Cisza w domu była gęsta, przesiąknięta obojętnością, która pojawiła się nagle, bez zapowiedzi. Wiedziałam, że coś jest nie tak, choć przez długi czas udawałam, że niczego nie dostrzegam. Codzienne rutyny, które kiedyś wydawały się naturalne, teraz stawały się ciężarem, a każdy gest, każde spojrzenie, było podejrzane. Marcin przestał ukrywać swoje sekrety, a ja zaczęłam dostrzegać ślady jego podwójnego życia, jakby kpił ze mnie i z mojej cierpliwości. Myślał, że nie mam siły ani środków, by odpowiedzieć. Nie wiedział jednak, że zamierzałam działać i zrobić coś, co zmieni wszystko.

Udawałam, że niczego nie widziałam

Nie pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy poczułam, że coś jest nie tak. Były drobne sygnały, które bagatelizowałam: późne powroty, ukradkowe spojrzenia w telefon, uśmiechy, które nie były dla mnie. Pewnego wieczoru, gdy Marcin wyszedł na chwilę, zobaczyłam w jego torbie flakon damskich perfum, które na pewno nie należały do mnie. Zawahałam się, chcąc uwierzyć w przypadek. Kiedy wrócił, zachowywał się zupełnie naturalnie, a ja udawałam, że niczego nie widziałam.

Kilka dni później, w przerwie między obowiązkami domowymi, znalazłam w jego telefonie wiadomości, których nie dało się zignorować. Kobieta, tajemnicza i pewna siebie, pisała o spotkaniach i wspólnych wieczorach, nie kryjąc emocji ani intencji. Poczucie zdrady uderzyło mnie jak zimny wiatr. Zrozumiałam, że Marcin nie tylko mnie oszukał, ale robił to bez najmniejszego skrępowania.

– Wszystko ok? – pytał. Ostatnio jesteś jakaś milcząca.

– Tak wszystko w porządku – odparłam, próbując zachować spokój.

Chciałam mu wykrzyczeć w twarz, że wiem o wszystkim, ale się powstrzymałam. Wtedy poczułam determinację: nie pozwolę, aby kpił ze mnie i mojej cierpliwości. Nie zdawał sobie sprawy, że już planowałam ruch, który pójdzie mu w pięty.

Nie mogę pokazać ani jednej słabości

Zaczęłam go baczniej obserwować. Zbierałam dowody na jego niewierność. Wiedziałam, że muszę działać ostrożnie i sprytnie. Nie mogłam pozwolić, by przewidział każdy mój ruch. Grałam pokorną żonę, czekającą na męża z obiadkami, nawet jeśli serce rwało się do krzyku.

– Jak zawsze pyszne – rzucał przy stole z lekkim uśmiechem. Nikt nie gotuje tak dobrze, jak ty. – mówił.

– Cieszę się, że ci smakuje – odparłam, próbując ukryć emocje.

Nie mogłam dać po sobie poznać, że coś jest nie tak. Wiedziałam, że nie mogę działać pochopnie.

– Wiesz dziś się widzę z chłopakami, taki męski wypad, będę później – powiedział, nie zdając sobie sprawy, że wiem, jak będzie wyglądał ten jego wieczór.

– Nie szkodzi, nie zapomnij tylko kluczy – rzuciłam.

Czułam, że w tej grze nie mogę pokazać ani jednej słabości. On myślał, że ja nic nie zrobię. Nie wiedział, że każdy mój gest i każda decyzja były elementem przygotowanej strategii, która wkrótce pójdzie mu w pięty. Zaczęłam od drobnych, ale precyzyjnych działań. Wiedziałam, że nie mogę rzucić się od razu na głęboką wodę. Każdy mój ruch musiał być niewidoczny, jak cichy podmuch wiatru.

Tajemnicza kobieta to ona

Któregoś dnia, gdy sprzątałam jego rzeczy, zauważyłam w komodzie schowane głęboko pudełko z biżuterią. Od razu wiedziałam, że to dla niej. W środku był delikatny łańcuszek z serduszkiem. Odłożyłam je z powrotem na miejsce, tak żeby niczego się nie domyślił, że miałam je w rękach. Kilka dni później zajrzałam do komody ponownie - pudełeczka już nie było.

Za to w weekend, gdy przeglądałam social media, w oczy rzuciło mi się zdjęcie naszego wspólnego kolegi. Zbyszek pracował z moim mężem w tej samej firmie. Na fotografii był on i kilka osób z jego pracy. Chyba jakaś konferencja. Ale moją uwagę zwróciła jedna z kobiet, którą oznaczył. Zobaczyłam, że ma na szyi łańcuszek z serduszkiem - taki sam, który chował przede mną mój mąż. Weszłam na jej profil - Alina. Okazało się, że pracuje w tym samym dziale, co mój mąż.

Teraz już miałam pewność. Wiedziałam, że ta tajemnicza kobieta to ona. Że to właśnie z nią jadał kolacje, a mi mówił, że idzie na spotkanie służbowe. Że z nią spędzał czas, gdy wychodził na te swoje wypady niby z kumplami. Że to jej słał smsy po nocach i dzwonił do niej z łazienki, rozmawiając tak cicho, abym przypadkiem nie usłyszała żadnego słowa. Miałam dowód przed sobą i już nie mógł się wyprzeć tej znajomości.

Nie chodziło już tylko o złość

Wiedziałam, że aby zemsta była skuteczna, muszę zdobyć kontrolę nad sytuacją finansową. Zaczęłam odkładać więcej pieniędzy, aby zrobić sobie poduszkę finansową. Z czasem moje działania stały się bardziej śmiałe. Każda decyzja, każdy ruch w domu był zaplanowany. Nie chodziło już tylko o złość czy poczucie krzywdy. Chciałam, żeby Marcin poczuł konsekwencje swojego lekceważenia i zdrady. Był przekonany, że nie stać mnie na odwet, nie zdawał sobie sprawy, że dokładnie przygotowuję pułapkę, która wkrótce uderzy w jego pewność siebie i poczucie kontroli nad naszym życiem.

Czasami miałam na końcu języka, by powiedzieć, że wiem o jego zdradzie, że wiem, kim ona jest. Ale wolałam jeszcze chwilę zaczekać. Przede mną było jeszcze wiele formalności, jakie musiałam załatwić. Któregoś ranka wstałam wcześniej, zarzuciłam kurtkę i już miałam wychodzić, gdy usłyszałam w korytarzu jego głos.

– Wychodzisz gdzieś? – zapytał.

– Tak, spieszy mi się – rzuciłam krótko.

– Dokąd?

Nie usłyszał już mojej odpowiedzi. Zamknęłam za sobą drzwi. W tym dniu spotkałam się z prawniczką i doradcą finansowym. Czułam, że mam mojego męża w garści.

Myślałeś, że całe życie będę potulną żoną

Wiedziałam, że nadchodzi moment, w którym nie mogę już dłużej zwlekać. Któregoś wieczoru, gdy siedział z nosem w telefonie, weszłam do salonu, trzymając w ręku walizkę.

– Wyjeżdżasz gdzieś? – zapytał.

– Nie, to ty się stad zabierasz i to w tej chwili – odpowiedziałam spokojnie, patrząc mu w oczy.

– Co się dzieje? Nie rozumiem.

– Zadzwoń do kochanki, na pewno przyjmie cię z otwartymi ramionami pod swój dach.

Jego wyraz twarzy był mieszanką szoku i strachu. Wiedział, że właśnie stracił kontrolę nad sytuacją.

– Myślałeś, że całe życie będę potulną żoną, a ty będziesz mnie zdradzał za moimi plecami? – odparłam stanowczo.

– Posłuchaj, to nie tak… – mruknął, jakby słowa ugrzęzły mu w gardle.

Ten moment był dla mnie satysfakcjonujący, bo pokazał, że wreszcie odzyskałam kontrolę. Czułam, że wszystko, co zrobiłam do tej pory, miało sens, a Marcin zrozumiał, że nie jestem osobą, którą da się oszukać i zignorować.

Daj mi jeszcze jedną szansę

Marcin siedział naprzeciwko mnie, wpatrzony w stół. Widziałam na jego twarzy wypisaną bezradność.

– Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę – powiedział w końcu, cicho, bez dawnej pewności siebie.

– Miałeś ją wiele razy – odpowiedziałam spokojnie.

Nie próbował mnie już przekonywać, że „to nic takiego”. Nie udawał, że to ja przesadzam. Próbował zamydlić mi oczy, obiecywał, że zerwie kontakt z tamtą kobietą, że zabierze mnie na wakacje, że wszystko naprawi. Słuchałam tego z dziwnym spokojem, bo zrozumiałam, że on nie walczył o mnie. On walczył o swój wygodny świat.

– Powiedz, czego chcesz – wyszeptał.

– Sprawiedliwości – odpowiedziałam.

Kiedy wyszedł z domu z walizką w ręku, nie poczułam triumfu. Poczułam ulgę. Wiedziałam, że to, co zrobiłam odbije się mu czkawką. I że już nigdy nie spojrzy na siebie tak, jak wcześniej.

Iga, 33 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: