Przeprowadzka do obcego miasta miała być moim nowym początkiem, ale szybko przerodziła się w pasmo lęków i wątpliwości. Kiedy na mojej drodze stanął chłopak, który wydawał się ideałem, pomyślałam, że wreszcie uśmiechnęło się do mnie szczęście. Wystarczył jednak jeden wieczór, jedna zasłyszana plotka i niezrozumiała scena pod blokiem, bym uciekła w panice. Nie wiedziałam wtedy, jak bardzo pozory mogą mylić i jak wielką krzywdę mogłam wyrządzić komuś, kto na to zupełnie nie zasługiwał.

Byłam tu zupełnie sama

Początek października przywitał mnie chłodnym wiatrem i deszczem, który bezlitośnie zacinał w twarz, kiedy z trudem ciągnęłam swoją ciężką walizkę po mokrym chodniku. Moje nowe miasto, o którym tak długo marzyłam, nagle wydało mi się ogromne, przytłaczające i całkowicie obojętne na mój los. Kiedy weszłam do wielkiego, nowoczesnego holu uniwersytetu, poczułam się jeszcze mniejsza. Kolorowe tablice informacyjne, labirynt korytarzy i setki śpieszących się w różne strony studentów sprawiły, że w mojej głowie zapanował absolutny chaos.

Patrzyłam na plan zajęć w telefonie, a potem na numery sal, które w żaden sposób nie chciały ułożyć się w logiczną całość. Zawsze byłam osobą, która potrzebowała czasu, by zaadaptować się do nowych warunków. W liceum trzymałam się blisko sprawdzonego grona koleżanek. Razem spędzałyśmy popołudnia w bibliotece, chodziłyśmy do kawiarni, dzieliłyśmy się notatkami. Nigdy nie ciągnęło mnie do chłopaków, uważałam ich za zbyt głośnych, zbyt chaotycznych. Moje przyjaciółki umawiały się na randki, a ja wolałam w tym czasie czytać książki lub oglądać filmy. Teraz jednak byłam tu zupełnie sama. Bez znajomych twarzy, bez nikogo, kogo mogłaby zapytać o drogę.

Stał się moim przewodnikiem

Z tego początkowego marazmu wyrwał mnie spokojny, niezwykle ciepły głos. Odwróciłam się gwałtownie i zobaczyłam wysokiego chłopaka w ciemnym płaszczu. Miał łagodne spojrzenie i uśmiech, który natychmiast sprawił, że mój stres odrobinę zelżał. Zapytał, czy może mi w czymś pomóc, bo wyglądam, jakbym szukała skarbu bez mapy.

— Mam na imię Daniel — powiedział, podając mi dłoń. — Jestem tu już trzeci rok, więc znam te korytarze jak własną kieszeń. Czego szukasz?

Wytłumaczyłam mu, z którą salą mam problem. Okazało się, że Daniel jest na wydziale pokrewnym do mojego. Zamiast tylko wskazać mi kierunek, postanowił odprowadzić mnie pod same drzwi. W trakcie tej krótkiej wędrówki rozmawialiśmy tak swobodnie, jakbyśmy znali się od lat. Opowiadał o swoich pierwszych dniach na uczelni, przyznał, że sam zgubił się tu kiedyś tak bardzo, że trafił do archiwum zamiast na wykład. Jego poczucie humoru i niesamowita cierpliwość sprawiły, że mój lęk przed nowym miejscem zaczął powoli wyparowywać.

W kolejnych dniach wpadaliśmy na siebie w bufecie, a w końcu umówiliśmy się na kawę po zajęciach. Daniel stał się moim przewodnikiem nie tylko po uczelni, ale i po mieście. Pokazywał mi urokliwe uliczki, najlepsze miejsca z gorącą czekoladą i antykwariaty, w których można było spędzić długie godziny. Było w nim coś niezwykle budującego.

Zaczęłam fantazjować

Kiedy pod koniec pierwszego tygodnia zadzwoniłam do rodziców, by zdać relację z pierwszych studenckich doświadczeń, nie mogłam przestać opowiadać o Danielu. Mówiłam o tym, jak bardzo mi pomógł, jak inteligentnie potrafi rozmawiać na każdy temat i jak bezpiecznie czuję się w jego towarzystwie. Moja mama słuchała tego wszystkiego w wielkim skupieniu, a potem usłyszałam w słuchawce jej delikatny, radosny śmiech.

— Córeczko, nawet nie wiesz, jak się cieszę — powiedziała z wyraźną ulgą. — Zawsze się martwiłam, że zamykasz się w swoim świecie, tylko z tymi swoimi koleżankami, i że nikogo do siebie nie dopuścisz. Ten chłopak wydaje się naprawdę miły. Zaproś go kiedyś do nas, bardzo chcielibyśmy go poznać.

Te słowa sprawiły, że zrobiło mi się niesamowicie ciepło na sercu. Pomyślałam, że może faktycznie to jest ten moment w moim życiu, kiedy otwieram się na coś zupełnie nowego. Zaczęłam fantazjować o wspólnych wyjazdach na weekendy do mojego rodzinnego domu i o tym, jak dobrze Daniel dogadałby się z moim tatą.

Odrzuciłam te oskarżenia

Mój idealny obraz nowej rzeczywistości zaczął jednak pękać pewnego popołudnia, kiedy po seminarium podeszła do mnie Karolina, dziewczyna z mojej grupy. Od początku wydawała się osobą, która wie wszystko o wszystkich. Spojrzała na mnie z tajemniczą miną, po czym oparła się o ławkę.

— Widziałam, że spędzasz dużo czasu z tym Danielem — zagaiła, ściszając głos. — Uważaj na niego, dobra radą się z tobą dzielę.

— O czym ty mówisz? — zapytałam, czując narastający niepokój.

— Obraca się w bardzo specyficznym towarzystwie. Widziałam go wczoraj z takimi facetami, że na sam ich widok włos jeży się na głowie. Głośni, potężni, wyglądali na takich, co to lepiej schodzić im z drogi. Zaufaj mi, on wcale nie jest taki poukładany, na jakiego wygląda.

Początkowo odrzuciłam te oskarżenia. Uznałam, że Karolina po prostu rozsiewa plotki. Daniel był uosobieniem spokoju, miał świetne oceny, zawsze był uprzejmy. Jak mógłby zadawać się z ludźmi, którzy budzą strach na ulicy? Mimo to ziarno niepewności zostało zasiane w moim umyśle. Zaczęłam analizować każdy jego gest, każde słowo, szukając w nich ukrytego dna.

Miała rację

Kilka dni później sytuacja zmusiła mnie do konfrontacji z moimi obawami. Pożyczyłam od Daniela książkę, której pilnie potrzebował na następny dzień, a ja zupełnie zapomniałam mu jej oddać na uczelni. Napisałam mu wiadomość, że podjadę wieczorem pod jego blok, żeby mu ją wręczyć. Nie odpisał od razu, ale znałam adres, więc postanowiłam po prostu tam pojechać. Kiedy zbliżałam się do jego osiedla, zapadał zmrok. Uliczne latarnie rzucały długie cienie na chodnik. Z daleka usłyszałam podniesione, szorstkie głosy. Zwolniłam krok. Pod klatką schodową stała grupa postawnych mężczyzn. Zachowywali się głośno, ich postawy były dominujące, a gesty szerokie i nerwowe. Wśród nich, w samym centrum tego zgiełku, zobaczyłam Daniela.

Zamarłam. Karolina miała rację. Mój spokojny, kulturalny przewodnik po mieście stał w otoczeniu ludzi, którzy wyglądali, jakby za chwilę mieli wywołać ogromną awanturę. W mojej głowie od razu pojawiły się najgorsze scenariusze. Pomyślałam, że dałam się zwieść, że jestem naiwną dziewczyną z małego miasta, która wpadła w sidła kogoś o dwóch twarzach. Zamiast podejść bliżej, obróciłam się na pięcie i szybkim krokiem, niemal biegiem, uciekłam w stronę przystanku autobusowego.

Przez kolejne cztery dni żyłam w ciągłym stresie. Daniel dzwonił do mnie kilkanaście razy. Wysyłał wiadomości, pytał, czy wszystko w porządku, czy coś się stało, dlaczego nie przyniosłam książki. Nie odpisywałam. Bałam się. Zablokowałam jego numer, omijałam szerokim łukiem kawiarnię, w której zawsze się spotykaliśmy, a na korytarzach uniwersyteckich przemykałam niczym cień, byle tylko go nie spotkać.

Z każdym dniem czułam się jednak coraz gorzej. Mój entuzjazm związany ze studiami przygasł. Rodzice pytali o Daniela, a ja zbywałam ich wymówkami, że oboje mamy dużo nauki. Byłam wściekła na siebie za swoją łatwowierność i jednocześnie okropnie tęskniłam za naszymi długimi rozmowami. Brakowało mi jego uśmiechu i tego poczucia bezpieczeństwa, które dawał mi w pierwszych dniach. Ale obraz spod bloku był zbyt silny.

Zamiast zapytać, uciekłam

W czwartek po południu, gdy siedziałam sama w uczelnianej czytelni, podszedł do mnie chłopak, którego kojarzyłam z widzenia. Wiedziałam, że ma na imię Hubert i że czasem rozmawiał z Danielem. Usiadł naprzeciwko mnie, patrząc bardzo poważnie.

— Dlaczego unikasz Daniela? — zapytał bez owijania w bawełnę.

— To nie jest twoja sprawa — odpowiedziałam, próbując zamknąć zeszyt.

— Wiem, co widziałaś pod jego blokiem — kontynuował, nie zważając na moją reakcję. — Daniel mi powiedział, że napisałaś mu, że tam będziesz, a potem zniknęłaś bez słowa. Musimy porozmawiać.

Spojrzałam na niego z ukosa. Nie miałam ochoty na tłumaczenia, ale coś w jego głosie sprawiło, że zostałam na miejscu.

— Ci faceci pod klatką, to nie jest towarzystwo Daniela — powiedział spokojnie Hubert. — To koledzy jego starszego brata, Mirka. Daniel nigdy nie chciał mieć z nimi nic wspólnego.

— Przecież widziałam, jak z nimi stał. Wyglądał, jakby był jednym z nich — zaprotestowałam słabym głosem.

— Nie był jednym z nich. Był tam ze względu na mnie. — Hubert westchnął ciężko. — Mirek i jego koledzy mieli do mnie pretensje o pewną bezsensowną sprawę. Daniel dowiedział się o tym i zszedł na dół, żeby stanąć w mojej obronie. Zrobił to, chociaż wiem, jak bardzo nie znosi konfrontacji ze swoim bratem

Słowa Huberta brzmiały w moich uszach jak najgłośniejszy dzwon. Moje serce zaczęło bić jak oszalałe. Zrozumiałam, jak kolosalny błąd popełniłam. Oceniłam człowieka na podstawie jednej sekundy, opierając się na głupich plotkach rozsiewanych przez osobę, która nie miała o niczym pojęcia. Zamiast zapytać, uciekłam. Chłopak, którego wzięłam za zagrożenie, w rzeczywistości wykazał się ogromną odwagą, by chronić swojego kolegę przed starszym bratem.

Słuchał mnie w milczeniu

Natychmiast wybiegłam z czytelni. Odblokowałam numer Daniela i zadzwoniłam. Odebrał po pierwszym sygnale. Jego głos brzmiał na zmęczony, ale nie było w nim cienia pretensji. Poprosiłam o spotkanie w naszym ulubionym parku. Kiedy przyszedł, usiedliśmy na drewnianej ławce. Opowiedziałam mu wszystko. O ostrzeżeniu Karoliny, o tym, co pomyślałam, gdy zobaczyłam go w tamtej grupie, i o tym, jak paraliżujący strach kazał mi uciekać. Rozpłakałam się z bezsilności wobec własnej głupoty.

Daniel słuchał mnie w milczeniu. Kiedy skończyłam, nie odwrócił się, nie rzucił żadnego ostrego słowa. Po prostu wziął głęboki oddech i zaczął opowiadać o swoim dzieciństwie w cieniu starszego, apodyktycznego brata. O tym, jak wiele kosztowało go zbudowanie własnej tożsamości i nauczenie się mówienia głośnego „nie”.

— Nie mam do ciebie żalu — powiedział w końcu, uśmiechając się lekko. — Z boku musiało to wyglądać koszmarnie. Ważne, że teraz już wiesz, jak jest naprawdę.

Siedzieliśmy tam bardzo długo, aż powietrze stało się chłodne. Czułam, że spadł mi z serca gigantyczny ciężar. Zamiast stracić kogoś wyjątkowego, poznałam jego najprawdziwszą, najbardziej wartościową stronę. Zrozumiałam, że prawdziwa siła nie polega na głośnym krzyku i zastraszaniu innych, ale na odwadze, by stanąć w obronie słabszych, nawet jeśli bardzo się boimy. Wracając tamtego wieczoru do wynajmowanego pokoju, zadzwoniłam do mamy. Powiedziałam jej, że na najbliższy długi weekend przyjeżdżam do domu i że nie będę sama. Chciałam, żeby moi rodzice poznali chłopaka, który udowodnił mi, że na świecie wciąż istnieją ludzie o dobrych, odważnych sercach.

Milena, 20 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

