie ziemi i sianie trawy sprawiło, że zaczęłam czuć się znów pełna życia. Emil potrafił słuchać. Zauważał, kiedy byłam smutna, pytał o moje marzenia i nigdy nie patrzył na zegarek, gdy z nim rozmawiałam. Zaczęliśmy pić razem popołudniową kawę, a nasze rozmowy coraz częściej schodziły na osobiste tematy.

Nasze granice zaczęły się zacierać

Nie planowałam tego. Naprawdę wierzyłam, że to tylko niewinna, sąsiedzka przyjaźń. Jednak samotność jest okrutnym doradcą. Pewnego wyjątkowo ciepłego, majowego wieczoru skończyliśmy sadzić szpaler bzów. Byłam brudna od ziemi, zmęczona, ale niezwykle szczęśliwa. Krzysiek miał wrócić dopiero za dwa dni.

Siedzieliśmy na moim tarasie, słuchając odgłosów wieczoru. Emil opowiadał o swoim dawnym życiu, o poczuciu pustki, które towarzyszyło mu przez ostatnie lata. W pewnym momencie nasze spojrzenia się spotkały i poczułam, jak powietrze między nami gęstnieje. Przysunął się bliżej, a jego dłoń delikatnie dotknęła mojej. Nie cofnęłam jej. W jego oczach widziałam uwagę i tęsknotę, której tak bardzo brakowało mi w moim małżeństwie.

Tamtego wieczoru pozwoliliśmy sobie na chwile, o których nigdy nie powinnam była pomyśleć. Przekroczyliśmy niewidzialną barierę, niszcząc bezpowrotnie nasz status zwykłych znajomych zza płotu. Znalazłam u niego ciepło, troskę i poczucie, że w końcu ktoś widzi we mnie kogoś więcej niż tylko element wyposażenia domu. To nie było wyrachowane działanie, to była chwila słabości dwojga samotnych ludzi, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie.

Mój mąż nagle się obudził

Codzienne życie zmieniło się w teatrzyk pozorów. Rano uśmiechałam się do Krzyśka, a popołudniami, gdy tylko wyjeżdżał, moje myśli wędrowały w stronę sąsiedniego domu. Ogród rozkwitał, a wraz z nim moje poczucie winy.

Wtedy wydarzyło się coś, czego nie przewidziałam. Krzysiek wrócił do domu zaraz po pracy, trzymając w ręku ogromny bukiet moich ulubionych polnych kwiatów. Był uśmiechnięty, zrelaksowany i wyglądał jak człowiek, za którego wyszłam za mąż lata temu.

– Koniec z nadgodzinami – ogłosił, wkładają kwiaty w moje ręce. – Zamknąłem ten wielki projekt. Oddałem część obowiązków innemu zespołowi. Zrozumiałem, że tracę to, co najważniejsze. Nasze życie, ciebie.

– Naprawdę? – byłam skołowana. – Tak nagle?

– Tak nagle i ostatecznie. Zobaczyłem wczoraj, jak pięknie urządziłaś ten ogród. Zrobiłaś to zupełnie sama, podczas gdy ja gapiłem się w tabelki. Przepraszam cię za te wszystkie miesiące. Chcę to naprawić. Wyjeżdżamy na weekend, tylko we dwoje.

Jego słowa sprawiły, że serce podeszło mi do gardła. Krzysiek naprawdę się starał. Podczas naszego wyjazdu dużo rozmawialiśmy, spacerowaliśmy i znów odnaleźliśmy dawną więź. Czułam, że mój mąż wraca do mnie, że nasza miłość wcale nie wygasła, a jedynie została przysypana warstwą codziennych problemów.

Po powrocie podjęłam najtrudniejszą decyzję. Musiałam zakończyć to, co działo się między mną a Emilem. Spotkałam się z nim przy naszym ogrodzeniu. Powiedziałam, że mój mąż wraca do mojego życia, że chcę ratować małżeństwo i że to, co się stało, było ogromnym błędem. Emil wysłuchał mnie w milczeniu, skinął głową i odszedł. Od tamtej pory widywaliśmy się rzadko, ograniczając się jedynie do zdawkowego powitania.

Ten widok zmienił wszystko

Tygodnie mijały, a mój ogród z każdym dniem nabierał barw. Krzysiek dotrzymywał słowa. Wracał o rozsądnych porach, pomagał mi przy pielęgnacji roślin, razem kupiliśmy nowe meble na taras. Moje życie wreszcie wyglądało tak, jak sobie to wymarzyłam.

Aż do pewnego deszczowego wtorku. Od kilku dni czułam dziwne osłabienie. Zapach porannej kawy, który zawsze uwielbiałam, nagle zaczął mnie odrzucać. Początkowo zrzucałam to na karb przemęczenia i wiosennego przesilenia. Jednak pewne objawy nie dawały mi spokoju. Kupiłam test w aptece na drugim końcu miasta, żeby nie spotkać nikogo znajomego.

Kiedy zobaczyłam wynik, musiałam usiąść na krawędzi wanny. Dwie wyraźne kreski. Moje serce zaczęło bić jak oszalałe. Zaczęłam gorączkowo liczyć dni w kalendarzu. Zimny pot oblał moje czoło, gdy uświadomiłam sobie prawdę. Okres, w którym moje życie nabrało nowego znaczenia, pokrywał się idealnie z czasem, kiedy dzieliłam swoje sekrety z dwoma różnymi mężczyznami. Odstęp czasowy między moimi chwilami zapomnienia z Emilem a wyjazdem, podczas którego zbliżyłam się na nowo z moim mężem, był zbyt krótki.

Nie miałam pojęcia, jak zinterpretować te obliczenia. Moje przeczucia wkrótce stały się niepodważalnym faktem. Nosiłam w sobie nowe życie. Życie, którego pragnęłam od lat, ale które teraz stało się źródłem największego strachu.

Kłamstwo kwitło wśród róż

Krzysiek był wniebowzięty. Kiedy mu powiedziałam, popłakał się ze szczęścia. Codziennie rano przed wyjściem do pracy gładzi mnie po brzuchu i mówi do naszego maleństwa. Zaczął już planować, jak przemaluje najmniejszy pokój na piętrze. Jest troskliwy, opiekuńczy i wpatrzony we mnie jak w obrazek.

Ja codziennie wychodzę na taras i patrzę na wypielęgnowane grządki. Często widzę Emila pracującego na swojej działce. Czasami nasze spojrzenia spotykają się na ułamek sekundy i widzę w jego oczach głęboki smutek. Nie wie o niczym. Nikt poza mną nie zna prawdy o tym, jak bardzo skomplikowana jest ta sytuacja.

Każdego wieczoru zastanawiam się, co powinnam zrobić. Wyznać prawdę mężowi i zaryzykować zniszczenie tego, co tak ciężko udało nam się odbudować? Powiedzieć Emilowi i sprawić, by całe nasze życie na tym spokojnym osiedlu zamieniło się w koszmar? Zdecydowałam, że milczenie będzie moją tarczą. Nie będę teraz szukać prawdy na siłę, nie pozwolę, by strach zniszczył ten wyjątkowy czas oczekiwania.

Zasiałam w swoim życiu ziarno kłamstwa, które rośnie razem z tym dzieckiem. Gdy przyjdzie czas narodzin, być może natura sama wskaże odpowiedź. Być może spojrzę w oczy mojego dziecka i będę wiedziała od razu. Do tego czasu pozostanę w moim pięknym ogrodzie, zawieszona między dwoma światami, licząc na to, że niezależnie od tego, jaka jest prawda, miłość okaże się silniejsza niż moje błędy z przeszłości. Za dziewięć miesięcy podejmę decyzję, kto oficjalnie zostanie ojcem, a do tego momentu ten sekret należy tylko do mnie.

Marta, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

