Mam 29 lat i jestem od pewnego czasu singielką z wiecznymi problemami finansowymi. Moje życie to ciągła walka o utrzymanie się na powierzchni. Praca w biurze, chociaż nieźle płatna, nie pozwala mi na swobodne życie, a perspektywy na podwyżki są wątpliwe.

Reklama

Często myślę o Krystianie, moim współpracowniku. Jest starszy, ma 35 lat, dobrze zarabia, a przede wszystkim jest stabilny finansowo – coś, o czym mogę tylko marzyć. Nasze relacje zaczęły się niewinnie, ale od jakiegoś czasu zauważam, że spogląda na mnie inaczej. Z jednej strony czuję się zaszczycona jego zainteresowaniem, z drugiej – coś mnie w tej relacji niepokoi. Może to jego tajemnicze spojrzenia, może fakt, że nie znam go aż tak dobrze, jak bym chciała. Czasem zastanawiam się, czy przypadkiem nie szukam w nim oparcia w sposób, który mógłby mnie później zranić.

Po prostu mnie oczarował

Spotkaliśmy się w kawiarni, w której Krystian często bywał podczas przerw na lunch. Byłam zdenerwowana, ale ciekawość wzięła górę. Kiedy usiedliśmy przy stoliku, poczułam, jak atmosfera staje się gęsta od napięcia. Krystian spojrzał na mnie z tym swoim charakterystycznym, przenikliwym wzrokiem.

– Monika, chciałbym porozmawiać o nas – zaczął, a ja poczułam, jak serce przyspiesza.

– O nas? – odpowiedziałam, starając się, by mój głos nie zdradził zdenerwowania.

– Tak. Wiesz, od jakiegoś czasu nie potrafię przestać o tobie myśleć. Jesteś dla mnie kimś więcej niż tylko współpracowniczką.

W mojej głowie pojawił się chaos. Czy powinnam się cieszyć z jego zainteresowania? A może uciekać? Nie wiedziałam, co powiedzieć, więc Krystian kontynuował:

– Wiem, że to skomplikowane. Nie chcę cię narażać na nieprzyjemności, ale czuję, że musisz to wiedzieć.

– Krystian, ale... ja prawie nic o tobie nie wiem – powiedziałam ostrożnie.

– Moje życie jest bardziej złożone, niż myślisz. Ale z tobą widzę nadzieję na coś więcej. Na coś prawdziwego.

Jego słowa były jak miód, ale podszyte odrobiną goryczy. Czy mogę pozwolić sobie na ryzyko związku, który z góry jest skazany na komplikacje? Czy stabilność, której tak bardzo pragnę, jest warta ceny zburzenia jego dotychczasowego życia?

W moim sercu rozgrywała się walka. Poczucie winy walczyło z chęcią stabilizacji. Jaka była cena tego wszystkiego? Nie byłam pewna, czy jestem gotowa ją ponieść. Ale Krystian pociągał mnie bardziej, niż mogłam się do tego przyznać. Sama nie wiem, jak to się stało, ale szybko nawiązaliśmy płomienny romans.

Koleżanka mnie ostrzegała

Zdesperowana i pełna wątpliwości, postanowiłam spotkać się z moją najlepszą przyjaciółką, Anią. Znałyśmy się od czasów studiów, a ona zawsze była dla mnie głosem rozsądku. Usiadłyśmy w naszej ulubionej kawiarni, gdzie od razu przeszłam do sedna sprawy.

– Co się stało, Monika? Wyglądasz, jakbyś miała jakieś kłopoty – odpowiedziała z troską.

Opowiedziałam jej o Krystianie, o tym, jak coraz częściej nasze rozmowy schodziły na tematy osobiste. Ania słuchała uważnie, marszcząc brwi.

– Monika, to brzmi naprawdę skomplikowanie. Krystian jest twoim współpracownikiem, a takie relacje mogą skomplikować twoje życie zawodowe i osobiste. Kto wie, co jeszcze się w nim kryje – ostrzegła.

– Wiem, Ania, ale nie mogę przestać o nim myśleć. Jestem rozdarta – wyznałam.

Koleżanka spojrzała na mnie z powagą.

– Musisz zadać sobie pytanie, czy naprawdę chcesz się w to angażować. Czy jesteś gotowa na ewentualne konsekwencje? Może powinnaś się zastanowić, czego naprawdę chcesz od życia.

Jej słowa rezonowały we mnie, ale nie przyniosły ulgi. Wewnętrznie walczyłam z lękami i wątpliwościami. Czy powinnam posłuchać rozumu i unikać kłopotów, czy poddać się emocjom i szukać stabilności, której tak bardzo pragnęłam? We dwójkę żyło się zdecydowanie łatwiej, również pod względem finansowym.

Wiedziałam, że muszę podjąć decyzję, ale żaden wybór nie wydawał się dobry. Wciąż czułam się zagubiona w plątaninie własnych uczuć i rozterek.

Odkryłam jego sekret

Niedługo po rozmowie z Anią, życie postanowiło samo rozwiązać część moich dylematów. Pewnego popołudnia, kiedy Krystian był zajęty spotkaniem, postanowiłam zajrzeć do jego biura. Wiedziałam, że to nie było właściwe, ale ciekawość i niepokój nie dawały mi spokoju.

Na biurku leżały dokumenty, nic nadzwyczajnego, aż w moim spojrzeniu utkwiła ramka na zdjęcie. Zdjęcie Krystiana z piękną kobietą i małą dziewczynką. Uderzyło mnie, jak bardzo wyglądali na szczęśliwych. To musiała być jego rodzina.

Serce zabiło mi mocniej, a umysł zaczął się kłębić od emocji. Przecież mówił mi, że jego życie jest skomplikowane, ale nie sądziłam, że chodzi o coś takiego. Odeszłam od biurka, czując się jak intruz, który nie tylko naruszył cudzą prywatność, ale i własną naiwność.

Wieczorem nie mogłam przestać myśleć o tym, co zobaczyłam. Zdjęcie jego rodziny nie dawało mi spokoju. Musiałam zdecydować, czy kontynuować tę relację i ryzykować zniszczenie jego małżeństwa, czy zrezygnować z jego wsparcia i znów zmagać się z niepewnością finansową.

To był jeden z tych momentów, kiedy uświadamiasz sobie, że iluzja stabilności może być jedynie złudzeniem. Poczułam się oszukana i zdezorientowana. Jak mogłam się tak mylić co do Krystiana?

Nie wierzyłam mu

Spotkałam się z Krystianem, by raz na zawsze wyjaśnić sytuację. Było to trudne, ale konieczne. Czekaliśmy na siebie w parku, w którym nikt nas nie rozpozna. Widok Krystiana wywołał we mnie mieszane uczucia – od złości po tęsknotę za tym, co mogłoby być.

– Krystian, musimy pogadać – zaczęłam stanowczo, starając się utrzymać emocje na wodzy.

– Monika, co się stało? – odpowiedział, jego głos brzmiał niepewnie.

– Wiem o twojej żonie i dziecku – powiedziałam bez ogródek. Widziałam, jak jego twarz zmienia się w momentalnym zaskoczeniu.

– Monika, chciałem ci powiedzieć, ale bałem się, że mnie zostawisz... – przyznał, patrząc na mnie z żalem.

– Jak mogłeś to przede mną ukrywać? Co myślisz, że się teraz stanie? – dopytywałam, nie mogąc powstrzymać gniewu.

– Wiem, że to skomplikowane, ale ja naprawdę myślę o zakończeniu małżeństwa dla nas – jego słowa były jak nóż w serce.

Poczułam się manipulowana. Jak mogłam być tak głupia, by uwierzyć w jego słodkie słowa? Krystian wydawał się zdesperowany, ale jego obietnice brzmiały jak puste deklaracje.

Po naszej rozmowie nie mogłam przestać się zastanawiać, komu mogę zaufać. Czy rzeczywiście byłam kimś ważnym dla niego, czy jedynie kolejną przygodą, której nie miał odwagi zakończyć? Moje serce i umysł były w stanie wojny, a ja czułam się bardziej zagubiona niż kiedykolwiek wcześniej.

Zrobiłam to dla jej dobra

Kilka dni później, przypadek sprawił, że spotkałam żonę Krystiana. Zauważyłam ją w galerii handlowej, a serce zaczęło mi bić szybciej. Była z córką, a Krystian dołączył do nich chwilę później. Obserwowałam z daleka, jak zachowuje się jak przykładny mąż i ojciec. Jego śmiech i delikatność wobec nich były bolesnym kontrastem do jego słów wypowiadanych do mnie.

Przez chwilę poczułam dziwne pragnienie, by być na miejscu żony Krystiana, ale od razu poczułam wstręt do samej siebie za takie myśli. Jak mogłam nawet rozważać zburzenie ich szczęścia dla własnych korzyści?

Podjęłam decyzję, że muszę porozmawiać z tą kobietą. Kiedy Krystian gdzieś zniknął z ich córką, podeszłam do niej, czując, jak moja determinacja walczy z poczuciem winy.

– Przepraszam – zaczęłam niepewnie, a ona spojrzała na mnie z zaskoczeniem.

– Tak? – odpowiedziała uprzejmie, nie mając pojęcia, co za chwilę się wydarzy.

– Jestem Monika, współpracuję z Krystianem... i muszę ci coś powiedzieć – z trudem przeszłam do rzeczy.

Opowiedziałam jej o mojej relacji z Krystianem. Widziałam, jak jej twarz przechodzi przez szok, niedowierzanie i ból. Wiedziałam, że to, co mówię, rani ją głęboko, ale czułam, że prawda musi wyjść na jaw.

– Nie wiedziałam, że jest żonaty, dopóki nie odkryłam waszego zdjęcia w jego biurze – zakończyłam, a w jej oczach pojawiły się łzy.

– Dlaczego mi to mówisz? – zapytała, głos jej drżał.

– Bo zasługujesz na prawdę, a ja muszę zrobić to, co jest właściwe – odpowiedziałam, czując mieszankę ulgi i smutku.

Zostawiłam żonę mojego kochanka z jej myślami, wiedząc, że zburzyłam jej świat, ale wierząc, że zrobiłam to, co było konieczne.

Musiałam radzić sobie sama

Decyzja o zakończeniu związku z Krystianem nie była łatwa, ale wiedziałam, że to jedyne wyjście, które pozwoli mi spojrzeć sobie w oczy. Było to bolesne, bo oznaczało nie tylko utratę potencjalnej stabilności finansowej, ale także konieczność zmierzenia się z konsekwencjami własnych wyborów.

Spotkaliśmy się po raz ostatni, aby wszystko wyjaśnić. Byłam zdeterminowana, by zamknąć ten rozdział.

– Krystian, nie możemy tego kontynuować. To nie jest właściwe ani dla mnie, ani dla ciebie, ani dla twojej rodziny – powiedziałam, starając się nie dać się ponieść emocjom.

– Monika, proszę, daj mi czas, by wszystko naprawić... – zaczął, ale przerwałam mu.

– Nie, Krystian. Musisz się skupić na swoim małżeństwie. Ja muszę zacząć od nowa i znaleźć sposób, by poradzić sobie sama – odpowiedziałam stanowczo.

Po tej rozmowie poczułam ciężar zrzucany z moich ramion. Było mi żal, że przez moją naiwność i płytkie pragnienia wplątałam się w coś takiego, ale jednocześnie odczuwałam ulgę, że nie zniszczyłam małżeństwa.

Przede mną był nowy etap życia, pełen niepewności, ale też nadziei. Wiedziałam, że muszę stawić czoła wyzwaniom, które pojawią się na mojej drodze, ale czułam się silniejsza i bardziej zdeterminowana, by dążyć do stabilności, nie kosztem innych, ale dzięki własnym siłom.

Nie wiedziałam, co przyniesie przyszłość, ale po raz pierwszy od dawna czułam, że mogę na nią wpływać. Wiedziałam, że z czasem znajdę swoje miejsce i być może kogoś, kto będzie potrafił mnie docenić, nie będąc obciążonym bagażem przeszłości.

Monika, 29 lat

Reklama

Czytaj także:

„Dostałam od szwagra prezent, który mnie szczerze zażenował. Oby mąż nie zauważył, że nie tylko w kominku zapłonęło”

„Przez przypadek dowiedziałam się o ciemnej stronie mojego męża. Gdy to odkryłam, poczułam się brudna”

„Brat odstraszał wszystkich moich chłopaków. Bałam się, że zostanę starą panną przez jego chore gierki”