Siedziałyśmy przy stole, który znałam od dziecka, a jednak czułam się przy nim obco. Wszystko było na swoim miejscu, rozmowa toczyła się zwyczajnie, niemal grzecznie. A mimo to miałam wrażenie, że każdy uśmiech Kamili i każde jej zdanie dotyka czegoś we mnie zbyt głęboko. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jedno zdanie, rzucone niby lekko, rozbije ten spokój na dobre. Że to ja stanę się przyczyną ciszy, którą nosi się w duszy.

Nikt nie podnosił głosu

Przyszłam do nich kilka minut wcześniej jak zawsze. Ten nawyk miał mnie chyba uspokajać, dawać poczucie kontroli, którego brakowało mi w innych obszarach życia. Kamila otworzyła drzwi uśmiechnięta, ubrana zwyczajnie, ale w ten sposób, który sprawiał, że nawet prostota wyglądała u niej jak wybór, a nie konieczność.

— Jesteś punktualna jak nigdy — rzuciła lekko, odsuwając się, żebym mogła wejść.

W środku było jasno, cicho i czysto. Nie przesadnie, nie na pokaz. Wszystko wyglądało tak, jakby samo wiedziało, gdzie jest jego miejsce. Złapałam się na tym, że poprawiłam pasek przy torebce, chociaż nie było takiej potrzeby. Usiadłyśmy w kuchni. Kamila nalała herbaty do dwóch identycznych kubków.

— Aleksander zaraz wróci — powiedziała mimochodem. — Miał jeszcze coś do załatwienia po drodze.

Skinęłam głową, jakby to była informacja bez znaczenia. A jednak poczułam ukłucie. U niej wszystko było „po drodze”, „w międzyczasie”, „przy okazji”. Sprawy załatwiały się same, plany się domykały, a przyszłość miała kształt, który dało się opisać bez wahania.

— A u ciebie? — zapytała po chwili. — Co nowego?

To pytanie zawsze mnie zaskakiwało, choć padało regularnie. Przesunęłam palcem po brzegu kubka.

— W sumie nic szczególnego — odpowiedziałam. — Praca jak praca. Dni mijają.

Kamila skinęła głową, jakby rozumiała. Może naprawdę rozumiała, tylko ja nie potrafiłam w to uwierzyć. Zaraz zaczęła opowiadać o planowanym wyjeździe, o drobnych zmianach w mieszkaniu, o rzeczach, które brzmiały lekko, naturalnie. Słuchałam, uśmiechałam się w odpowiednich momentach, a w środku liczyłam kolejne porównania, które same się nasuwały.

Gdy wszedł Aleksander, atmosfera jeszcze się wygładziła. Przywitał mnie uprzejmie, bez cienia wyższości, co tylko pogłębiło moje poczucie dyskomfortu. Usiedliśmy razem, rozmawialiśmy o błahostkach, o pogodzie, o planach na weekend. Nikt nie podnosił głosu. Nikt nie mówił nic niewłaściwego. A jednak czułam, jak coś we mnie napina się z każdą minutą. Jakby to spotkanie od początku było tylko pozorem zwyczajności, cienką warstwą, pod którą buzowało coś, czego nie chciałam jeszcze nazwać.

Kamila przestała się uśmiechać

Rozmowa toczyła się dalej, gładko i bezpiecznie. Aleksander opowiadał o nowym projekcie, Kamila dopytywała o szczegóły, a ja kiwałam głową, choć po kilku minutach przestałam naprawdę słuchać. Zamiast tego obserwowałam ich oboje. Sposób, w jaki wymieniali spojrzenia, krótkie uśmiechy, jakby porozumiewali się bez słów. Wszystko było między nimi domknięte, pewne.

— To brzmi, jakbyś znowu nie miał kiedy odpocząć — powiedziała Kamila, nalewając mu herbaty.

— Odpoczynek też da się zaplanować — odpowiedział spokojnie. — Wystarczy chcieć.

To zdanie zawisło w powietrzu dłużej, niż powinno. Poczułam, jak coś we mnie drgnęło. Zanim zdążyłam się zastanowić, zanim uruchomił się rozsądek, uśmiechnęłam się i powiedziałam:

— No tak, u was wszystko da się zaplanować. Życie jak z instrukcji, zwłaszcza jak się ma takie możliwości.

Ton miał być lekki. Naprawdę. Takie pół żartem, pół serio. Chciałam tylko zaznaczyć swoją obecność, wbić maleńką szpilkę, która szybko zostanie zapomniana. Ale cisza, która zapadła, była zbyt gęsta.

Kamila przestała się uśmiechać.

— Co masz na myśli? — zapytała cicho.

Wzruszyłam ramionami.

— Nic takiego. Po prostu… u was wszystko wygląda na takie ułożone.

Aleksander spojrzał na Kamilę, potem na mnie.

— Ułożone nie znaczy łatwe — powiedział spokojnie.

To powinno zakończyć temat. Powinnam kiwnąć głową, przeprosić w żartach, popchnąć rozmowę w inną stronę. Ale Kamila odstawiła kubek.

— Marta, jeśli chcesz coś powiedzieć, to powiedz wprost.

Serce zaczęło mi bić szybciej. Poczułam, jak twarz robi mi się gorąca.

— Przecież powiedziałam — odpowiedziałam z wymuszonym śmiechem. — Żartowałam.

— Nie brzmiało to jak żart — odparła. — Raczej jak zarzut.

Zapadła cisza, tym razem cięższa. Aleksander wstał.

— Zostawię was na chwilę — powiedział, jakby wyczuł, że właśnie przekroczyłyśmy niewidzialną granicę.

Drzwi zamknęły się za nim cicho. Zostałyśmy same, naprzeciwko siebie, bez osłonnych tematów i uprzejmości. Miałam wrażenie, że to jedno zdanie, rzucone niby od niechcenia, pociągnęło za sobą coś, czego nie dało się już zatrzymać.

— Jeśli uważasz, że moje życie to jakaś wygrana na loterii, to mów — powiedziała Kamila. — Tylko nie udawaj, że to był żart.

Otworzyłam usta, ale nie wiedziałam, co powiedzieć. Po raz pierwszy dotarło do mnie, że straciłam kontrolę nad rozmową. I że to, co we mnie siedziało od lat, właśnie zaczyna się wydostawać.

Wzruszyłam ramionami

Patrzyła na mnie uważnie, bez złości, co było gorsze niż podniesiony głos. Ten spokój sprawił, że coś we mnie pękło. Nagle poczułam, że nie mam już siły udawać, że wszystko jest w porządku.

— Ty naprawdę nie widzisz, jak to wygląda? — zapytałam, zanim zdążyłam się powstrzymać.

Kamila zmarszczyła brwi.

— Jak?

Zaśmiałam się krótko, nerwowo.

— Masz wszystko poukładane. Męża, który wie, czego chce. Dom, plany, bezpieczeństwo. A ja? — Zawahałam się, ale było już za późno. — Ja ciągle jestem w tym samym miejscu.

— Marta, to nie są zawody — powiedziała cicho.

— Dla ciebie może nie — weszłam jej w słowo. — Bo ty już wygrałaś.

To słowo zabrzmiało w kuchni zbyt głośno. Kamila wstała.

— Wygrałam? — powtórzyła. — Myślisz, że moje życie to jakaś nagroda?

Poczułam, jak ściska mnie w gardle.

— Całe życie się z tobą porównuję — wyrzuciłam z siebie. — Od szkoły, od pierwszych decyzji. Ty zawsze wiedziałaś, gdzie idziesz. A ja… ja ciągle mam wrażenie, że spóźniłam się na własne życie.

Zapadła cisza. Wstyd palił mnie od środka, ale jednocześnie poczułam ulgę, jakiej się nie spodziewałam. Jakby wreszcie padły słowa, które od lat krążyły mi w głowie.

Kamila usiadła powoli.

— Dlaczego mi nigdy tego nie powiedziałaś? — zapytała.

— Bo się bałam — odpowiedziałam szczerze. — Bałam się, że wyjdę na zazdrosną, małą siostrę, która nie potrafi sobie poradzić.

— A teraz? — spytała.

Wzruszyłam ramionami, czując, jak oczy zachodzą mi łzami.

— Teraz właśnie taka się czuję. Przegrana. Niewidzialna. Jakby moje życie było tylko gorszą wersją twojego.

Kamila odwróciła wzrok. Widziałam, że to, co powiedziałam, zabolało ją bardziej, niż chciałam. I nagle dotarło do mnie, że nie tylko ja tu coś straciłam. Że prawda, nawet wypowiedziana, nie zawsze przynosi ulgę. Czasem tylko zostawia po sobie pustkę, której nie da się już zapełnić.

To nie takie proste

Nie pamiętam, jak długo siedziałyśmy naprzeciwko siebie. Czas jakby się rozmył, stracił znaczenie. Kamila nie patrzyła na mnie, ja też unikałam jej wzroku. Kuchnia, jeszcze chwilę wcześniej pełna zwyczajnych dźwięków, teraz była nienaturalnie cicha. Nawet zegar na ścianie zdawał się tykać ostrożniej.

— Nie wiedziałam, że tak to widzisz — powiedziała w końcu Kamila. Jej głos był zmęczony. — Myślałam, że jesteś po prostu… inna. Że idziesz swoją drogą.

— Ja też tak sobie wmawiałam — odpowiedziałam. — To było łatwiejsze niż przyznać, że boli.

Wstała i zaczęła zbierać naczynia ze stołu, jakby potrzebowała jakiegokolwiek ruchu, żeby nie siedzieć z tym, co właśnie padło. Zaoferowałam pomoc, ale pokręciła głową.

— Daj spokój.

To „daj spokój” nie było ostre. Było chłodne. Odsuwające. Pierwszy raz poczułam, że między nami pojawił się dystans, którego nie da się pokonać jednym zdaniem. Aleksander wrócił do kuchni, spojrzał na nas uważnie i nic nie powiedział. Wiedział. Albo przynajmniej czuł, że coś się zmieniło. Rozmowa nie wróciła już na żadne tory. Kilka neutralnych zdań, wymuszone uprzejmości. Potem zbierałam się do wyjścia szybciej, niż planowałam.

— Odezwij się — rzuciła Kamila przy drzwiach.

— Jasne — odpowiedziałam, choć obie wiedziałyśmy, że to nie takie proste.

Kiedy wyszłam, poczułam ulgę i pustkę jednocześnie. Zazdrość, którą nosiłam w sobie latami, przestała być tajemnicą. Ale razem z nią zniknęło coś jeszcze — iluzja, że między nami wszystko jest w porządku. Szłam przed siebie, zastanawiając się, czy ta rozmowa była końcem czegoś, czy może dopiero początkiem. I czy kiedykolwiek nauczę się patrzeć na swoje życie bez mierzenia go cudzym.

Nie było pojednania

Zostałam sama z ciszą, która przyszła po tamtym wieczorze. Przez kilka dni łapałam się na tym, że sięgam po telefon, a potem odkładam go bez słowa. Każda myśl o Kamili była jak dotknięcie świeżego miejsca, które jeszcze nie wie, czy ma się zagoić, czy tylko boleć mocniej. Próbowałam wrócić do codzienności: do pracy, do rozmów, które nie dotyczyły niczego ważnego. Ale coś się przesunęło. Po raz pierwszy zobaczyłam wyraźnie, że to nie Kamila była moim problemem. Ona była tylko lustrem, w którym od lat oglądałam swoje rozczarowanie. To ja uczepiłam się porównań, jakby bez nich nie dało się określić własnej wartości.

Nie było pojednania. Nie było długiej rozmowy wyjaśniającej wszystko do końca. Została cisza i świadomość, że powiedziałam prawdę w najgorszy możliwy sposób. Ale była też ulga, cicha i niepewna, że wreszcie przestałam udawać przed samą sobą. Nie wiem, czy nasza relacja jeszcze się odbuduje. Nie wiem też, czy potrafię przestać patrzeć na swoje życie przez pryzmat cudzego Wiem tylko, że tamten żart nie był żartem. Był wołaniem o zauważenie siebie. I teraz muszę nauczyć się słuchać tego głosu, nawet jeśli prowadzi mnie w miejsca, których się boję.

Marta, 48 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

