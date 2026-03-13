Autokar pachniał kawą z termosu, kanapkami z jajkiem i dusznym, sennym powietrzem, które zawsze towarzyszy pielgrzymkom wyjeżdżającym bladym świtem. Siedziałam przy oknie, obserwując przesuwające się za szybą szare pola i lasy, które powoli budziły się do życia w promieniach jesiennego słońca. Obok mnie drzemała pani Krysia z klatki obok, cicho pochrapując. Zazdrościłam jej tego spokoju. Mój umysł, mimo że jechałam do miejsca, które miało przynieść ukojenie, był rozbiegany i pełen goryczy.

Żyłam tylko dla dzieci

Patrzyłam na swoje dłonie splecione na torebce. Były spracowane, poznaczone siecią żyłek i plamami starczymi. Te ręce wychowały trójkę dzieci. Prały pieluchy, gotowały obiady, opatrywały stłuczone kolana, a potem głaskały po głowach wnuki. Te ręce robiły wszystko, by innym było dobrze. A teraz najczęściej trzymały telefon, wpatrując się w czarny ekran, który nie chciał się zaświecić.

– Mamo, nie mam czasu, oddzwonię – to zdanie słyszałam najczęściej od Marka, mojego pierworodnego syna. Oczywiście nigdy nie oddzwaniał, chyba że potrzebował pożyczyć kilka groszy na ratę kredytu.

Z kolei Ania, moja córka, dzwoniła tylko z konkretnym interesem. „Mamo, Julek ma katar, nie może iść do przedszkola, przyjedziesz?”. I jechałam, bo przecież co innego miałam do roboty? Byłam babcią na etacie, matką na posyłki, kobietą, która zniknęła pod warstwami ról społecznych, jakie na siebie narzuciła. Czułam się przezroczysta. Niewidzialna. Dopóki byłam potrzebna, istniałam. Gdy wracałam do pustego mieszkania, cisza dzwoniła mi w uszach tak głośno, że musiałam włączać radio, by nie zwariować.

Decyzję o wyjeździe do Łagiewnik podjęłam impulsywnie. Zobaczyłam ogłoszenie w parafialnej gablotce i pomyślałam: „Muszę uciec”. Uciec od tego czekania, od poczucia bycia wykorzystywaną, od własnej samotności. Dzieciom powiedziałam, że jadę się pomodlić. Ania prychnęła tylko, że akurat w ten weekend potrzebowała pomocy przy myciu okien, ale „trudno, jakoś sobie poradzi”.

Potrzebowałam ucieczki

To „jakoś sobie poradzi” brzmiało jak wyrzut sumienia, który miała mi zaszczepić. I zaszczepiła. Siedziałam w tym autokarze z poczuciem winy, że śmiałam zrobić coś dla siebie.

Dojeżdżaliśmy do dużego postoju przy autostradzie. Kierowca ogłosił trzydzieści minut przerwy. Tłum starszych ludzi wylał się z autokaru, kierując się w stronę toalet i sklepu. Potrzebowałam kawy. Prawdziwej, gorącej kawy z ekspresu, a nie tej lury z termosu, którą piłam od rana. Stanęłam w długiej kolejce, przestępując z nogi na nogę. W głowie układałam sobie listę spraw, które muszę załatwić po powrocie: zapłacić rachunek za prąd, kupić prezent na urodziny wnuczka, umówić się do lekarza. Rutyna.

Gdy przyszła moja kolej, zamówiłam dużą czarną kawę. Sięgnęłam do torebki, by wyciągnąć portfel. Moje palce błądziły po wnętrzu, natrafiając na paczkę chusteczek, różaniec, etui na okulary, pomadkę… Ale nie na pękaty, skórzany portfel, który miałam jeszcze rano. Chwila, w której serce podeszło mi do gardła

– Pani płaci czy nie? – Kasjerka patrzyła na mnie zniecierpliwiona.

– Chwileczkę, przepraszam, muszę… – Mój głos zaczął drżeć. Zaczęłam gorączkowo wyrzucać zawartość torebki na ladę. Chusteczki, klucze, stare paragony. Portfela nie było.

Przeraziłam się

Zimny pot spłynął mi po plecach. Miałam tam wszystko. Dowód osobisty, kartę do bankomatu, całą gotówkę na wyjazd, zdjęcie mojego nieżyjącego męża.

– Zgubiłam portfel – wyszeptałam, czując, jak łzy napływają mi do oczu.

Ludzie w kolejce zaczęli szumieć i wzdychać. Czułam na sobie ich wzrok. „Stara, niezdarna baba”, pewnie myśleli. „Powinna siedzieć w domu, a nie pchać się w podróże”. Wstyd palił moje policzki żywym ogniem.

– Proszę odejść od kasy i poszukać, blokuje pani kolejkę – rzuciła oschle kasjerka.

Zgarnęłam swoje rzeczy drżącymi rękami i odeszłam na bok, bliska płaczu. Jak ja sobie poradzę? Co ja powiem dzieciom? Że zgubiłam dowód? Że muszą mi przesłać pieniądze? Już słyszałam ten ton Marka: „Mamo, znowu problemy? Nie możesz być bardziej uważna?”. Czułam się mała, bezradna i beznadziejna. Zaczęłam się rozglądać po podłodze, po stolikach, ale w tłumie ludzi szansa na znalezienie czegokolwiek była znikoma.

– Czy pani czegoś szuka? – usłyszałam nagle głęboki, spokojny męski głos.

Podniosłam wzrok. Przede mną stał wysoki mężczyzna, na oko w moim wieku, może odrobinę starszy. Miał siwe, starannie przystrzyżone włosy, elegancki płaszcz i szalik nonszalancko przewieszony przez szyję. Jego oczy, okolone siatką zmarszczek, patrzyły na mnie z troską, a nie z politowaniem, do którego byłam przyzwyczajona.

– Zgubiłam portfel. Miałam go w autokarze, a teraz…

– Spokojnie – przerwał mi łagodnie. – Proszę nie panikować. Kiedy go pani ostatnio widziała?

– W autokarze. Wyciągałam chusteczki.

– W takim razie może wypadł pani na siedzeniu albo w alejce, gdy pani wychodziła. Jestem Stefan. Pomogę pani.

Uratował mnie

Jego spokój udzielił mi się niemal natychmiast. Nie traktował mnie jak zdziecinniałej staruszki, ale jak kobietę w potrzebie. Razem wróciliśmy do autokaru. Kierowca akurat palił papierosa przed wejściem.

– Panie kierowco, ta pani chyba zgubiła portfel w środku. Możemy sprawdzić? – zapytał Stefan pewnym głosem.

Weszliśmy do pustego pojazdu. Moje serce biło jak oszalałe. Podeszłam do swojego miejsca. Na siedzeniu nic nie było. Pod siedzeniem też pusto. Poczułam, jak nogi się pode mną uginają.

– Nie ma – szepnęłam. – Ukradli. Ktoś mi go ukradł w tłoku.

– Proszę poczekać – Stefan kucnął przy moim fotelu i zaświecił latarką w telefonie. Przesunął dłonią głęboko w szczelinę między oparciem a siedziskiem. – Mamy uciekiniera.

Wyciągnął rękę, a w niej trzymał mój bordowy, wysłużony portfel. Odetchnęłam tak głęboko, że aż zakręciło mi się w głowie.

– O Boże, dziękuję! – chwyciłam go za ramię, zapominając o konwenansach. – Nie wiem, co bym zrobiła. Tam są wszystkie dokumenty…

– Cieszę się, że mogłem pomóc – uśmiechnął się. Miał piękny uśmiech, ciepły i szczery. – Ale widzę, że wciąż jest pani roztrzęsiona. Do odjazdu mamy jeszcze piętnaście minut. Pozwoli się pani zaprosić na tę kawę, której nie udało się kupić?

Zahipnotyzowana jego uprzejmością, skinęłam głową.

Otworzyłam się

Usiedliśmy przy małym stoliku na zewnątrz, z dala od gwaru stacji. Słońce grzało coraz mocniej. Stefan postawił przede mną parujący kubek i ciastko.

– Proszę, to na osłodę stresu – powiedział.

– Nie trzeba było, naprawdę… Oddam panu pieniądze – zaczęłam szukać w odzyskanym portfelu.

– Ani słowa o pieniądzach – powstrzymał mnie gestem dłoni. – To drobiazg. Poza tym rzadko mam okazję wypić kawę w tak miłym towarzystwie.

Nie wiem, jak to się stało, ale pięć minut później opowiadałam mu o wszystkim. O Marku i jego wiecznych długach, o Ani, która traktuje mnie jak mebel, o samotnych wieczorach i poczuciu, że moje życie już się skończyło. Słowa wylewały się ze mnie potokiem, którego nie potrafiłam zatrzymać. Czułam się tak, jakby tama pękła. Stefan słuchał uważnie, nie przerywał, nie dawał „dobrych rad”. Po prostu był. Okazało się, że też jedzie do Łagiewnik, tylko z inną pielgrzymką.

– Wiesz, Janino – powiedział, gdy skończyłam. – Mam podobnie. Moja żona zmarła pięć lat temu. Dzieci są za granicą. Dzwonią na święta i urodziny. Mam duży dom, który jest przerażająco pusty. Przez długi czas myślałem, że moim obowiązkiem jest siedzieć w tym domu i „trzymać straż” nad wspomnieniami. Że nie wypada mi już żyć pełną piersią.

– I co się zmieniło? – zapytałam, patrząc mu w oczy.

– Zrozumiałem, że dzieci mają swoje życie, a my mamy prawo do swojego – odparł, a jego głos nabrał mocy. – Poświęcenie jest szlachetne, ale nie wtedy, gdy niszczy nas od środka. Nie jesteśmy tylko rodzicami czy dziadkami. Jesteśmy ludźmi. Mamy prawo do szczęścia, do kawy na stacji benzynowej, do rozmowy, do patrzenia w słońce. Twoje dzieci, Janino, przyzwyczaiły się do twojej dyspozycyjności, bo im na to pozwoliłaś. Ale to nie znaczy, że nie możesz tego zmienić.

Rozumiał mnie

Jego słowa uderzyły mnie z siłą pioruna. Miał rację. Sama ustawiłam się w roli ofiary. Sama nauczyłam ich, że moje potrzeby są nieważne.

– Ale jak to zmienić? Mam prawie siedemdziesiąt lat – westchnęłam.

– Nigdy nie jest za późno, by postawić granicę. Albo by zacząć się uśmiechać dla samego siebie – Stefan sięgnął przez stół i delikatnie, niemal niezauważalnie, dotknął mojej dłoni. Był to gest tak subtelny, a jednocześnie tak naładowany emocjami, że poczułam dreszcz.

Kierowca autokaru zatrąbił. Koniec przerwy.

– Muszę iść – powiedziałam z żalem, wstając.

– Spotkamy się na miejscu? – zapytał z nadzieją w głosie.

– W tym tłumie? To będzie cud, jeśli się odnajdziemy.

– W takim razie będę liczył na cud. Będę czekał przy wejściu do bazyliki o dwunastej. Przyjdziesz?

Spojrzałam na niego. Elegancki, mądry mężczyzna, który widział we mnie kogoś więcej niż „babcię”.

– Przyjdę – obiecałam.

Resztę podróży spędziłam w zupełnie innym nastroju. Nie słyszałam już narzekań pani Krysi. W głowie miałam słowa Stefana. Kiedy dotarliśmy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, czułam dziwne uniesienie. To nie była tylko religijna ekscytacja. To było poczucie, że coś się we mnie budzi.

Znalazłam go

Wyszłam z autokaru i ruszyłam w stronę bazyliki. Tłum był gęsty. Szansa na znalezienie Stefana wydawała się zerowa. Mimo to szłam przed siebie z determinacją, jakiej dawno w sobie nie czułam. Wybiła dwunasta. Stałam przy głównym wejściu, rozglądając się nerwowo. Minuta, dwie, pięć. „Naiwna”, skarciłam się w myślach. „Pewnie zapomniał, albo uznał, że to nie ma sensu. Co taki pan może widzieć w takiej prostej kobiecie jak ja?”. I wtedy go zobaczyłam. Stał nieco z boku, oparty o filar. Gdy nasze spojrzenia się spotkały, jego twarz rozjaśniła się uśmiechem.

– Bałem się, że nie przyjdziesz – powiedział, podając mi różę. – To nie są jakieś tam wielkie bukiety, ale pomyślałem, że pasują do ciebie.

– Są piękne – szepnęłam, wąchając pąki. Dawno nie dostałam kwiatów bez okazji. Właściwie… nigdy.

Weszliśmy do środka razem. Klęknęliśmy przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Modliłam się, ale inaczej niż zwykle. Nie prosiłam o zdrowie dla wnuków, nie prosiłam o pieniądze dla syna. Prosiłam o siłę dla siebie. O odwagę, by przestać być cieniem. O mądrość, by umieć kochać mądrze, a nie służalczo.

Coś się zmieniło

Czułam ramię Stefana obok mojego. Jego obecność była tak naturalna, jakbyśmy modlili się razem od zawsze. Gdy wstaliśmy, podał mi rękę, by pomóc mi wstać z klęcznika, i nie puścił, gdy szliśmy w stronę wyjścia.

– Wiesz, Janino – powiedział, gdy wyszliśmy na świeże powietrze. – Mieszkamy w tym samym województwie. Sprawdziłem. To tylko trzydzieści kilometrów.

– To niedaleko – przyznałam, a serce zabiło mi mocniej.

– Czy zgodzisz się, żebym cię odwiedził? Albo zaprosił na obiad? Oczywiście, jeśli to nie będzie kłopot dla twoich dzieci…

Zatrzymałam się i spojrzałam mu prosto w oczy. Przypomniałam sobie telefon od córki, ten z pretensjami o mycie okien.

– Moje dzieci są dorosłe – powiedziałam głośno i wyraźnie, smakując każde słowo. – Poradzą sobie. A ja bardzo chętnie zjem z tobą obiad.

Wymieniliśmy się numerami telefonów. Wracając do autokaru, czułam się lżejsza o dwadzieścia lat. Pani Krysia zapytała mnie, skąd mam te piękne róże.

– Od pewnego dżentelmena – odpowiedziałam tajemniczo, uśmiechając się do własnych myśli.

Odmówiłam jej

Gdy wróciłam do domu, telefon zadzwonił. To była Ania.

– Mamo, wreszcie! Gdzie ty byłaś? Potrzebuję, żebyś jutro…

– Aniu – przerwałam jej spokojnie. – Jutro nie mogę. Jestem zmęczona po podróży i muszę odpocząć. A poza tym umówiłam się na kawę.

– Na kawę? Z kim? – w jej głosie słychać było szok.

– Z kimś, kto przypomniał mi, że mam prawo do życia. Poradzisz sobie, kochanie. Pa.

Rozłączyłam się. Po raz pierwszy w życiu to ja zakończyłam rozmowę, nie czekając na pozwolenie. Usiadłam w fotelu, patrząc na dwie białe róże w wazonie i na wizytówkę Stefana leżącą obok. Telefon milczał, ale tym razem cisza nie była przerażająca. Była pełna obietnic.

Zgubiony portfel był ceną, którą chętnie zapłaciłabym jeszcze raz za odnalezienie samej siebie. I za to spotkanie, które uświadomiło mi, że dopóki żyjemy, dopóty mamy szansę na miłość – do innych, ale przede wszystkim do siebie samych.

Janina, 68 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

