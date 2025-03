Na pierwszy rzut oka byliśmy idealnym małżeństwem. Tomek prowadził dobrze prosperującą firmę, a ja, jako księgowa, dbałam o finanse zarówno w domu, jak i w jego biurze. Wspólnie budowaliśmy naszą przyszłość – przynajmniej tak mi się wydawało.

Chciałam go upokorzyć

Wszystko zmieniło się, gdy pewnego wieczoru, w jego telefonie, zobaczyłam wiadomość od Alicji, jego asystentki: „Tęsknię za tobą. Kiedy znowu się spotkamy?”. Nie mogłam uwierzyć. Serce biło mi jak oszalałe, ale wzięłam głęboki oddech. Wiedziałam, że muszę działać metodycznie. Tomek ufał mi bezgranicznie w kwestii finansów. To zaufanie miało stać się jego zgubą.

Zaczęłam wprowadzać w finansach firmy subtelne zmiany, które były nie do wykrycia. Ukrywałam niektóre przychody, przesuwałam kwoty między kontami, przestawiałam daty transakcji. Kiedy Tomasz wracał do domu, grałam rolę kochającej żony.

– Jak ci minął dzień? – pytałam z uśmiechem.

– Dobrze, choć jestem wykończony – odpowiadał.

Czułam, że nadchodzi moment, kiedy „błędy” zaczną przynosić efekty. Moja przyjaciółka Anka, jedyna osoba wtajemniczona w mój plan, obserwowała moje działania.

– To, co robisz, jest genialne, ale jednocześnie szalone – powiedziała.

– Tomek myślał, że może prowadzić podwójne życie – odpowiedziałam. – Czas, żeby zrozumiał, że każda decyzja ma swoje konsekwencje.

Tomek był zbyt zajęty Alicją, by zauważyć cokolwiek. Widząc go, jak wpatruje się w telefon podczas kolacji, uśmiechałam się do siebie. Nie miał pojęcia, że jego firma powoli zamienia się w tykającą bombę.

Był zachwycony

– Firma świetnie prosperuje – powiedział pewnego wieczoru z dumą. – Myślę, że za kilka miesięcy będziemy mogli rozważyć ekspansję.

– To wspaniała wiadomość – odpowiedziałam z entuzjazmem.

Nie musiałam długo czekać na efekty moich działań. Pewnego ranka Tomek jak zwykle wyszedł do biura, ale w południe zadzwonił do mnie zaniepokojony.

– Do firmy weszli audytorzy – powiedział, a w jego głosie wyczułam nutę niepewności. – Twierdzą, że chcą przeprowadzić rutynową kontrolę.

– To pewnie nic wielkiego – odpowiedziałam. – Przecież twoje dokumenty są w porządku, prawda?

Milczał przez chwilę, po czym odpowiedział z wymuszonym optymizmem:

– Tak, oczywiście. Wszystko jest pod kontrolą.

Nie mogłam powstrzymać uśmiechu, gdy odłożyłam słuchawkę. Wiedziałam, że audytorzy wkrótce odkryją moje modyfikacje i rozpoczną dochodzenie.

Oblał go zimny pot

Następnego dnia pojechałam z Tomaszem do jego biura. W sali konferencyjnej czekało dwóch audytorów z plikami dokumentów i laptopami. Mąż starał się zachować profesjonalny ton, ale w jego głosie słychać było napięcie.

– Czy mogę wiedzieć, dlaczego zajmujecie się właśnie moją firmą? – zapytał.

Jeden z audytorów odpowiedział:

– To rutynowa kontrola. Niestety, natrafiliśmy na pewne niezgodności, które wymagają dalszej analizy.

Przełknęłam ślinę, starając się nie zdradzić emocji.

– Jakie dokładnie niezgodności? – zapytał Tomek.

– Kwoty w miesięcznych raportach różnią się od tych przedstawionych w rocznych zestawieniach – odpowiedział audytor, przeglądając dokumenty. – Istnieją też pewne transakcje, które nie mają pokrycia w księgach.

Mąż spojrzał na mnie z wyraźnym pytaniem w oczach.

– Moja żona zajmuje się księgowością – powiedział z naciskiem. – Zawsze dba o to, by wszystko było w porządku.

Znalazł się na dnie

Audytor przeniósł wzrok na mnie.

– Czy mogłaby pani wyjaśnić skąd te rozbieżności? – zapytał.

– Oczywiście – odpowiedziałam z uśmiechem. – To musi być drobny błąd w zestawieniach. Mogę to szybko sprawdzić.

Audytor kiwnął głową, ale jego spojrzenie mówiło, że nie zamierza na tym poprzestać.

Przez kolejne dni atmosfera w domu stawała się coraz bardziej napięta. Tomasz przestał spać spokojnie, a jego rozmowy telefoniczne stawały się coraz krótsze i bardziej urywane. Najwyraźniej zaczął zdawać sobie sprawę, że sytuacja wymyka się spod kontroli.

– Audytorzy znaleźli coś, co wygląda na poważne oszustwa – powiedział któregoś dnia. – Mogę mieć z tego poważne problemy.

– Na pewno to pomyłka – odpowiedziałam, choć w środku czułam triumf. Wiedziałam, że gra dobiega końca.

Dwa dni później mąż wrócił do domu późnym wieczorem, zdruzgotany.

– Firma jest na krawędzi – powiedział, siadając naprzeciwko mnie. – Audytorzy twierdzą, że w księgach są poważne nieprawidłowości. Wygląda na to, że ktoś manipulował danymi.

– Może to tylko pomyłka? – zapytałam, choć znałam odpowiedź.

– Nie, to coś poważniejszego. Ktoś musiał to zrobić celowo.

Nie mógł w to uwierzyć

Przez chwilę milczałam, pozwalając mu na pełną analizę sytuacji. W końcu wstałam, podeszłam do szuflady i wyjęłam kopertę, którą wcześniej przygotowałam. Położyłam ją na stole przed nim.

– Masz rację – powiedziałam spokojnie.

Spojrzał na kopertę, a potem na mnie.

– Co to jest?

– Dokumenty rozwodowe – odpowiedziałam chłodno. – I wyjaśnienie tego, co się stało.

Otworzył kopertę i zaczął przeglądać zawartość.

– Ty… to zrobiłaś?

– Tak – potwierdziłam. – Wszystko po to, żebyś poczuł, jak to jest, kiedy ktoś niszczy coś, co budowałeś.

– Dlaczego?

– Bo mnie zdradziłeś – powiedziałam zimno. – I myślałeś, że niczego nie zauważę.

– Mogłaś po prostu odejść… – powiedział cicho.

– Może – przyznałam. – Ale chciałam, żebyś zrozumiał, że każda decyzja ma swoje konsekwencje.

– Zniszczyłaś wszystko – powiedział w końcu.

– Nie – odpowiedziałam stanowczo. – Ja tylko skończyłam to, co ty zacząłeś.

Zniszczyłam go

Kilka dni po tamtej rozmowie Tomasz się wyprowadził. Jego firmę ogarnął chaos – audytorzy zgłosili wykryte nieprawidłowości odpowiednim organom, a on stał się obiektem dochodzenia. Jego reputacja, którą budował przez lata, została zrujnowana.

Proces rozwodowy przebiegł szybko. Miałam w ręku wszystkie dowody, których potrzebowałam – zdradę Tomasza i jego lekkomyślność. Dzięki temu udało mi się zabezpieczyć wysokie alimenty i dużą część naszego wspólnego majątku.

Kilka tygodni później dowiedziałam się od wspólnych znajomych, że Alicja odeszła z pracy i wyjechała za granicę. Tomek został sam, z firmą na krawędzi bankructwa i długami, które powstały w wyniku moich działań.

Ja natomiast zaczęłam nowe życie. Mój dom przeszedł gruntowną przemianę. Usunęłam wszystkie rzeczy, które mi przypominały byłego męża. Dzięki pomocy przyjaciółki stworzyłam przestrzeń, w której mogłam czuć się wolna.

Siedząc na tarasie mojego odmienionego domu, patrzyłam na spokojne niebo nad miastem. W mojej głowie panował ten sam spokój. Ostatnie miesiące były trudne – zdrada, zemsta, rozwód – ale przeszłość, która kiedyś wydawała mi się przytłaczająca, teraz była tylko wspomnieniem.

Dorota, 33 lata

