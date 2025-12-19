Nie wiem, czy to ja jestem zbyt wrażliwa, czy po prostu zbyt długo dawałam się traktować jak powietrze. Ale wiem jedno – Danuta nigdy mnie nie lubiła. Od początku. Może nie mówiła tego wprost, ale przecież nie trzeba mówić, żeby dać komuś do zrozumienia, że nie jest mile widziany.

Mam męża – Piotra – i dwójkę dzieci: Natalkę i Stasia. Pracuję w marketingu, co chyba Danucie – mojej teściowej – też nie pasuje, bo nie jestem „nauczycielką albo księgową jak porządna kobieta”. Ona, dystyngowana emerytowana farmaceutka, zawsze patrzyła na mnie z góry, z tym swoim uśmieszkiem, jakby mówiła: „No, Piotruś, mógłbyś sobie lepszą znaleźć”.

Przez lata próbowałam się przypodobać. W tym roku znowu Wigilię robiliśmy u nas. Bo „u Karoliny jest dużo miejsca”, jak powiedziała teściowa, a tak naprawdę – bo jej córka Agnieszka woli spokój i nie lubi się babrać w jedzeniu. No to znowu ja. Zakupy, gotowanie, choinka, sprzątanie. I wieczne napięcie w żołądku: czy znowu coś powie? Czy znowu mnie upokorzy? Czy Piotr wreszcie stanie po mojej stronie?

Ten prezent był podły

– No to czas na prezenty! – zawołała Agnieszka, klaszcząc w dłonie. Dzieci rzuciły się pod choinkę, piszcząc z ekscytacji, a ja ledwo utrzymałam uśmiech.

Siedziałam na dywanie, kiedy Piotr podał mi elegancką torebkę prezentową od jego mamy. Otworzyłam ją z udawaną ciekawością. W środku – luksusowy krem przeciwzmarszczkowy. Z tych „na pierwsze oznaki starzenia”. I karteczka: „Profilaktyka to podstawa. Uściski – Danusia”.

– Myślałam, że ci się przyda… no wiesz, lepiej zapobiegać – powiedziała Danuta tym swoim miękkim, przesłodzonym tonem. – Skóra po trzydziestce szybko traci jędrność.

Zastygłam z tubką w ręce. Czułam, jak serce wali mi w skroniach. Wszyscy milczeli. Piotr udawał, że coś poprawia przy choince. Agnieszka unikała mojego wzroku.

– Dziękuję – powiedziałam cicho, jak automat.

Danuta uśmiechnęła się z satysfakcją, jakby właśnie wygrała jakąś grę. W jej oczach był ten znajomy błysk: „zobacz, Karolinko, znowu cię upokorzyłam, a ty nawet nie drgniesz”. W środku kipiałam.

Mąż nie widział problemu

– Możemy porozmawiać? – syknęłam do Piotra, gdy ostatni goście wyszli, a dzieci zajęły się nowymi zabawkami.

– Karola, teraz? Jest prawie północ... – mruknął, zdejmując koszulę i rozpinając pasek od spodni.

– Tak, teraz. – Stałam w progu sypialni z tym cholernym kremem w dłoni. – Widziałeś, co mi dała?

– No... krem. I co z tego?

– Piotr, ty to na serio mówisz? – podeszłam do niego, trzymając tubkę przed twarzą. – Wiesz, ile on kosztuje? I co symbolizuje? „Profilaktyka”? Twoja matka właśnie dała mi sygnał, że się starzeję. W Wigilię.

– Karolina, przesadzasz. Może chciała dobrze. Dbasz o siebie, ona to widzi. Może... może po prostu myślała, że się ucieszysz.

– Ucieszę?! – parsknęłam. – Od lat mnie ignoruje, traktuje z góry, a ty wciąż ją bronisz. Zawsze jesteś między nami, ale nigdy przy mnie.

– No bo nie chcę wojny!

– A ja mam się wiecznie poświęcać?! Kiedy wreszcie zobaczysz, że ona mnie nienawidzi?

Piotr milczał. W jego oczach widziałam zmęczenie, ale i tę znajomą ucieczkę: „nie teraz”, „nie drąż”. Tylko że we mnie już się gotowało.

– Nie chodzi tylko o krem. Chodzi o ciebie. O to, że jak zwykle siedzisz cicho.

Odwróciłam się i wyszłam z sypialni. Nawet nie próbował mnie zatrzymać.

Obgdadywały mnie

Drugiego dnia świąt udawałam, że sprzątam, choć w rzeczywistości bezmyślnie wycierałam ten sam blat chyba dziesiąty raz. W pokoju za drzwiami wciąż siedziały Danuta i Agnieszka. Wino w kieliszkach, migające światełka na choince, śmiechy. Chciałam już wyjść, ale wtedy usłyszałam swoje imię.

– ...Karolina. No naprawdę, nie rozumiem, co Piotr w niej widzi – mówiła Danuta. Jej głos był spokojny, prawie rozbawiony. – Zmarszczki w jej wieku... i ta maniera. Wszystko na pokaz. I ta wieczna potrzeba aprobaty. Jak dziecko.

– Mamo, no... ale dzieci mają fajne – dodała Agnieszka. – Poza tym Piotr chyba naprawdę ją kocha.

– Kochanie, mężczyźni są prości. Wystarczy, że ktoś ugotuje obiad, zrobi pranie, pomizia go po plecach, i już mają „miłość”. A potem, po czterdziestce, budzą się i nie wiedzą, z kim są.

Miałam ochotę wejść tam i rzucić tym kremem o ścianę. Ale coś mnie zatrzymało. Może dlatego, że po raz pierwszy usłyszałam na głos to, co zawsze czułam między słowami. Nie wytrzymałam. Nacisnęłam klamkę i weszłam do pokoju. Obie zamarły.

– Wszystko słyszałam – powiedziałam spokojnie. I to był ten moment, w którym ich uśmiechy zamarły.

Przestałam być miła

– Karolina, kochanie, to nie było tak... – zaczęła Danuta, jakby występowała na scenie. Nawet rękę teatralnie położyła sobie na piersi.

– Nie mów do mnie „kochanie” – przerwałam jej lodowato. – Nigdy nawet nie próbowałaś mnie polubić.

– Ależ ja... – zaczęła znowu, ale nie pozwoliłam jej dokończyć.

– Od dnia, kiedy poznałam Piotra, traktowałaś mnie jak wroga. Jak intruza. Najpierw spojrzenia. Potem komentarze. Te twoje „życzliwe” uwagi, „dobre rady”, przytyki, westchnięcia. A teraz jeszcze ten krem. W Wigilię. Wiesz, co to było? To było zwykłe upokorzenie.

– Karolina, uspokój się – wtrąciła się Agnieszka. – Naprawdę przesadzasz. Mama nie miała złych intencji.

– Przesadzam? – spojrzałam na nią z niedowierzaniem. – Przesadzam, że nie mam już siły udawać, że wszystko jest w porządku? Że czuję się jak śmieć za każdym razem, kiedy się widzimy?

– Jesteś przewrażliwiona. Wszystko bierzesz do siebie – mruknęła Danuta chłodno.

– Może. Ale przynajmniej jestem szczera. A nie ukrywam pogardy pod uśmieszkiem i kartką z napisem „profilaktyka”.

Stały obie w ciszy, niezdolne do reakcji. Ja trzęsłam się ze złości.

– Wiesz co? Mam dość. Dość udawania, że jesteśmy rodziną.

Zamknęłam za sobą drzwi i wyszłam na zimowe powietrze. Potrzebowałam oddechu. I przestrzeni.

Mąż mnie przeprosił

Piotr zebrał się do rozmowy następnego dnia po południu.

– Karola, możemy pogadać?

– Właściwie to powinniśmy.

Wszedł do pokoju z opuszczoną głową i miną zbitego psa. Usiadł przy stole, dokładnie tam, gdzie dzień wcześniej jego matka wygłaszała swoje złote myśli.

– Przepraszam – powiedział od razu. – Nie zareagowałem, nie obroniłem cię. Masz rację.

Spojrzałam na niego bez słowa.

– Wiem, że ona cię traktuje jak kogoś obcego. I wiem, że od lat próbujesz to znosić. Tylko… ja po prostu nie wiem, jak to zmienić. Ona się nie zmieni.

– Wiem – przytaknęłam. – Ale ty możesz się zmienić. Możesz przestać udawać, że nic się nie dzieje.

– Karolina, ja też mam dość udawania. Tych teatrzyków przy stole. Tej wiecznej gry pozorów. Ale to moja matka. I… jakoś nie umiem postawić jej granic.

– A ja nie mam już siły tłumaczyć ci, jak bardzo mnie to rani – powiedziałam cicho. – Wczoraj wyszłam, bo poczułam się jak nic. Jak dekoracja. A ty siedziałeś obok i milczałeś.

Piotr spuścił głowę.

– Chcę to naprawić. Może nie umiem, ale chcę.

– To zacznij od postawienia granicy. Bo jeśli tego nie zrobisz, ja postawię swoją. I nie wiem, czy za nią jeszcze będzie miejsce dla was wszystkich.

Usiadł ciężko na krześle, jakby dopiero teraz zrozumiał, że coś naprawdę się skończyło.

Karolina, 34 lata

