Zawsze lubiłam ten dzień w roku – Dzień Babci. Może dlatego, że Michał nigdy o nim nie zapominał. Zawsze przychodził z jakimś drobiazgiem, buziakiem w policzek i ciepłym „Kocham cię, babciu”. Od rana spoglądałam na zegar, próbując nie wyglądać zbyt niecierpliwie. Prawda jest taka, że tęskniłam za tym momentem. On był jedynym, kto wnosił życie do mojego cichego mieszkania.

Czekałam na wnuka

Siedziałam w fotelu przy oknie, popijając herbatę, która zdążyła już wystygnąć. Na zewnątrz mróz rysował skomplikowane wzory na szybie, a śnieg delikatnie prószył, otulając drzewa w parku naprzeciwko. W głowie kołatały mi myśli o Janie. On też zawsze pamiętał o takich chwilach. Przynosił mi czekoladki albo tulipany, mówiąc, że chciałbym, żebym czuła się wyjątkowa każdego dnia, a nie tylko od święta.

Dźwięk klucza w zamku wyrwał mnie z zamyślenia. Michał wszedł z szerokim uśmiechem i rękami za plecami.

– Babciu, jesteś gotowa na niespodziankę? – zapytał, a jego oczy lśniły jak w dzieciństwie, gdy coś przeskrobał.

– No pokaż, co tam masz – odpowiedziałam, czując ciepło w sercu.

Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ten prezent przywoła wspomnienia, które na nowo otworzą zamknięte drzwi mojego serca.

Bardzo mnie zaskoczył

Michał położył starannie zapakowane pudełko na stole przede mną. Odetchnął głęboko, jakby sam nie wiedział, czy jego pomysł się spodoba. Niecierpliwie zerknął na moje dłonie, kiedy zaczęłam rozwiązywać kokardę.

– Babciu, spokojnie. Nie chcę, żebyś się denerwowała – rzucił z lekkim uśmiechem, ale wyczułam w jego głosie nutkę napięcia.

– Michałku, kochanie, przecież wiesz, że każda rzecz od ciebie jest dla mnie cenna – powiedziałam, zerkając na niego ponad okularami.

Zdjęłam papier, otworzyłam wieczko i zamarłam. W środku znajdował się elegancki, delikatny zegarek. Ale to nie on sprawił, że moje serce przyspieszyło. Grawer na tarczy przyciągnął mój wzrok: „Zawsze razem”.

W jednej chwili poczułam, jak ogarnia mnie fala wspomnień. Jan... te dwa słowa były przecież naszym mottem, obietnicą, którą szeptał do mnie na ślubnym kobiercu i wiele razy później. Dłonie zaczęły mi lekko drżeć, a Michał natychmiast się zaniepokoił.

– Babciu, wszystko w porządku? Nie podoba ci się? – zapytał ostrożnie.

Uniosłam wzrok, próbując powstrzymać łzy.

– Nie, kochanie, to piękny prezent... naprawdę piękny. Tylko ten napis... – odpowiedziałam, głos mi się załamał.

– Pomyślałem, że cię ucieszy. Że będziesz wiedziała, że zawsze jestem blisko, nawet jeśli czasem mnie nie ma – wyjaśnił.

Nie mogłam wydobyć słowa. Ten drobny gest przywołał coś więcej – obietnicę miłości, której czas nie zdołał zatrzeć.

Wróciły wspomnienia

Wieczorem siedziałam w sypialni, trzymając w dłoni zegarek od Michała. Był lekki, idealnie wykonany, a grawer na odwrocie zdawał się niemal świecić w blasku nocnej lampki. „Zawsze razem”. Jak długo nie słyszałam tych słów? Jak długo unikałam ich w myślach, bo przypominały mi o Janie?

Oparłam głowę o wezgłowie łóżka i zamknęłam oczy. Wspomnienia przyszły natychmiast, jakby czekały tylko na tę chwilę. Widzę Jana, jak klęczy przede mną na śnieżnobiałej podłodze w kościele. Tego dnia, w przysiędze, powiedział te same słowa: „Zawsze razem, Helenko. Na dobre i na złe.”

Potem była ta letnia niedziela, kiedy siedzieliśmy na ławce w parku, karmiąc gołębie. Jan wyciągnął z kieszeni pierścionek – nie diament, tylko mały ametyst – i uśmiechnął się z figlarną miną. „Helenko, obiecałem, że nigdy cię nie zostawię. Zawsze razem.”

A potem przyszła ta ostatnia zima. Leżał w szpitalnym łóżku, blady jak śnieg za oknem. Ścisnął moją dłoń i wyszeptał te same słowa, które teraz powracały do mnie z taką siłą. Zawsze razem... ale przecież go już nie było.

Łzy spłynęły mi po policzkach. W tamtej chwili spojrzałam na zegarek i pomyślałam, że Michał nie mógł wiedzieć, jak ważne są te dwa słowa.

Wnuk był podobny do dziadka

Następnego dnia, gdy Michał przyszedł na obiad, zebrałam się na odwagę, żeby z nim porozmawiać. Siedzieliśmy w kuchni przy stole, gdzie zawsze toczyły się najważniejsze rozmowy. Przede mną stała filiżanka herbaty, której nawet nie dotknęłam. Michał powoli kończył porcję pierogów, które uwielbiał. W końcu uniósł wzrok i zauważył mój wyraz twarzy.

– Babciu, coś się dzieje? – zapytał z troską, odkładając widelec.

Westchnęłam i spojrzałam na niego. W jego oczach widziałam coś z Jana – ten sam spokój, to samo ciepło.

– Michałku, chciałam ci opowiedzieć o twoim dziadku. O nas... i o tych słowach na zegarku – zaczęłam, starając się nie brzmieć zbyt emocjonalnie.

Michał skinął głową, zachęcając mnie do kontynuowania.

– „Zawsze razem” to były nasze słowa. Obietnica, którą sobie daliśmy. Były łatwe w chwilach szczęścia, ale najwięcej znaczyły w trudnych momentach. Jan powtarzał je, gdy świat walił nam się na głowy. Jak wtedy, gdy straciliśmy pierwsze dziecko... – głos mi się załamał, ale Michał delikatnie dotknął mojej dłoni.

– Babciu, nie musisz mówić, jeśli to za trudne – powiedział miękko.

– Chcę – odpowiedziałam z determinacją. – Musisz wiedzieć, jak ważna była ta obietnica. To dzięki niej przetrwaliśmy wszystko. Nawet wtedy, gdy Jan chorował, a ja wiedziałam, że nadejdzie dzień, w którym zostanę sama.

Michał słuchał z uwagą, jak opowiadałam o miłości, która przetrwała wszystko, co mogło nas złamać. Zrozumiał, że jego prezent nie był tylko pięknym gestem. Stał się mostem między przeszłością a teraźniejszością, przypomnieniem, że miłość naprawdę może trwać wiecznie.

Zegarek stał się dla mnie symbolem

Nazajutrz, po długiej nocy pełnej wspomnień, postanowiłam, że zacznę nosić zegarek od Michała. Był piękny, delikatny, a napis „Zawsze razem” wydawał się szeptać coś tylko do mnie. Zapięłam go na nadgarstku i spojrzałam, jak elegancko się prezentuje. Jan na pewno by go polubił – zawsze miał słabość do klasyki.

Pierwszy raz od dawna poczułam, że noszę coś więcej niż tylko biżuterię. Zegarek był symbolem wspomnień, które mimo upływu lat nie wyblakły. Każde spojrzenie na jego tarczę przywoływało obrazy: Jana podającego mi herbatę w zimowe wieczory, jego uśmiech, gdy opowiadał mi swoje żarty, i to ciepłe spojrzenie, którym mówił więcej niż słowami.

Kiedy wyszłam na spacer do parku, śnieg skrzypiał pod moimi butami, a zimne powietrze szczypało w policzki. Siedząc na ławce, spojrzałam na zegarek, myśląc o Janie. Nagle poczułam coś dziwnego – jakby jego obecność była obok mnie. Nie była to zwykła nostalgia. To była bliskość, jakiej dawno nie czułam.

Zegarek nie tylko odmierzał czas – odliczał chwile, w których czułam się bliżej tych, których kochałam. Jan, Michał, nasza rodzina – wszyscy byli częścią tego, co nosiłam teraz na ręce. Zrozumiałam, że nie była to tylko rzecz. To było przypomnienie, że w miłości naprawdę tkwi siła, która nie zna granic czasu.

Helena 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

