Stałam w kuchni z kubkiem wystudzonej herbaty i patrzyłam na zegar, który jakby na złość zwolnił. Wielki Piątek zawsze był dla mnie dniem ciszy i skupienia. Planowałam usiąść przed telewizorem i obejrzeć drogę krzyżową z Rzymu. Zamiast tego słyszałam tupot małych stóp i kłótnię o kolor kredek.

To było ponad moje siły

– Babciu, on zabrał mój zielony pisak! – zawołała Zosia, wpychając się do kuchni z miną pełną oburzenia.

– Nie zabrałem, tylko pożyczyłem! – odpowiedział jej starszy brat, Kuba, stojąc tuż za nią.

Westchnęłam i odłożyłam kubek.

– Dzieci, spokojnie. Zaraz to wyjaśnimy.

Jeszcze rano wszystko wyglądało inaczej. Synowa zadzwoniła krótko, jakby w biegu.

– Mamo, mam pilną sprawę, a Michał jest w delegacji. Mogłabyś wziąć dzieci na święta?

Zawahałam się tylko przez sekundę.

– Na święta? To znaczy… do kiedy?

– Do poniedziałku. Naprawdę nie mam wyjścia – odpowiedziała szybko.

Nie zdążyłam nawet dopytać. Rozmowa się urwała, a godzinę później stała już w progu, podając mi torby i całując dzieci w pośpiechu.

– Bądźcie grzeczni u babci, dobrze?

– A ty gdzie jedziesz, mamo? – zapytał Kuba.

– Muszę coś załatwić. Wrócę niedługo.

I tyle ją widziałam. Teraz stałam w kuchni, a zamiast ciszy miałam chaos, zamiast skupienia – ciągłe pytania. „Babciu, co jest na obiad?”.„Babciu, mogę włączyć bajkę?”. „Babciu, on mnie szturchnął!”. Poczułam, jak narasta we mnie zmęczenie. Nie byłam już młoda, a opieka nad dwójką energicznych dzieci przez kilka dni wydawała się wyzwaniem ponad siły.

Wzruszenie mieszało się ze zmęczeniem

– Dobrze, siadamy wszyscy przy stole – powiedziałam stanowczo.

Dzieci spojrzały na mnie zaskoczone, ale posłuchały.

– Najpierw jemy, potem oglądamy coś razem. Zgoda?

– A bajkę? – dopytała Zosia.

– Może być bajka. Ale wspólnie.

Kuba skrzywił się lekko.

– Bez sensu…

– Kuba – spojrzałam na niego uważnie – spróbujmy zrobić coś razem, dobrze?

Przez chwilę milczał, po czym wzruszył ramionami.

– No dobra.

Kiedy podałam im zupę, nagle zrobiło się ciszej. Patrzyłam na nich i czułam coś, czego się nie spodziewałam – lekkie wzruszenie. Byli mali, zagubieni, a ja… byłam dla nich jedyną stałą osobą w tej chwili.

– Babciu… – odezwała się cicho Zosia – mama niedługo wróci?

Zatrzymałam łyżkę w powietrzu.

– Nie wiem, kochanie. Ale na pewno wróci.

Nie byłam pewna, czy mówię prawdę, czy tylko chcę ją uspokoić. Po obiedzie usiedliśmy razem na kanapie. Włączyłam telewizor, ale zamiast planowanej transmisji z Rzymu wybraliśmy spokojną bajkę. Kuba opierał się o poduszkę, a Zosia wtuliła się w mój bok. I wtedy pomyślałam, że może ta moja „droga krzyżowa” wygląda inaczej, niż się spodziewałam. Może nie chodziło o oglądanie, tylko o przeżycie czegoś, czego nie planowałam. A jednak czułam, że to dopiero początek.

Czułam dziwny niepokój

Wieczór przyszedł szybciej, niż się spodziewałam, ale zamiast wyciszenia miał w sobie dziwny niepokój. Dzieci były zmęczone, choć żadne nie chciało się do tego przyznać.

– Ja jeszcze nie idę spać – oznajmił Kuba, zakładając ręce na piersi.

– Ja też! – dodała natychmiast Zosia.

Spojrzałam na nich i uśmiechnęłam się lekko.

– W takim razie zrobimy coś inaczej. Położymy się razem i opowiem wam historię.

– Jaką? – zapytała Zosia, już mniej stanowczo.

– Prawdziwą. O kimś, kto też musiał przejść trudny dzień.

Kuba przewrócił oczami, ale po chwili usiadł na łóżku.

– No dobra… ale krótką.

Zgasiłam główne światło, zostawiłam tylko lampkę. Usiadłam między nimi i zaczęłam mówić spokojnie, prostymi słowami. Nie wszystko rozumieli, ale słuchali. Zosia wtuliła się we mnie jeszcze mocniej, a Kuba – choć udawał obojętność – przestał się wiercić. W pewnym momencie Zosia podniosła głowę.

– Babciu… a mama o nas myśli?

Zamarłam na chwilę.

– Na pewno za wami tęskni – odpowiedziałam ostrożnie.

– A jak się boi? – dopytała.

Kuba prychnął.

– Mama się nie boi.

Ale jego głos nie był już taki pewny jak wcześniej. Pogłaskałam ich po głowach.

– Czasem każdy się boi. Nawet dorośli. Ale to nie znaczy, że sobie nie poradzą.

Zapadła cisza. Taka inna niż wcześniej – spokojniejsza.

Pytania bez odpowiedzi

Po kilku minutach oddech Zosi się wyrównał. Zasnęła. Kuba jeszcze przez chwilę patrzył w sufit.

– Babciu… – odezwał się cicho.

– Tak?

– A ty się boisz?

Nie spodziewałam się tego pytania.

– Czasami – odpowiedziałam szczerze.

– Teraz?

Zawahałam się.

– Trochę. Bo chcę dobrze się wami zająć.

Kuba spojrzał na mnie, jakby pierwszy raz naprawdę mnie widział.

– To… dobrze ci idzie.

Nie odpowiedziałam od razu. Coś ścisnęło mnie w środku, ale nie było to już zmęczenie.

– Dziękuję – powiedziałam cicho.

Kiedy oboje zasnęli, siedziałam jeszcze chwilę w półmroku. W domu panowała wreszcie cisza, ale nie była to ta cisza, której się spodziewałam rano. Była pełna obecności, a nie pustki i samotności. Spojrzałam na telefon. Żadnej wiadomości od synowej. Poczułam ukłucie niepokoju.

– Gdzie ty jesteś… – szepnęłam do siebie.

I wtedy dotarło do mnie coś jeszcze. Nie zostawiła mi tylko dzieci. Zostawiła mi też pytania, na które nie znałam odpowiedzi.

Wszystko zaczęło mieć sens

Obudził mnie dźwięk telefonu. Przez chwilę nie wiedziałam, gdzie jestem. Dopiero gdy spojrzałam na zegarek – była szósta rano – przypomniałam sobie wszystko. Dzieci spały jeszcze obok, wtulone w kołdrę. Delikatnie wstałam i wyszłam na korytarz. Na ekranie widniało imię mojego syna. Michał.

– Halo? – odezwałam się szybko.

Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy.

– Mamo… dopiero wróciłem – jego głos był zmęczony – dzieci są u ciebie?

– Są. Co się dzieje? Gdzie jest Aneta?

Westchnął ciężko.

– W szpitalu… Znaczy… nic jej nie jest w sensie… – urwał, jakby nie mógł znaleźć słów. – Jej mama trafiła tam nagle. Aneta pojechała wczoraj wieczorem i została na noc.

Oparłam się o ścianę.

– Dlaczego nikt mi nic nie powiedział?

– Nie chciała cię martwić. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko.

Zamknęłam oczy.

– I dlatego zostawiła dzieci bez wyjaśnienia?

– Bała się, że jak zacznie tłumaczyć, to się rozpadnie – powiedział cicho.

To zdanie zostało ze mną na dłużej.

– Jak teraz sytuacja? – zapytałam spokojniej.

– Stabilnie… ale nie wiadomo, co dalej.

Rozmowa się skończyła, a ja przez chwilę stałam nieruchomo. Nagle wszystko zaczęło mieć sens. Ten pośpiech, urwane zdania, brak wiadomości. Nie była lekkomyślna. Była przerażona.

W oczach miałam łzy

Wróciłam do pokoju. Kuba już nie spał. Patrzył na mnie uważnie.

– To mama? – zapytał.

Usiadłam na brzegu łóżka.

– Tata dzwonił. Mama jest przy waszej drugiej babci. W szpitalu.

Zosia poruszyła się niespokojnie.

– Babciu… coś się stało? – zapytała półprzytomnie.

Pogłaskałam ją po włosach.

– Twoja mama teraz bardzo potrzebuje spokoju. I wsparcia.

Kuba usiadł prosto.

– To dlatego nas tu zostawiła?

Skinęłam głową.

– Tak.

Przez chwilę milczeli.

– To… nie jest nic złego? – zapytał niepewnie.

Spojrzałam na niego.

– Nie. To jest po prostu trudne.

Zosia przytuliła się do mnie mocniej.

– To my musimy być grzeczni, prawda?

Uśmiechnęłam się lekko, choć w oczach miałam łzy.

– Nie musicie być idealni. Wystarczy, że będziemy razem.

Tego dnia wszystko wyglądało inaczej. Nadal były drobne sprzeczki, pytania i zmęczenie, ale między nami pojawiło się coś więcej – zrozumienie. Po południu usiedliśmy przy stole i zaczęliśmy przygotowywać świąteczne rzeczy. Zosia mieszała składniki z ogromnym skupieniem, a Kuba – ku mojemu zaskoczeniu – sam zaproponował, że pomoże sprzątać.

– Babciu… – odezwał się nagle – jak mama wróci, to powiemy jej, że daliśmy radę.

Spojrzałam na niego i poczułam dumę, której się nie spodziewałam.

– Na pewno będzie z was bardzo dumna.

Wieczorem, kiedy zapaliliśmy świecę, w domu było cicho. Ale tym razem ta cisza była pełna sensu. Zrozumiałam, że moja „droga krzyżowa” nie była karą ani ciężarem. Była czyjąś prośbą o pomoc. I odpowiedzią, na którą ktoś bardzo liczył.

Serce zabiło mi szybciej

Niedzielny poranek był spokojny, aż nienaturalnie spokojny. Dzieci bawiły się w pokoju, a ja kończyłam przygotowywać śniadanie, kiedy usłyszałam dzwonek do drzwi. Serce zabiło mi szybciej. Otworzyłam i zobaczyłam Anetę. Stała w progu, blada, zmęczona, jakby przez te dwa dni postarzała się o kilka lat.

– Dzień dobry… – powiedziała cicho.

Przez chwilę żadna z nas się nie odezwała.

– Wejdź – odpowiedziałam w końcu.

Dzieci wybiegły z pokoju, jak tylko usłyszały jej głos.

– Mamo! – Zosia rzuciła się jej na szyję.

Kuba zatrzymał się krok dalej, ale po chwili też podszedł i objął ją mocno. Aneta uklękła i przytuliła ich oboje.

– Przepraszam… – wyszeptała, głaszcząc ich po głowach. – Tak bardzo was przepraszam.

– My byliśmy dzielni – powiedział Kuba, patrząc na nią poważnie. – Babcia się nami zajęła.

Spojrzała na mnie ponad ich ramionami. W jej oczach było coś, czego wcześniej nie widziałam – wdzięczność, ale i wstyd.

– Powinnam była zadzwonić… powiedzieć więcej… – zaczęła.

Uniósłszy rękę, przerwałam jej łagodnie.

– Wiem, dlaczego tego nie zrobiłaś.

Zamilkła.

– Jak z twoją mamą? – zapytałam.

– Jest lepiej. Zostanie jeszcze w szpitalu, ale lekarze są spokojniejsi – odpowiedziała, a jej głos lekko zadrżał.

Skinęłam głową.

– To najważniejsze.

Zapadła cisza, ale nie była niezręczna. Obie wiedziałyśmy więcej, niż trzeba było mówić.

W domu znów zrobiło się cicho

– Dziękuję – powiedziała w końcu. – Naprawdę.

Spojrzałam na dzieci, które już ciągnęły ją do stołu, pokazując wszystko naraz, przekrzykując się i śmiejąc.

– Zrobiliśmy babkę! – wołała Zosia.

– I ja sprzątałem – dodał Kuba z dumą.

Aneta uśmiechnęła się przez łzy.

– Widzę, że poradziliście sobie beze mnie.

Pokręciłam głową.

– Poradziliśmy sobie razem.

Usiedliśmy przy stole. Po raz pierwszy od dawna czułam, że jesteśmy naprawdę rodziną, a nie tylko ludźmi, którzy spotykają się od święta. Kiedy później wychodzili, Zosia przytuliła mnie mocno.

– Babciu, to były fajne święta.

Kuba skinął głową.

– Takie… inne.

Uśmiechnęłam się.

– Czasem te inne są najważniejsze.

Zamknęłam za nimi drzwi i oparłam się o framugę. W domu znów zrobiło się cicho. Tym razem była to cisza, której rano tak bardzo pragnęłam. Ale już wiedziałam, że nie o taką ciszę chodziło. Spojrzałam na wyłączony telewizor. Nie obejrzałam drogi krzyżowej z Rzymu. A jednak miałam wrażenie, że przeżyłam ją po swojemu – w kuchni, przy stole, między kłótniami o kredki i cichymi pytaniami przed snem. I chyba właśnie to było ważniejsze.

Teresa, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: