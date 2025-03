„Mąż uważał, że odkurzacz w domu to zbytek. Gdy sam zatańczył z miotłą, zrozumiał, że to coś więcej niż machanie kijem”

„Gdzieś z tyłu głowy pojawił się strach, że mogę przestać być sobą. A do tego mam jeszcze tradycjonalistę Tomka… W moim domu zawsze było przytulnie i ciepło, co kompletnie nie pasowało do tych wszystkich nowoczesnych rozwiązań”.