Wiosenny poranek był wyjątkowo słoneczny, ale zupełnie nie współgrał z moim nastrojem. Zamykałam plastikowe pojemniki z sałatką jarzynową i ciastami, wzdychając ciężko na samą myśl o przekroczeniu progu rodzinnego domu. Wiedziałam dokładnie, jak będzie wyglądał ten dzień. Rodzice znowu będą patrzeć na mnie z tą charakterystyczną mieszanką współczucia i dezaprobaty. Moja starsza siostra Basia, która od lat kreuje się na perfekcyjną żonę i matkę, nie przepuści żadnej okazji, by wbić mi małą szpilę. Jej mąż Adrian tradycyjnie będzie potakiwał z pełnymi ustami, rzucając mi spojrzenia pełne wyższości.

Jedyną osobą, na której wsparcie mogłam liczyć, był mój młodszy brat Rafał. Zawsze potrafił rozładować napiętą atmosferę żartem albo sprytnie zmienić temat, gdy czuł, że zapędzona w kozi róg ledwo powstrzymuję łzy. Tym razem jednak Rafał miał przyjechać ze swoją nową dziewczyną, Luizą. Wiedziałam, że będzie skupiony na niej, chcąc, by jak najlepiej odnalazła się w naszym specyficznym rodzinnym chaosie. Nie miałam do niego o to najmniejszych pretensji, ale to oznaczało, że na polu bitwy zostanę zupełnie sama.

— O której dokładnie planujesz być? — usłyszałam w słuchawce telefonu głos mojej mamy, gdy tylko rano otworzyłam oczy.

— Będę za około dwie godziny, mamo. Właśnie pakuję jedzenie do samochodu — odpowiedziałam, starając się, by mój głos brzmiał radośnie i energicznie.

— Dobrze, tylko jedź ostrożnie. Basia i Adrian są już u nas. Adrian właśnie pomaga ojcu przy stole w jadalni. Szkoda, że znowu nie masz nikogo do pomocy przy tych wszystkich torbach.

Jej słowa, choć wypowiedziane łagodnym tonem, trafiły dokładnie w ten czuły punkt, który bolał mnie najbardziej. Rozłączyłam się, czując znajome kłucie pod powiekami. Wzięłam głęboki oddech i obiecałam sobie, że tym razem nie pozwolę, by ktokolwiek zepsuł mi ten świąteczny czas.

Jak bardzo jesteśmy szczęśliwi

Mój mąż Nikodem od dwóch lat pracował na zagranicznym kontrakcie. To była wspólna, przemyślana decyzja. Otrzymał niesamowitą ofertę od międzynarodowej firmy, która otwierała przed nim ogromne możliwości rozwoju zawodowego, a nam obojgu dawała szansę na szybkie odłożenie pieniędzy na wymarzony dom. Zgodziliśmy się na te trudne warunki, wiedząc, że to tylko etap przejściowy. Nikodem przylatywał do kraju raz na kilka miesięcy, a my spędzaliśmy godziny na długich rozmowach wideo. Ufałam mu bezgranicznie i bardzo go kochałam, ale samotność stawała się z każdym miesiącem coraz trudniejsza do zniesienia.

Najtrudniejsze były właśnie święta i uroczystości rodzinne. Za każdym razem, gdy pojawiałam się sama przy świątecznym stole, czułam na sobie oceniające spojrzenia. Basia miała w zwyczaju rzucać uwagi o tym, że małżeństwo na odległość to właściwie nie małżeństwo, a jedynie piękna iluzja. Adrian pytał retorycznie, po co człowiekowi pieniądze, skoro nie ma z kim spędzać czasu. Nawet rodzice, choć starali się być delikatni, często zadawali pytania o to, kiedy ta nasza nietypowa sytuacja wreszcie się skończy. Czułam się tak, jakbym musiała nieustannie udowadniać całemu światu, że mój związek jest prawdziwy i silny.

Zamknęłam bagażnik z głośnym trzaskiem i podeszłam do drzwi wejściowych, aby upewnić się, że zamknęłam wszystkie zamki. Sięgnęłam do torebki po klucze. W głowie układałam sobie optymistyczne zdania o tym, jak dobrze radzi sobie Nikodem i jak bardzo jesteśmy szczęśliwi. Musiałam założyć swoją niewidzialną zbroję.

Wyglądał na zmęczonego

Właśnie przekręcałam klucz w zamku, gdy usłyszałam charakterystyczny chrzęst opon na żwirowym podjeździe. Odwróciłam głowę z irytacją, myśląc, że to sąsiad znowu pomylił wjazdy, co zdarzało mu się dość regularnie. Jednak pojazd, który zatrzymał się tuż za moim samochodem, nie należał do sąsiada. To była taksówka. Zmarszczyłam brwi, nie puszczając klucza. Taksówkarz zgasił silnik, a chwilę później otworzyły się tylne drzwi pasażera. Na kostkę brukową wysunął się znajomy, ciemnogranatowy but, a potem zobaczyłam skórzaną kurtkę, którą sama kupiłam na zeszłoroczne urodziny. Moje serce na ułamek sekundy przestało bić, po czym zaczęło łomotać w klatce piersiowej z taką siłą, że aż zaparło mi dech.

Z samochodu wysiadł Nikodem. Wyglądał na zmęczonego długą podróżą, ale na jego twarzy malował się ten szeroki, promienny uśmiech, za którym tak strasznie tęskniłam każdego dnia. Sięgnął do bagażnika po swoją dużą torbę podróżną, a taksówka powoli odjechała, zostawiając nas samych na podjeździe.

— Co ty tutaj robisz? — wykrztusiłam, a pęk kluczy z głośnym brzękiem wypadł z moich drżących dłoni prosto na chodnik.

— Przecież obiecałem ci kiedyś, że w końcu spędzimy te święta razem — odpowiedział ciepłym głosem, podchodząc bliżej.

Nie potrafiłam wypowiedzieć ani jednego słowa więcej. Zrobiłam kilka niepewnych kroków w jego stronę, a potem po prostu rzuciłam mu się na szyję. Zapach jego wody po goleniu wymieszany z zapachem wiatru i podróży sprawił, że łzy, które powstrzymywałam od samego rana, wreszcie popłynęły mi po policzkach. Trzymał mnie mocno w ramionach, a ja czułam, jak cały ten gigantyczny stres i napięcie ostatnich tygodni uchodzą ze mnie niczym powietrze z przekłutego balonu.

Uśmiechnęłam się przez łzy

Kiedy emocje nieco opadły, odsunęłam się o krok, wciąż trzymając dłonie na jego ramionach. Przyglądałam mu się uważnie, wciąż nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. Zaledwie wczoraj wieczorem rozmawialiśmy przez internet i nic nie wskazywało na to, że pakuje walizki.

— Nikodem, ale jak to możliwe? — zapytałam, ocierając mokre policzki wierzchem dłoni. — Przecież twój kontrakt trwa jeszcze dobre pół roku. Mówiłeś, że szefostwo nie daje ci żadnych szans na urlop w tym kwartale. Co się stało?

— Wczoraj po południu zostałem wezwany do zarządu — zaczął tłumaczyć, a w jego oczach błyszczały niesamowita duma i radość. — Pamiętasz, jak wspominałem ci o wakatach na wyższych stanowiskach w naszej krajowej centrali?

— Pamiętam, ale przecież mówiłeś, że szukają kogoś z zewnątrz.

— Zmienili zdanie. — Uśmiechnął się szerzej. — Zaproponowali mi stanowisko dyrektora operacyjnego naszej głównej siedziby. Tutaj, na miejscu, w naszym mieście. Dostałem oficjalny awans i przejąłem zarządzanie całą placówką.

— Czy to oznacza... — zaczęłam, ale głos uwiązł mi w gardle.

— Tak, kochanie — przerwał mi łagodnie, kładąc dłonie na moich policzkach. — Koniec z wyjazdami. Koniec z życiem na walizkach i rozmowami przez ekran monitora. Wróciłem do domu na stałe. Chciałem zrobić ci niespodziankę, dlatego nic nie powiedziałem. Zaraz po spotkaniu kupiłem bilet na pierwszy dostępny lot, spakowałem najważniejsze rzeczy i oto jestem.

Stałam na podjeździe w promieniach wiosennego słońca, czując się jak bohaterka jakiegoś wzruszającego filmu. Wiadomość o jego awansie i ostatecznym powrocie była najpiękniejszym prezentem, jaki mogłam sobie wyobrazić. W jednej chwili wszystkie moje zmartwienia, lęki i frustracje przestały mieć jakiekolwiek znaczenie.

— Jedziemy do twoich rodziców? — zapytał Nikodem, zerkając na mój załadowany samochód. — Chętnie pomogę ci wnieść te wszystkie pojemniki. Wiem, że Basia i Adrian na pewno bardzo się stęsknili za moim towarzystwem. — W jego głosie usłyszałam wyraźną, żartobliwą nutę. Dobrze wiedział, jak wyglądały moje relacje z rodziną podczas jego nieobecności.

Uśmiechnęłam się przez łzy, podnosząc z ziemi porzucone klucze.

— Nawet nie wiesz, jak bardzo — odpowiedziałam, a moje serce wypełniła nagle niesamowita lekkość i radość.

Najgorsze już za nami

Podróż do domu moich rodziców minęła nam w radosnej atmosferze. Nikodem prowadził samochód, a ja przez całą drogę trzymałam go za rękę, co chwilę sprawdzając, czy to wszystko nie jest tylko pięknym snem. Kiedy zaparkowaliśmy pod domem, usłyszałam gwar rozmów dobiegający przez uchylone okno z kuchni. Rodzinne przygotowania trwały w najlepsze. Nikodem wziął w obie ręce najcięższe torby, zostawiając mi jedynie mały koszyczek z pieczywem. Podeszliśmy do drzwi wejściowych, które były otwarte na oścież. Weszłam pierwsza do przedpokoju. Od razu usłyszałam znajomy głos mojej siostry, dobiegający z głębi korytarza:

— O, widzę przez okno, że nasza słomiana wdowa wreszcie raczyła przyjechać — rzuciła Basia głośno, wycierając dłonie w kuchenną ścierkę i wychodząc mi na spotkanie. — Myślałam, że znowu będziemy musieli wnosić wszystko za ciebie. Ojciec już miał wychodzić na zewnątrz.

— Tym razem przyjechała z osobistym tragarzem — odezwał się z uśmiechem Nikodem, wchodząc do przedpokoju tuż za mną i stawiając ciężkie torby na podłodze.

Twarz mojej siostry była w tamtym momencie absolutnym arcydziełem. Jej oczy rozszerzyły się do granic możliwości, a usta otworzyły w niemym szoku. Ścierka wysunęła się z jej dłoni i opadła miękko na podłogę. Z kuchni wychylił się zaskoczony Adrian, a tuż za nim pojawili się moi rodzice. Przez kilka długich sekund w całym domu panowała absolutna, gęsta cisza, przerywana jedynie cichym bulgotaniem zupy na kuchence.

— Nikodem? — wydusiła w końcu z siebie moja mama, przykładając dłonie do twarzy. — Przecież... przecież miałeś być w pracy za granicą!

— Plany uległy małej zmianie — odpowiedział spokojnie mój mąż, po czym przywitał się z moją zdezorientowaną mamą. — Dostałem propozycję nie do odrzucenia tutaj, na miejscu. Przeprowadzam się z powrotem.

W tym momencie po schodach zbiegł Rafał. Na widok Nikodema jego twarz natychmiast rozjaśniła się w szerokim, szczerym uśmiechu.

— A nie mówiłem wam, że jeszcze nas wszystkich zaskoczą? — zawołał radośnie mój brat, podchodząc, by uścisnąć dłoń szwagra. Zza jego pleców wyjrzała nieśmiało młoda, ciemnowłosa dziewczyna. — Swoją drogą, to jest Luiza. Luiza, poznaj moją siostrę i jej męża, o którym tyle ci opowiadałem.

Reszta tego świątecznego dnia upłynęła w atmosferze, jakiej nie doświadczyłam od bardzo dawna. Basia i Adrian, całkowicie wytrąceni z równowagi niespodziewanym obrotem spraw, nie wypowiedzieli ani jednej złośliwej uwagi. Rodzice promienieli ze szczęścia, wypytując Nikodema o szczegóły nowej posady w centrali. Rafał i Luiza świetnie się bawili, wciągając nas w interesujące rozmowy, a ja po raz pierwszy od ponad dwóch lat siedziałam przy tym rodzinnym stole, czując się naprawdę spokojna, bezpieczna i absolutnie szczęśliwa. Trzymałam dłoń męża pod stołem, wiedząc, że najgorsze już za nami i teraz wszystko będzie dobrze.

Anika, 30 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

