Kiedy wracam myślami do swojego życia, jedno słowo wydaje się je najlepiej opisywać to komfort. Zawsze miałam wszystko, czego tylko mogłam zapragnąć. Markowe ubrania, buty z najnowszych kolekcji, spontaniczne wyjazdy do Paryża czy na Malediwy – to była moja codzienność. Karty kredytowe rodziców otwierały wszystkie drzwi, a ja z tego korzystałam bez cienia wyrzutów sumienia.

Reklama

Żyliśmy luksusowo

Mieszkałam w domu, który wyglądał jak willa z filmów o milionerach. Z ogrodem wielkości małego parku i basenem, w którym mogłam się kąpać nawet w listopadzie, bo tata zamontował podgrzewanie wody. Na moich osiemnastych urodzinach wystąpił DJ, którego na co dzień słyszałam w radiu. Goście tamtego wieczoru na pewno długo wspominali te fontanny szampana. Nigdy nie musiałam pracować. Po co?

– Zajmij się swoimi pasjami – mówiła mama, kiedy zasypywałam ją pytaniami o sens życia.

Tata dodawał:

– Nie myśl o pieniądzach, to nasza odpowiedzialność. Ty po prostu bądź szczęśliwa.

No to byłam. Życie w złotej klatce zawsze wydawało mi się idealne. Przyznaję – czułam się wyjątkowa, uprzywilejowana. Aż do tego dnia, gdy wszystko się zmieniło.

Myślałam, że to żart

To był zwykły wieczór. Siedziałam na kanapie, przeglądając nowości na stronie mojego ulubionego butiku. W salonie było cicho, poza szumem ekspresu do kawy, który mama uruchomiła w kuchni.

– Magda, możemy porozmawiać? – zapytała.

Jej ton był inny niż zwykle, dziwnie poważny.

To wtedy zaczęłam podejrzewać, że coś jest nie tak.

– Magda, od przyszłego miesiąca musimy zacząć oszczędzać – oznajmiła mama, zerkając na mnie znad kubka kawy.

– Oszczędzać? – powtórzyłam, unosząc brew. – Przecież tata zawsze mówił, że wszystko jest pod kontrolą.

– Życie nie zawsze idzie po naszej myśli – odpowiedziała spokojnie. – Firma twojego ojca ma trudności.

Prychnęłam, ledwo powstrzymując śmiech.

– Chyba żartujesz?

Mama spojrzała na mnie tak, jakby chciała coś dodać, ale ugryzła się w język. Odwróciła wzrok i zaczęła udawać, że myśli o czymś innym.

Początkowo nie przejęłam się tym. „Oszczędzanie” brzmiało abstrakcyjnie. Ale następne dni przyniosły więcej sygnałów, że coś się dzieje. Zakupy z mamą wyglądały inaczej – zamiast wejść do naszego ulubionego butiku, powiedziała, że nie mamy czasu i musimy zajrzeć do supermarketu. Plany na sylwestra w Alpach nagle zamieniono na „domową kolację”.

Byłam zła

Nie wytrzymałam.

– To co, teraz będziemy biedakami?! – wybuchłam w kuchni, rzucając telefon na blat. – Co wy wyprawiacie?

– Magda, musisz to zrozumieć... – zaczęła mama.

– Nie muszę nic rozumieć! – przerwałam jej. – To wasze obowiązki, żeby wszystko było jak należy. Zawsze powtarzaliście, że pieniądze to nie problem!

– I co? To ma nas usprawiedliwiać? Ty naprawdę myślisz, że świat się kręci wokół ciebie?

Cisza, jaka zapadła po jej słowach, była ciężka jak ołów. Wzięłam to za afront, a nie ostrzeżenie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co nadchodzi.

Pokłóciliśmy się

Siedziałam w salonie z pilotem w ręku, przeskakując kolejne kanały, gdy nagle usłyszałam, jak tata wchodzi do domu. Kroki miał ciężkie, w ręku ściskał teczkę. Nie przywitał się, co było u niego nietypowe. Spojrzałam w stronę przedpokoju, gdy zniknął w gabinecie, trzaskając drzwiami.

– Magda, musimy porozmawiać – usłyszałam mamę, która pojawiła się w progu salonu.

Westchnęłam.

– Znowu? Jeśli to kolejna przemowa o oszczędzaniu, darujcie sobie.

– Ojciec od teraz wprowadza zasady. Koniec z wydawaniem kasy na głupoty.

To mnie zezłościło. Wstałam gwałtownie i rzuciłam:

– Głupoty?! To, że dbam o siebie, to głupoty? Przestańcie się tak zachowywać, bo ośmieszacie całą rodzinę.

Mama zacisnęła usta, ale zanim zdążyła odpowiedzieć, z gabinetu wyszedł tata.

– Co się dzieje? – zapytał, patrząc to na mnie, to na nią.

– Nic, tylko twoja córka uważa, że cały świat jest jej winien życie na poziomie – odparła mama chłodno.

– Bo jest! – wybuchłam, patrząc na ojca. – Zawsze mówiłeś, że jesteście odpowiedzialni za mój komfort. Nagle zmieniacie zdanie?

Ojciec wszedł głębiej do salonu, jakby się zbierał w sobie.

– Magda, dość. Życie się zmienia, a my nie jesteśmy bankomatem. Przyzwyczaj się.

– Przyzwyczaić? Do czego? Do bycia nikim?!

Tata podszedł bliżej, spojrzał mi w oczy i powiedział cicho, ale stanowczo:

– Może czas, żebyś dorosła.

Nie odpowiedziałam. Zatrzasnęłam drzwi swojego pokoju z całą siłą.

Ojciec był nieugięty

Nie mogłam dłużej tego wytrzymać. Cała ta sytuacja z oszczędzaniem była jak jakiś żart, ale nikt poza mną nie wydawał się nim rozbawiony. Tata siedział w swoim gabinecie, więc postanowiłam, że czas na poważną rozmowę. Wparowałam bez pukania.

– Możesz mi wytłumaczyć, co ty właściwie robisz?! – zapytałam, kładąc ręce na biodrach.

Tata uniósł wzrok znad papierów, nieco zaskoczony.

– A ty możesz nauczyć się pukać?

Zignorowałam jego uwagę.

– Od miesiąca słyszę tylko „oszczędzaj” i „nie możemy sobie na to pozwolić”. Coś ty narobił, że musimy żyć jak biedacy?

– Magda, to skomplikowane – zaczął, ale mu przerwałam.

– Skomplikowane? Może to po prostu twoja wina? Może zamiast oszczędzać na mnie, naprawiłbyś swoje błędy?

Widziałam, jak mięśnie jego szczęki drgnęły. Odłożył długopis i odchylił się na krześle, przyglądając mi się z nieprzeniknioną miną.

– Magda, to, co się dzieje, jest konieczne. Ty tego nie rozumiesz, bo nigdy nie musiałaś się o nic martwić. Ale powiem ci jedno – ja, twoja matka, wszyscy tu staramy się utrzymać tę rodzinę na powierzchni. Dla ciebie.

– Dla mnie? – parsknęłam, czując, jak wzbiera we mnie złość. – Boże, jakie poświęcenie! Powinniście dostać medal!

Tata wstał. Był wyższy ode mnie, a jego spojrzenie nagle stało się twarde jak skała.

– Nie, Magda. To ty powinnaś się zmienić. My zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale teraz... nie wiem, czy to w ogóle miało sens.

Patrzyłam na niego, osłupiała. Miałam ochotę rzucić coś w odpowiedzi, ale jego ton skutecznie mnie zablokował. Po raz pierwszy poczułam, że coś między nami się naprawdę zmieniło. Nie potrafiłam jednak przyznać, że to może być moja wina.

Podsłuchałam rozmowę rodziców

Była późna noc, gdy schodziłam do kuchni po wodę. Światło w gabinecie rodziców było wciąż zapalone. Usłyszałam ciche głosy, ale nie spodziewałam się, że to będzie coś wartego uwagi. Mimo to zatrzymałam się na schodach.

– Tomasz, czy nie przesadziliśmy? – głos mamy brzmiał cicho, niemal zrezygnowanie. – Magda jest wściekła. Może ta cała lekcja to za dużo?

– Barbara, musimy to zrobić – odpowiedział tata stanowczo. – Jeśli teraz nie zrozumie, że pieniądze się nie biorą znikąd, to nigdy nie będzie potrafiła stanąć na własnych nogach.

Zamarłam. Stałam w półmroku, jakby ktoś nagle odebrał mi oddech. Lekcja? Co to miało znaczyć?

– Ale ona czuje się zdradzona – dodała mama. – Nie wiem, czy to jej pomoże, czy tylko bardziej ją od nas oddali.

– Wiesz, jak to wygląda. Ona zachowuje się, jakbyśmy byli jej sponsorami, a nie rodziną. To musiało się skończyć – powiedział tata twardo.

Nie wytrzymałam. Otworzyłam drzwi z impetem.

Czułam się upokorzona

– Czyli co? To wszystko to jakiś cholerny eksperyment?! – wybuchłam, patrząc na nich z wściekłością. – Okłamywaliście mnie cały czas?!

Mama wstała, zdziwiona moim nagłym wejściem, ale to tata przejął inicjatywę. – Magda, słuchaj...

– Nie, to wy mnie słuchajcie! – wrzasnęłam, czując, jak narasta we mnie furia. – Myślicie, że tak można? Że możecie mnie upokarzać, żeby mnie czegoś nauczyć?

Tata podszedł bliżej. Jego głos był spokojny, ale w każdym słowie czuć było chłód.

– Zawiodłaś nas, Magda. Spodziewałem się, że zareagujesz inaczej. Że zobaczysz, co próbujemy ci pokazać.

– Zawiodłam?! – krzyknęłam, czując, jak łzy napływają mi do oczu. – To wy zawiedliście mnie!

– Od teraz, Magda – dodał, ignorując moje słowa – będziesz żyć na własny rachunek.

Patrzyłam na niego z niedowierzaniem. Zadrżałam, ale nie mogłam wykrztusić ani słowa. Po raz pierwszy poczułam, że grunt usuwa mi się spod nóg.

Zaczęłam panikować

Następny dzień zaczął się jak koszmar. Kiedy sięgnęłam po kartę ojca, by zamówić śniadanie z ulubionej kawiarni, transakcja została odrzucona. To musiała być jakaś pomyłka. Zadzwoniłam do banku, a potem do taty.

– Odcięliśmy cię od finansów, Magda – powiedział spokojnie. – Musisz sobie radzić sama.

– Jak to „sama”? – Złość i panika rozsadzały mi głowę. – Co ja mam teraz zrobić?

– Znaleźć pracę – odpowiedział chłodno i się rozłączył.

Pierwsze dni były jak zderzenie z betonową ścianą. Wynajęłam pokój w dzielnicy, której nazwy wcześniej nawet nie znałam. Był obskurny, z łóżkiem, które skrzypiało przy każdym ruchu. Za resztki pieniędzy kupiłam tanią kawę i kanapki w supermarkecie.

Spotkałam się z Olą, dawną znajomą. Wzięła łyk swojej kawy i zapytała:

– Jak tam życie w luksusie?

Roześmiałam się gorzko.

– Nie ma już luksusu. Teraz sama muszę wszystko ogarniać.

Ola zmarszczyła brwi.

– Wiesz, może to ci wyjdzie na dobre. W końcu zrozumiesz, że życie to coś więcej niż zakupy.

Zbyłam to, ale jej słowa tkwiły w mojej głowie. Może rzeczywiście całe życie zależałam od rodziców bardziej, niż chciałam to przyznać.

Może sobie poradzę

Miesiąc później siedziałam na przystanku autobusowym, trzymając w rękach tani termos z herbatą. Za sobą miałam pierwszy dzień w nowej pracy – nic wielkiego, po prostu recepcjonistka w małym biurze. Ale czułam dziwne zadowolenie, jakbym w końcu coś osiągnęła sama.

Wciąż byłam zła na rodziców. Ich decyzja bolała, a sposób, w jaki mi to przekazali, był jak cios poniżej pasa. Jednak coraz częściej łapałam się na tym, że może mieli rację. Może naprawdę musiałam się w końcu nauczyć, jak to jest dbać o siebie.

Kiedy wróciłam do wynajmowanego pokoju, usiadłam przy małym biurku i spojrzałam na zdjęcie z rodzinnych wakacji w Grecji. Byłam tam tak beztroska, tak oderwana od rzeczywistości. Teraz wiedziałam, że tamta Magda już nie wróci.

Czy to była zmiana na lepsze? Nie byłam pewna. Ale po raz pierwszy w życiu czułam, że mam szansę odnaleźć siebie.

Magda, 23 lata

Czytaj także: „Mojej młodszej o 25 lat żonie nie pasowały moje nawyki. Joga dla par to tylko wierzchołek góry lodowej”

„W bezdomnym na dworcu rozpoznałem brata. Myślałem, że 20 lat temu uciekł z domu, a prawda była inna”

„Po 20 latach odkryłam sekretne życie mojego męża. Nie chcę żadnej przeklętej przybłędy w mojej rodzinie”