Całe życie słyszałem, że mam „analityczny umysł” i pewną przyszłość w branży IT. Wszyscy widzieli we mnie przyszłego inżyniera, który spędzi życie przed monitorem, zarabiając krocie i wiodąc stabilne, przewidywalne życie. Nikt jednak nie zauważył, że kiedy zamykały się drzwi mojego pokoju, kod znikał z ekranu, a ja stawałem się kimś zupełnie innym. Decyzja, by rzucić wszystko dla tańca, była jak skok w przepaść bez zabezpieczenia, a jedyną ręką, która mnie trzymała i nie pozwoliła spaść, była dłoń Leny.

Wtedy się zaśmiałem

Od dziecka byłem tym mądrym chłopcem. Tym, który wygrywał olimpiady matematyczne, naprawiał sąsiadom komputery i rozumiał, jak działają skomplikowane systemy. Moi rodzice byli ze mnie dumni w sposób, który bywa przytłaczający. Ojciec, sam będący inżynierem budownictwa, od zawsze powtarzał, że w życiu liczy się konkret. Fach w ręku. Coś, co da chleb i dach nad głową. Matka wtórowała mu, martwiąc się o moją emeryturę, zanim jeszcze skończyłem liceum. Dla nich świat był prosty: dobre stopnie z fizyki równały się politechnice, a politechnika równała się szczęściu.

Problem polegał na tym, że ja w tym równaniu byłem błędem. Pamiętam ten dzień, kiedy po raz pierwszy trafiłem na zajęcia z tańca współczesnego. Miałem szesnaście lat i poszedłem tam właściwie przez pomyłkę, szukając sali, w której odbywały się zajęcia z robotyki w lokalnym domu kultury. Zostałem, bo zobaczyłem ludzi, którzy ruszali się w sposób przeczący grawitacji. Nie było tam słów, nie było algorytmów. Była czysta emocja, pot i fizyka ciała, która fascynowała mnie bardziej niż jakikolwiek wzór.

Przez cztery lata liceum prowadziłem podwójne życie. W szkole byłem prymusem z informatyki, a popołudniami, pod pretekstem dodatkowych zajęć z angielskiego czy siłowni, biegałem do studia tańca na drugim końcu miasta. Tam nie byłem przyszłym programistą. Byłem tancerzem. Czułem każdą tkankę, każdy mięsień, uczyłem się wyrażać gniew, smutek i radość poprzez ruch. Tam poznałem Lenę.

Lena była moją przeciwnością. Chaotyczna, głośna, kolorowa, żyjąca sztuką w każdej minucie swojego istnienia. To ona została moją partnerką w duetach. Kiedy tańczyliśmy razem, świat przestawał istnieć. Rozumieliśmy się bez słów. Wystarczyło jedno spojrzenie, lekkie napięcie mięśni ramienia, by wiedzieć, w którą stronę pójdzie improwizacja. To ona pierwsza powiedziała mi, że mam talent, którego nie wolno mi zmarnować na siedzenie w biurze.

— Ty nie tańczysz tak po prostu, Kacper — powiedziała mi kiedyś, siedząc na podłodze sali prób i wiążąc znoszone baletki. — Ty tańczysz historię. Jak pójdziesz na informatykę, to twoja dusza uschnie. Zobaczysz.

Wtedy się zaśmiałem, ale jej słowa zapuściły korzenie głęboko w mojej głowie.

Powinienem skakać z radości

Matura poszła mi świetnie. Rodzice już otwierali szampana, planując moją przeprowadzkę do Wrocławia na prestiżowy wydział informatyki. Nie wiedzieli jednak, że oprócz politechniki, złożyłem papiery na Wydział Teatru Tańca w Bytomiu. Egzaminy wstępne były mordercze. Trzy dni testowania sprawności, poczucia rytmu, improwizacji, techniki klasycznej i współczesnej, a do tego rozmowy o kulturze. Czułem się tam jak w domu, mimo że konkurencja była ogromna.

Kiedy przyszedł list, byłem sam w domu. Serce waliło mi jak młotem. Rozerwałem kopertę drżącymi rękami. „Z przyjemnością informujemy...”. Dostałem się. Byłem jednym z kilkunastu przyjętych na setki chętnych. Powinienem skakać z radości. Powinienem krzyczeć. Zamiast tego usiadłem na brzegu łóżka i poczułem, jak żołądek ściska mi się w supeł. Wiedziałem, co to oznacza. To był koniec mojego bezpiecznego świata i początek problemów, których tak bardzo chciałem uniknąć.

Pierwszą osobą, do której zadzwoniłem, była Lena.

— Wiedziałam! — krzyknęła do słuchawki tak głośno, że musiałem odsunąć telefon od ucha. — Wiedziałam, Kacper! Jesteś niesamowity! Kiedy im powiesz?

— Nie wiem — wyszeptałem, patrząc na puste biurko, na którym stał drogi monitor, prezent od ojca na osiemnastkę. — Boję się, Lena. Oni tego nie zrozumieją.

— Nie muszą rozumieć — odpowiedziała twardo, zmieniając ton na poważny. — Muszą zaakceptować. To twoje życie, nie ich. Nie możesz być nieszczęśliwy tylko po to, żeby oni byli spokojni.

Miała rację, ale łatwiej było to powiedzieć, niż zrobić.

Abstrakcyjne bzdury

Zanim zebrałem się na odwagę, by porozmawiać z rodzicami, spotkałem się z kumplami z liceum. To była nasza stała ekipa: Marcin, Piotrek i Dawid. Znaliśmy się od podstawówki, razem graliśmy w gry sieciowe, razem uczyliśmy się programować. Spotkaliśmy się w pizzerii, żeby świętować wyniki matur. Wszyscy dostali się tam, gdzie chcieli — na kierunki techniczne.

— Stary, słyszałem, że rekrutacja na polibudę już zamknięta, masz już akademik? — zapytał Marcin, biorąc kawałek pizzy. — Będziemy w tym samym bloku, już to ogarnąłem. Będzie genialnie, zrobimy sieć lokalną, zero lagów.

Wziąłem głęboki oddech. Czułem, że jeśli teraz tego nie powiem, to stchórzę.

— Nie idę na politechnikę — powiedziałem, starając się, by mój głos brzmiał pewnie.

Zapadła cisza. Chłopaki spojrzeli na mnie, jakbym powiedział, że zamierzam zamieszkać w szałasie w lesie.

— Co ty gadasz? — zaśmiał się nerwowo Piotrek. — Przecież masz wyniki w topce. Gdzie idziesz? Na uniwerek? Matematyka?

— Dostałem się na Wydział Teatru Tańca — wyrzuciłem z siebie. — Będę studiował taniec.

Przez chwilę patrzyli na mnie z niedowierzaniem, a potem wybuchnęli śmiechem. To nie był przyjazny śmiech. To był rechot pełen politowania i drwiny.

— Czekaj, ty serio? — Dawid ocierał łzy śmiechu. — Będziesz biegał w rajstopach i udawał łabędzia? Kacper, stary, ty masz łeb jak sklep, a chcesz zostać... no wiesz, tancerzem? Przecież to nawet nie jest zawód.

— To jest teatr tańca, sztuka współczesna — próbowałem się bronić, ale czułem, jak pieką mnie policzki. – To ciężka fizyczna praca, wymaga...

— Daj spokój — przerwał mi Marcin, machając ręką lekceważąco. — Zmarnujesz się. Programista zarabia piętnaście tysięcy na start, a tancerz co? Będziesz uczył dzieciaki w domu kultury za grosze albo tańczył w teledyskach disco polo? Stary, ogarnij się. To jest dobre jako hobby dla lasek, a nie plan na życie dla faceta z twoim mózgiem.

Czułem się, jakby ktoś uderzył mnie w brzuch. Znałem ich całe życie, a w jednej chwili stałem się dla nich obcy. Dla nich wartość człowieka mieściła się w linijkach kodu i przyszłej pensji. Pasja, emocje, sztuka — to były dla nich abstrakcyjne bzdury. Wstałem od stołu, rzuciłem banknot za swoją część pizzy i wyszedłem bez słowa. Ich śmiech słyszałem jeszcze na ulicy.

Włączyliśmy muzykę

Pobiegłem prosto do studia. Wiedziałem, że Lena tam będzie, bo zawsze tam była, kiedy świat stawał się nie do zniesienia. Siedziała na podłodze, rozciągając się przy cichej muzyce. Kiedy zobaczyła moją twarz, od razu wyłączyła odtwarzacz.

— Powiedziałeś im? — zapytała cicho.

— Kumplom — mruknąłem, rzucając torbę w kąt. — Wyśmiali mnie. Powiedzieli, że zmarnuję sobie życie. Że to nie prawdziwy zawód.

Lena wstała i podeszła do mnie. Jej oczy błyszczały gniewem.

— A co jest prawdziwym zawodem? Siedzenie na tyłku przez osiem godzin i narzekanie na ból pleców? Czy podnoszenie partnerki w powietrze, panowanie nad każdym centymetrem swojego ciała i wyrażanie tego, czego inni boją się nawet poczuć? – Złapała mnie za ramiona i potrząsnęła mną lekko. — Kacper, spójrz na mnie. Jesteś najsilniejszym facetem, jakiego znam, bo masz odwagę iść pod prąd. Oni są po prostu zazdrośni, że masz pasję, która cię spala, a oni mają tylko plan na kredyt hipoteczny.

— Boję się rozmowy z ojcem — przyznałem, czując, jak w gardle rośnie mi gula. — On tego nie przełknie.

— Może nie od razu — powiedziała Lena, gładząc mnie po ramieniu. — Ale to twoja przyszłość. Nie możesz przeżyć życia jego marzeniami. Zatańczymy? To ci pomoże oczyścić głowę.

Włączyliśmy muzykę. Ciężkie, elektroniczne brzmienie z mocnym basem. Zaczęliśmy improwizować. Cała złość, upokorzenie w pizzerii, strach przed rodzicami — wszystko to wlałem w ruch. Rzucałem się na podłogę, wirowałem, moje ciało krzyczało to, czego usta nie potrafiły wypowiedzieć. Lena była tam ze mną, odpowiadała na każdy mój ruch, była moim lustrem i oparciem. Kiedy skończyliśmy, leżeliśmy na parkiecie, dysząc ciężko, cali mokrzy od potu. Ale strach zniknął. Została tylko determinacja.

Serce mi pękało

Niedzielny obiad. Zapach rosołu i pieczonego kurczaka, który zazwyczaj kojarzył mi się z bezpieczeństwem, tym razem wywoływał mdłości. Rodzice byli w świetnych humorach.

— Rozmawiałem z wujkiem Staszkiem — zaczął ojciec, nakładając sobie ziemniaki. — Jego firma szuka stażystów od października. Powiedziałem mu, że idziesz na informatykę i że chętnie się u niego zakręcisz. To świetny start, Kacper.

Spojrzałem na matkę. Uśmiechała się do mnie zachęcająco.

— To wspaniale, kochanie. Będziesz miał łatwiej niż inni — dodała.

Odłożyłem widelec. Metal uderzył o talerz z głośnym brzękiem, który przeciął rozmowę. Wyciągnąłem z kieszeni zmięty list z uczelni i położyłem go na stole, między półmiskiem z mięsem a wazą z zupą.

— Nie idę na informatykę — powiedziałem cicho, ale wyraźnie. — Dostałem się na Wydział Teatru Tańca. Tam będę studiował.

Ojciec zamarł z widelcem w połowie drogi do ust. Matka zbladła, jakby usłyszała o czyjejś śmierci. Przez dłuższą chwilę słychać było tylko tykanie zegara na ścianie.

— Co ty powiedziałeś? — Głos ojca był nienaturalnie spokojny, co przerażało mnie bardziej niż krzyk.

— Chcę tańczyć, tato. To jest to, co kocham. To jest to, w czym jestem dobry. Dostałem się na jedną z najlepszych uczelni artystycznych w kraju. To ogromny sukces.

— Sukces? — Ojciec rzucił widelec na talerz. — Sukcesem nazywasz fikanie koziołków? Chcesz zrezygnować z pewnej przyszłości, z pieniędzy, z szacunku, żeby zostać... kim? Komediantem?

— Artystą — poprawiłem go, czując, jak trzęsą mi się dłonie pod stołem. — Tancerzem zawodowym.

— I z czego będziesz żył? — zapytała matka, a w jej oczach pojawiły się łzy. — Kacper, synku, my chcemy dla ciebie dobrze. Taniec to zabawa, hobby. Możesz sobie tańczyć po pracy. Ale trzeba mieć zawód.

— Taniec to zawód! — krzyknąłem, nie wytrzymując napięcia. — Wy tego nie rozumiecie, bo nigdy nie widzieliście, jak tańczę! Nigdy nie przyszliście na żaden pokaz, mimo że was zapraszałem. Myślicie, że to zabawa, a to lata ciężkiej pracy!

— Nie będę finansował twoich fanaberii — uciął ojciec lodowatym tonem. — Jeśli pójdziesz na te studia, radź sobie sam. Nie dostaniesz ode mnie grosza. Zobaczymy, jak długo pociągniesz na tej swojej „sztuce”, kiedy nie będziesz miał co do garnka włożyć.

— Trudno. — Wstałem od stołu. — Poradzę sobie. Mam odłożone pieniądze z naprawy komputerów, znajdę pracę. Ale nie zrezygnuję z siebie tylko dlatego, że wy macie inny plan na moje życie.

Wyszedłem z pokoju, zostawiając ich w milczeniu przy pełnym stole. Serce mi pękało, bo kochałem rodziców, ale wiedziałem, że jeśli zostanę, znienawidzę ich i siebie.

Spojrzałem na nią zszokowany

Następne tygodnie były koszmarem. W domu panowała cisza gorsza niż awantura. Mijaliśmy się z ojcem w korytarzu jak obce osoby. Matka próbowała mnie przekonywać płaczem i prośbami, podsuwając artykuły o bezrobotnych artystach. Zacząłem wątpić. Może oni mają rację? Może jestem naiwnym dzieciakiem, który porywa się z motyką na słońce? Może za pięć lat obudzę się ze zniszczonymi stawami i pustym portfelem, żałując, że nie zostałem przy komputerach?

Te myśli mnie paraliżowały. Na treningach z Leną zacząłem popełniać błędy. Nie potrafiłem się skupić, moje ciało było sztywne, spięte stresem.

— Przestań! — Lena zatrzymała muzykę w połowie utworu. — Co ty robisz? Tańczysz, jakbyś przepraszał, że żyjesz.

— Bo może nie powinienem tego robić. — Usiadłem na podłodze, chowając twarz w dłoniach. — Ojciec nie odzywa się do mnie od dwóch tygodni. Kumple się ze mnie śmieją. Czuję się, jakbym tracił wszystkich dookoła. Może to błąd?

Lena usiadła obok mnie i wzięła mnie za rękę. Jej dłoń była ciepła i szorstka od ciągłego kontaktu z podłogą.

— Tracisz tych, którzy kochają swoje wyobrażenie o tobie, a nie ciebie prawdziwego — powiedziała stanowczo. — To bolesne, wiem. Ale spójrz na to inaczej. Zyskałeś szansę bycia sobą. Ilu ludzi to ma? Kacper, widziałam cię, jak programujesz. Jesteś wtedy skuteczny, ale martwy w środku. A kiedy tańczysz... kiedy tańczysz, zmieniasz powietrze w tym pokoju. Nie możesz tego zmarnować ze strachu.

— A jak mi się nie uda? — zapytałem szeptem.

— To będziesz wiedział, że spróbowałeś. Że walczyłeś. A poza tym... — Uśmiechnęła się łobuzersko. — Masz mnie. Też jadę do Bytomia. Dostałam się z listy rezerwowej.

Spojrzałem na nią zszokowany.

— Co?! Nic nie mówiłaś!

— Chciałam ci powiedzieć, jak już się ogarniesz. Będziemy tam razem. Wynajmiemy jakieś tanie mieszkanie, będziemy jeść makaron z sosem pomidorowym i tańczyć do upadłego. Poradzimy sobie.

W tamtym momencie poczułem, jak ciężar spada mi z ramion. Nie byłem sam. Miałem sojusznika. Miałem kogoś, kto wierzył we mnie bardziej, niż ja sam wierzyłem w siebie.

Wybrałem swoją drogę

Dzień wyjazdu był słodko-gorzki. Spakowałem swoje rzeczy do starego samochodu, który kupiłem za własne oszczędności. Ojciec wyszedł do pracy wcześnie rano, nie żegnając się ze mną. To bolało najbardziej. Matka stała w drzwiach, ocierając oczy chusteczką.

— Zawsze możesz wrócić — powiedziała, przytulając mnie mocno. — Pamiętaj, drzwi są otwarte. Informatyka nie zając, nie ucieknie.

— Nie wrócę, mamo — odpowiedziałem łagodnie. — Ale będę dzwonił.

Odpaliłem silnik. Obok mnie, na siedzeniu pasażera, siedziała Lena, trzymając na kolanach mapę i wielką paczkę żelków.

— Gotowy? — zapytała, kładąc dłoń na moim kolanie.

Spojrzałem na dom, w którym spędziłem dwadzieścia lat życia. Na okno mojego pokoju, gdzie nie było już komputera, a na ścianach zostały puste miejsca po plakatach. Czułem smutek, ale pod nim pulsowała ogromna, dzika radość. Wybrałem swoją drogę. Wybrałem niepewność, ból mięśni, pot i artystyczne poszukiwania zamiast klimatyzowanego biura i stabilnej pensji. I po raz pierwszy w życiu czułem się kompletnie wolny.

— Gotowy — odpowiedziałem, wrzucając pierwszy bieg.

Ruszyliśmy w stronę autostrady. Wiedziałem, że będzie ciężko. Wiedziałem, że będę musiał pracować nocami jako barman albo kelner, żeby się utrzymać. Wiedziałem, że rodzice długo nie zaakceptują mojego wyboru. Ale kiedy spojrzałem na Lenę, która zaczęła śpiewać do piosenki w radiu, i poczułem rytm własnego serca, wiedziałem, że podjąłem jedyną słuszną decyzję. Nie byłem już inżynierem w ciele artysty. Byłem tancerzem. I zamierzałem zatańczyć swoje życie najlepiej, jak potrafię, nawet jeśli parkietem miały być zgliszcza oczekiwań innych ludzi.

Kacper, 20 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

