Każdego dnia, odkąd Paweł mi się oświadczył, czułam się jak w bajce. Nasze zaręczyny były najpiękniejszym momentem w moim życiu. Przez te pół roku wspólne plany na przyszłość pochłaniały nas bez reszty, a wizja ślubu, który miał się odbyć za kilka miesięcy, dodawała mi skrzydeł. A może chciałam w to wierzyć, nawet jeśli zachowywał się inaczej niż zwykle?

Reklama

Czekałam na ten wieczór

Paweł był moim wsparciem i choć ostatnio wydawał się trochę zdystansowany, tłumaczyłam to sobie stresem związanym z pracą. Czasem pojawiały się w mojej głowie wątpliwości, ale miłość do niego kazała mi je szybko odrzucić. Wiedziałam przecież, że jestem dla niego całym światem.

Siedząc przy elegancko nakrytym stole w restauracji, którą wybrał Paweł, patrzyłam na zegarek. Już od pół godziny spóźniał się na naszą kolację, a ja z każdą minutą czułam coraz większy niepokój. Próbowałam do niego dzwonić, ale telefon milczał uparcie. Kelner podszedł, przynosząc kieliszek wina, które zamówiłam na otarcie nerwów.

„Może utknął w korku?” – zastanawiałam się, próbując uspokoić bijące serce. – „Może zapomniał? Ale to przecież niepodobne do Pawła... Ostatnio jest taki rozkojarzony. Może to wcale nie przez pracę? A co, jeśli coś przede mną ukrywa?” Nie mogąc dłużej siedzieć bezczynnie, postanowiłam przejść się po restauracji, żeby rozładować narastające napięcie.

Nie wierzyłam własnym oczom

Spacerując po korytarzu restauracji, nie mogłam oprzeć się pokusie zaglądnięcia do jednej z bocznych sal. To, co zobaczyłam, sprawiło, że na moment zamarłam. Tam, przy innym stoliku, klęczał Paweł – nie sam, lecz przed inną kobietą, z pierścionkiem zaręczynowym w ręku.

Obserwowałam, jak ich śmiechy i pełne miłości uściski rozrywały moje serce na kawałki. Paweł wyglądał na zakochanego, jakby to była najważniejsza chwila w jego życiu. Zdrętwiałam, nie wiedząc, czy widok mnie bardziej boli, czy rozjusza.

„Kim ona jest?” – to pytanie dźwięczało w mojej głowie, gdy stałam w miejscu, czując, jak cała moja przyszłość wali się w gruzy. Musiałam się trzymać, choć czułam, że za chwilę stracę grunt pod nogami.

Decyzja przyszła nagle, jakby kierowana wewnętrznym impulsem. Wracając do swojej sali, szybko wzięłam płaszcz i udałam się na zewnątrz, by czekać na Pawła przed restauracją. Serce biło mi jak szalone, gdy w końcu zobaczyłam go wychodzącego z tą kobietą.

Jak on to wytłumaczy?

– Paweł, kto to jest? – Zapytałam bez wstępów, próbując nie pozwolić głosowi zadrżeć.

– Anna… to nie tak, jak myślisz – odpowiedział, zaskoczony, próbując zapanować nad sytuacją.

– Nie tak? Wręczasz pierścionek obcej kobiecie, podczas gdy ja czekam na ciebie w tej samej restauracji! Jak długo mnie oszukujesz?! – wyrzuciłam z siebie, czując, jak emocje biorą górę.

– Posłuchaj, chciałem ci to wyjaśnić… ale nie wiedziałem, jak – Paweł spuścił wzrok, a ja poczułam tylko rosnący gniew.

Kobieta z którą był Paweł, była równie zaskoczona co ja, wtrąciła się:

– Kim ona jest?!

Pawłowi nie udało się opanować sytuacji. Pytania, które zadawałyśmy, zmusiły go do przyznania się, że od miesięcy prowadził podwójne życie. Jak mogłam być tak ślepa?

O niczym nie miała pojęcia

Po tej burzliwej konfrontacji, zdecydowałyśmy się z Martyną spotkać bez Pawła. Następnego dnia, usiadłyśmy w małej kawiarni, próbując zrozumieć, jak to wszystko mogło się stać. Martyna zaczęła opowiadać, jak poznała Pawła. Była przekonana, że jest singlem, który szuka poważnego związku.

– Nie miałam pojęcia, że jesteście razem. On mówił, że nigdy nikogo tak nie kochał, jak mnie – wyznała Martyna, wyraźnie wstrząśnięta.

– Powiedział mi to samo. Myślałam, że jestem jedyna – odpowiedziałam, starając się powstrzymać gorycz w głosie.

Rozmowa ujawniała, jak Paweł manipulował nami obiema, tworząc fałszywe obrazy swojej miłości. Byłyśmy ofiarami jego kłamstw. Pomimo początkowego napięcia, poczułyśmy, że wspólne doświadczenie nas łączy. Postanowiłyśmy zjednoczyć siły, by zakończyć tę farsę i odzyskać kontrolę nad naszym życiem.

Postanowiłyśmy wspólnie odwiedzić Pawła w jego mieszkaniu. Drzwi otworzył z zaskoczoną miną, jakby nie spodziewał się, że obie stawimy mu czoła.

– Miałam być twoją żoną. Ale ty wolałeś zniszczyć wszystko jednym kłamstwem – zaczęłam, próbując zachować spokój, choć w środku czułam burzę emocji.

– Paweł, nie mam zamiaru być częścią twojego podwójnego życia. To koniec – dodała Martyna, patrząc mu prosto w oczy.

Miał dwie, został sam

Paweł próbował coś powiedzieć, może nawet przepraszać, ale nie dałyśmy mu dojść do słowa. Nie miałyśmy już siły ani ochoty na jego wyjaśnienia. Odrzucony i zdezorientowany, nie mógł zrobić nic, by naprawić swoje błędy.

Wychodząc z jego mieszkania, poczułam ulgę. Wiedziałam, że była to trudna decyzja, ale jedyna słuszna. Odeszłyśmy, wiedząc, że uwolniłyśmy się od toksycznej relacji i mogłyśmy zacząć żyć na nowo, bez niego.

Wracając do domu, czułam mieszankę ulgi i smutku. Z jednej strony było mi lżej, bo prawda wyszła na jaw przed ślubem, a nie po. Z drugiej strony, ból zdrady ciągle przeszywał moje serce. Myśl o tym, że byłam tak blisko zbudowania życia na kłamstwie, była przerażająca.

Siedząc na kanapie, zaczęłam rozmyślać nad przyszłością. Paweł, którego uważałam za swój cały świat, okazał się jedynie iluzją. Ale dzięki temu, co się wydarzyło, mogłam teraz zacząć od nowa, bez jego cieni. To było jak przebudzenie z koszmaru. Zdecydowałam się na mały krok w stronę odzyskania siebie – postanowiłam zorganizować krótki wyjazd w góry. Potrzebowałam odpoczynku, by oczyścić umysł i serce, znaleźć spokój ducha, którego tak bardzo brakowało mi przez ostatnie miesiące.

Zarezerwowałam bilet, z nadzieją, że w nowym otoczeniu odzyskam równowagę. Wiedziałam, że to dopiero początek długiej drogi, ale przynajmniej zrobiłam pierwszy krok. Paweł był przeszłością, a ja miałam przed sobą przyszłość, którą zamierzałam stworzyć na własnych warunkach, bez kłamstw i złudzeń.

Anna, 28 lat

Reklama

Czytaj także:

„Mąż się zastanawia, dlaczego ciągle jestem zmęczona. Przecież mu nie powiem, że spalam kalorie z moim trenerem”

„Gardziłam małżeństwem, ale rodzina wciąż marudziła o ślubie. Mój facet wpadł na diabelski pomysł, żeby dali nam spokój”

„Wymarzony bal karnawałowy zmienił się dla mnie w piekło. Gdy odkryłam grzeszki męża, zaplanowałam zimną zemstę”