Przez cały tydzień niemal nie wychodziłem z kuchni, starając się odtworzyć dawny, świąteczny klimat, za którym tak bardzo tęskniłem. Nakryłem stół dla sześciu osób, wypolerowałem kryształowe szklanki i z niecierpliwością spoglądałem na tykający zegar w przedpokoju. Nie sądziłem, że zamiast gwaru i radosnych rozmów, usłyszę w swoim domu tylko przeraźliwą ciszę, a stygący w wielkim garnku żurek stanie się symbolem mojego największego życiowego rozczarowania.

Miałem wielkie plany

Od odejścia mojej żony minęły trzy lata. Zofia była sercem naszego domu, a święta w jej wykonaniu zawsze przypominały te z najpiękniejszych pocztówek. Po jej odejściu moje relacje z dziećmi stały się poprawne, ale bardzo powierzchowne. Kasię pochłonęła praca w korporacji w stolicy, a Tomek ułożył sobie życie na drugim końcu Polski. Widzieliśmy się rzadko, zazwyczaj w biegu. W tym roku postanowiłem to zmienić. Chciałem udowodnić im i sobie, że nasz rodzinny dom wciąż żyje, że wciąż jest do czego wracać.

Zadzwoniłem do nich na początku marca. Oboje potwierdzili, że przyjadą na całą Wielkanoc, od sobotniego poranka aż do poniedziałku. Ta obietnica dała mi niesamowity zastrzyk energii. Natychmiast zacząłem planować menu, wyciągając z dna szuflady stary, pożółkły zeszyt z przepisami Zosi. Przez kolejne tygodnie moje życie kręciło się wokół list zakupów, polowania na najlepszą wędzonkę i sprzątania każdego zakamarka mieszkania.

Pamiętam, jak w Wielki Czwartek niosłem z targu dwie potężne siatki. W jednej miałem pęta wiejskiej kiełbasy, w drugiej świeży chrzan, jajka od gospodarza i zakwas na żurek. Na klatce schodowej spotkałem panią Halinę, moją sąsiadkę z pierwszego piętra. Zawsze była serdeczną kobietą, choć od lat żyła samotnie po tym, jak jej dzieci wyjechały za granicę.

– Panie Ryszardzie, pan to chyba dla całego pułku wojska te zakupy robi – uśmiechnęła się, widząc, jak z trudem łapię oddech na półpiętrze.

– Dzieci zjeżdżają na święta, pani Halinko. Kasia z mężem i wnukami, no i Tomek. Musi być pełny stół, jak za dawnych lat – odpowiedziałem z niekrytą dumą, opierając siatkę o barierkę.

– To wspaniale. Zazdroszczę panu tego gwaru. Ja w tym roku znów tylko z kotem posiedzę, no i może zajrzę do świetlicy osiedlowej, bo organizują tam jakieś spotkanie dla sąsiadów.

Wtedy nie zwróciłem większej uwagi na jej słowa. Byłem zbyt pochłonięty wizją moich własnych, idealnych świąt. Wróciłem do domu i zabrałem się za gotowanie. Zapach majeranku, czosnku i pieczonego mięsa wypełnił całe mieszkanie, przenosząc mnie w czasie do najszczęśliwszych lat mojego życia.

Narastała we mnie pustka

W Wielki Piątek rano dostałem wiadomość od Tomka. Napisał tylko jedno, lakoniczne zdanie, że w pracy wypadło mu coś pilnego i nie da rady wyjechać w sobotę, ale postara się dotrzeć w niedzielę na śniadanie. Poczułem lekkie ukłucie zawodu, jednak szybko je w sobie zdusiłem. Przecież Kasia z rodziną miała być już jutro. Dla nich przygotowałem specjalny koszyczek do święcenia, ten sam, z którym Kasia chodziła do kościoła jako mała dziewczynka.

Sobota mijała mi na krojeniu sałatki jarzynowej i pieczeniu babki cytrynowej. Z każdym dzwonkiem domofonu serce biło mi szybciej, ale okazywało się, że to tylko listonosz albo ulotkarze. Wieczorem zadzwoniłem do córki. Odebrała po kilku sygnałach, w tle słyszałem jakiś gwar i muzykę.

– Kasiu, o której jutro będziecie? Wyciągnąłem już tę wielką wazę do zupy, nakryłem stół – mówiłem z entuzjazmem, celowo ignorując dziwne dźwięki w słuchawce.

– Tato, przepraszam, miałam właśnie dzwonić... – Jej głos nagle stał się cichy, wręcz szeptany. – Słuchaj, jesteśmy u teściów. Jacek wczoraj stwierdził, że jego mama bardzo prosiła, żebyśmy wpadli. Przyjechała jego siostra z Anglii, a teściowie mieszkają blisko nas.

– Ale przecież umawialiśmy się miesiąc temu. Czekam na was. Pokoje są przygotowane – mój głos zaczął tracić pewność siebie.

– Wiem, tato, strasznie mi głupio. Myśleliśmy, że wpadniemy do ciebie po południu, ale dzieci marudzą, a to jednak ponad dwieście kilometrów. Nie gniewaj się, proszę. Nadrobimy to w majówkę.

Zanim zdążyłem cokolwiek odpowiedzieć, pożegnała się pospiesznie i rozłączyła. Stałem w kuchni, trzymając w ręku telefon, i patrzyłem na idealnie ułożone plastry schabu na półmisku. Czułem, jak narasta we mnie pustka. Wciąż jednak miałem nadzieję na przyjazd Tomka. W końcu napisał, że będzie.

Czułem się niepotrzebny

Niedzielny poranek powitał mnie pięknym słońcem. Wstałem wcześnie, wyprasowałem koszulę i włączyłem radio, żeby ciche melodie wypełniły przestrzeń mieszkania. O ósmej rano żurek pyrkał na kuchence, a dom pachniał wędzonką i świeżym pieczywem. Stół w dużym pokoju prezentował się wspaniale. Biały obrus, gałązki bukszpanu, porcelanowe talerze. O dziewiątej zadzwonił telefon. To był Tomek.

– Cześć tato. Wesołych świąt – zaczął powoli, a ja już po tonie jego głosu wiedziałem, co za chwilę usłyszę.

– Nie przyjedziesz – stwierdziłem cicho, patrząc na pusty fotel naprzeciwko mnie.

– Bardzo cię przepraszam. Wczoraj wieczorem zadzwonili z firmy, mamy potężną awarię w systemie. Muszę siedzieć przed komputerem i ratować sytuację. Naprawdę chciałem przyjechać, ale wiesz, jak jest.

– Wiem, synu. Praca to praca. Poradzę sobie – starałem się brzmieć spokojnie.

– Dziękuję, że rozumiesz. Obiecuję, że niedługo wpadnę. Trzymaj się ciepło.

Odłożyłem słuchawkę. Zapadła cisza, przerywana jedynie tykaniem starego zegara. Usiadłem przy stole nakrytym dla sześciu osób. Sam. Przede mną leżały stosy jedzenia, w które włożyłem nie tylko pieniądze, ale przede wszystkim ogromne pokłady miłości i tęsknoty za rodziną. Łzy same napłynęły mi do oczu. Nie chodziło o zmarnowane jedzenie, ale o poczucie, że przestałem być dla moich dzieci kimś ważnym. Zdałem sobie sprawę, że nasza rodzina bez Zosi rozsypała się jak domek z kart, a ja przez ostatnie tygodnie budowałem jedynie iluzję.

Przez całą niedzielę nie tknąłem ani kawałka kiełbasy. Zjadłem jedynie kromkę chleba, patrząc bezmyślnie w ekran telewizora. Czułem się oszukany, nieważny, po prostu niepotrzebny. W nocy nie mogłem spać. Otworzyłem lodówkę i spojrzałem na te wszystkie pięknie zapakowane pojemniki. Tona jedzenia, która miała być wyrazem miłości, teraz przypominała mi o moim osamotnieniu.

Nie chciałem się nad sobą użalać

W poniedziałek rano uświadomiłem sobie, że użalanie się nad sobą niczego nie zmieni. Patrzenie na pełne półki w lodówce sprawiało mi wręcz fizyczny ból. Przypomniałem sobie słowa sąsiadki z Wielkiego Czwartku. Wspominała o świetlicy osiedlowej. Zacząłem przeszukiwać stos ulotek, które zwykle odruchowo rzucałem na szafkę w przedpokoju. Znalazłem. Zwykła, czarno-biała kartka informująca o wielkanocnym śniadaniu dla osób samotnych z naszej okolicy, organizowanym przez wolontariuszy.

Niewiele myśląc, wyjąłem z szafek największe pojemniki, jakie posiadałem. Przełożyłem do nich pachnący majerankiem żurek, ułożyłem starannie białą kiełbasę, schab ze śliwką, sałatkę jarzynową i całą babkę cytrynową. Zapakowałem to do dwóch wielkich toreb turystycznych.

Z każdym krokiem, który stawiałem w kierunku świetlicy, czułem, jak opada ze mnie ogromny ciężar. Nie byłem pewien, czy zostanę dobrze przyjęty, czy takie niezapowiedziane dary są w ogóle akceptowane. Kiedy wszedłem do dużego, jasnego pomieszczenia w budynku administracji osiedla, zobaczyłem kilkanaście osób siedzących przy długim stole. Atmosfera była ciepła, gwar rozmów wypełniał salę. Wśród wolontariuszy roznoszących herbatę dostrzegłem panią Halinę.

Na mój widok podeszła szybkim krokiem, wyraźnie zaskoczona.

– Panie Ryszardzie? Przecież pan miał mieć pełen dom gości. Coś się stało? – zapytała, patrząc na moje ciężkie torby.

– Rodzinie zmieniły się plany – odpowiedziałem, starając się uśmiechnąć. – A ja zostałem z jedzeniem, którym można by wyżywić całą tę salę. Pomyślałem, że może tutaj się przyda.

Oczy pani Haliny zaszkliły się lekko. Bez słowa chwyciła jedno ucho mojej torby i pomogła mi zanieść ją do niewielkiej kuchni na zapleczu. Kiedy zaczęliśmy wyjmować te wszystkie potrawy, dołączyli do nas inni. Lali mój żurek do talerzy, kroili wędliny. Widziałem, jak ludzie z radością jedzą to, co przygotowałem z myślą o moich bliskich. Ich uśmiechy i proste, szczere słowa podziękowania sprawiły, że ścisk w moim gardle zaczął powoli ustępować.

Złamane serce wciąż bolało

Zostałem w świetlicy do późnego popołudnia. Usiadłem obok starszego pana, który opowiadał o swojej młodości spędzonej na kolei. Po drugiej stronie siedziała pani Halina, która co chwilę dolewała nam gorącej herbaty. Wysłuchałem wielu ludzkich historii, pełnych podobnej tęsknoty, jaką nosiłem w sobie.

Zrozumiałem wtedy coś bardzo ważnego. Moje dzieci mają swoje życie, swoje problemy i priorytety. Owszem, zawiodły mnie, poczułem ból i wciąż czułem rozżalenie na ich obietnice bez pokrycia. Ale to nie oznaczało, że moje życie musi kręcić się wokół czekania na ich telefon czy wizytę. Nie mogłem zamknąć się w czterech ścianach i żyć przeszłością. Oddając to jedzenie obcym ludziom, podzieliłem się czymś więcej niż tylko posiłkiem. Podzieliłem się swoją uwagą i w zamian dostałem to samo.

Kiedy wracałem wieczorem do domu, lodówka była pusta, ale moje serce w dziwny sposób wypełniło się spokojem. Nie chciałem dzwonić do dzieci i robić im wymówek. Zrozumiałem, że muszę zbudować swój własny, nowy świat, w którym nie będę zależny wyłącznie od ich łaski. Świat, w którym potrafię wyjść do innych, dostrzec sąsiadkę z pierwszego piętra czy uśmiechnąć się do nieznajomego.

Święta, które miały być powrotem do przeszłości, okazały się lekcją o przyszłości. Złamane serce bolało, ale pozwoliło mi otworzyć oczy. W poniedziałkowy wieczór po raz pierwszy od dawna spojrzałem na zdjęcie Zosi stojące na komodzie bez łez rozpaczy. Wierzyłem, że byłaby ze mnie dumna. Nie zmarnowałem tego dnia, nie zmarnowałem jedzenia, które razem uwielbialiśmy przygotowywać. Zamieniłem swoje rozczarowanie w gest, który przyniósł ulgę mnie i kilku innym samotnym osobom.

Zdałem sobie sprawę, że stół można nakryć wszędzie, a rodzinę można odnaleźć nie tylko w więzach krwi, ale w życzliwości drugiego człowieka. I to jest najważniejsza prawda, jaką zabieram ze sobą na kolejne lata mojego życia.

Ryszard, 71 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: