„Mąż szydził, że co lato robię konfiturę z mirabelek. Docenił domowe przetwory, gdy na miesiąc został słomianym wdowcem”

„Wróciłam po czterech tygodniach. Weszłam do kuchni i zobaczyłam puste słoiki na suszarce. Dwadzieścia słoików stało odwróconych do góry dnem. W pierwszej chwili nie wiedziałam, co powiedzieć. Zsunęłam torbę z ramienia i postawiłam ją pod krzesłem”.