Dzień mojego ślubu miał być najszczęśliwszym dniem mojego życia. Przez miesiące razem z Adamem planowaliśmy każdy szczegół, starannie dobierając dekoracje, menu, muzykę. Marzyłam o tej chwili odkąd byłam małą dziewczynką, kiedy to z zapartym tchem oglądałam bajki o księżniczkach i ich wielkich, bajkowych ślubach. Wszystko miało być idealnie – i było, przynajmniej na początku.

Reklama

To był wielki dzień

Adam i ja poznaliśmy się na studiach, a nasza miłość rozkwitała wśród wspólnych wyjazdów, wieczorów spędzonych przy książkach i długich spacerów po parku. Zawsze czułam, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Jego najlepszy przyjaciel, Piotr, był również stałym elementem naszego życia. Znał Adama od dzieciństwa, a ich przyjaźń była wręcz legendarna. Spędzaliśmy razem dużo czasu, często śmiejąc się do późnej nocy przy kieliszku wina.

Moja przyjaciółka Ewa, z którą znam się od liceum, miała być moją świadkową. Była dla mnie jak siostra – wspierała mnie w trudnych chwilach, a nasze rozmowy potrafiły trwać godzinami. Tomasz, mój kuzyn, który zawsze miał niesamowite wyczucie, jak coś jest nie tak, również miał być obecny. Byłam pewna, że w gronie najbliższych nam osób będziemy świętować nasze szczęście.

Kiedy nadszedł dzień ślubu, czułam się jak w bajce. Uroczystość była wzruszająca, a Adam, stojący przy ołtarzu, wyglądał tak przystojnie, że aż trudno było mi uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Po ceremonii przyszedł czas na wesele – pięknie udekorowana sala, śmiech, taniec, toast za toastem. Było magicznie. Jednak coś, co miało być najpiękniejszym dniem mojego życia, szybko zamieniło się w koszmar.

Ktoś nas okradł

– Adam, to była naprawdę piękna ceremonia – powiedziała Ewa, unosząc kieliszek wina.

Staliśmy przy stole, śmiejąc się i rozmawiając z naszymi gośćmi. Nagle Tomasz podszedł do mnie z zaniepokojoną miną.

– Natalia, muszę z tobą porozmawiać – powiedział cicho, ciągnąc mnie na bok. – Kasa zniknęła.

– Co? Jak to możliwe? – zapytałam, czując, jak serce zaczyna mi bić szybciej.

– Skrzynia, w której trzymaliście pieniądze z prezentów, była otwarta, a część pieniędzy po prostu wyparowała – wyjaśnił Tomasz, przeszukując wzrokiem tłum gości.

– Kto mógłby to zrobić? – zapytałam, czując, jak narasta we mnie panika.

Adam, widząc naszą rozmowę, podszedł do nas.

– Co się dzieje? – zapytał.

– Zniknęło 10 tysięcy złotych z prezentów – powiedział Tomasz, a Adam pobladł.

Przez chwilę wszyscy staliśmy w milczeniu, przetwarzając te słowa.

– Musimy to wyjaśnić – powiedział w końcu Adam, a ja skinęłam głową, próbując zapanować nad chaosem, który nagle wkradł się do naszego idealnego dnia. W głowie miałam tysiące pytań. Kto mógłby to zrobić i dlaczego? Spojrzałam na tłum gości, szukając jakiejkolwiek wskazówki.

Musieliśmy znaleźć złodzieja

Adam i ja usiedliśmy z Ewą w małym pokoju obok sali weselnej. Ewa była wyraźnie zaniepokojona.

– Natalia, Adam, to straszne, ale musimy być ostrożni – powiedziała. – Kto mógłby to zrobić?

– Nie wiem – odpowiedziałam, czując się bezradna. – Może ktoś z personelu?

Adam potrząsnął głową.

– Wątpię, żeby ryzykowali kradzież na takim weselu. To ktoś z gości.

– Musimy przeprowadzić śledztwo – powiedziała Ewa stanowczo. – Porozmawiajmy z ludźmi. Może ktoś coś widział.

Zaczęliśmy od najbliższych przyjaciół. Najpierw rozmawialiśmy z Piotrem, który wydawał się być zaskoczony i zaniepokojony.

– Nie zauważyłem niczego podejrzanego – powiedział, unikając naszego wzroku.

Potem podeszliśmy do Tomasza, który odkrył kradzież. Powtórzył, co zauważył, ale nie dodał nic nowego.

Każda rozmowa tylko zwiększała moje poczucie bezsilności. Ewa wydawała się równie zagubiona.

– To wszystko jest takie dziwne – powiedziała. – Kto mógłby być tak bezczelny?

– Musimy być cierpliwi – odpowiedział Adam. – Ktoś popełni błąd i wtedy się dowiemy.

Myślałam, że to przyjaciel męża

Po kilku rozmowach zaczęliśmy dostrzegać pewne nieścisłości. Wszyscy twierdzili, że nie zauważyli niczego podejrzanego, ale Tomasz wspomniał, że Piotr był ostatnią osobą widzianą w pobliżu miejsca, gdzie przechowywano pieniądze. Adam i ja postanowiliśmy porozmawiać z Piotrem ponownie. Podsłuchaliśmy jego rozmowę z innymi gośćmi, podczas której był jakiś nerwowy. Jego unikanie wzroku i zdenerwowane ruchy wzbudziły nasze podejrzenia.

– Piotr, możemy porozmawiać? – zapytałam, podchodząc do niego. Spojrzał na mnie zaskoczony, ale skinął głową.

– Jasne, o co chodzi?

– Chodzi o te zaginione pieniądze – powiedział Adam, starając się utrzymać spokój. – Tomasz wspomniał, że widział cię w pobliżu skrzyni.

Piotr zaczął się jąkać.

– Ja... no, tak, ale to nie ja. Przechodziłem tylko obok, to wszystko.

– Piotrze, to poważna sprawa – powiedziałam, próbując go uspokoić. – Jeśli wiesz cokolwiek, co mogłoby nam pomóc, musisz nam to powiedzieć.

Piotr wyraźnie się denerwował.

– Naprawdę nie wiem, co się stało. Przysięgam!

Adam spojrzał na mnie. Nie byliśmy pewni, czy mu wierzyć, ale coś w jego zachowaniu sugerowało, że nie mówi całej prawdy.

Mieliśmy mętlik w głowie

Po konfrontacji z Piotrem poczuliśmy się jeszcze bardziej zdezorientowani. Adam i ja usiedliśmy na chwilę, aby przemyśleć sytuację.

– Myślisz, że Piotr naprawdę mógłby to zrobić? – zapytałam.

– Nie wiem, Nat. Wydaje się być bardzo zdenerwowany, ale to może być tylko dlatego, że jest oskarżany bez dowodów – odpowiedział Adam.

Postanowiliśmy porozmawiać z Tomaszem, który odkrył kradzież. Tomasz przysiadł się do nas, wyraźnie zaniepokojony.

– Tomasz, co dokładnie widziałeś? – zapytał Adam.

– Zauważyłem, że skrzynia była otwarta, a część pieniędzy zniknęła. Piotr był wtedy w pobliżu, ale nie widziałem go robiącego nic podejrzanego – powiedział Tomasz.

– Myślisz, że mógłby to zrobić? – zapytałam.

Tomasz wziął głęboki oddech.

– Piotr zawsze wydawał się godny zaufania, ale jego zachowanie było dziwne. Może ktoś inny wykorzystał sytuację?

Monitoring nam pomógł

Adam skinął głową. Nagle Tomasz zmarszczył brwi, jakby coś sobie przypomniał.

– Natalia, przecież na sali jest monitoring. Może nagrania pomogą nam znaleźć sprawcę?

– Masz rację! – wykrzyknęłam, czując ulgę. – Powinniśmy natychmiast to sprawdzić.

Adam natychmiast pobiegł do zarządcy sali. Kilka minut później wrócił z kluczem do pomieszczenia, gdzie przechowywane były nagrania.

Siedzieliśmy w małym pokoju, oglądając nagrania z kamer. Po kilku minutach przewijania zobaczyliśmy coś, co zwróciło naszą uwagę: Piotr rzeczywiście był w pobliżu skrzyni, ale niczego nie dotykał. Natomiast w tle widać było kogoś innego, kto szybko i niepozornie zaglądał do skrzyni.

Byliśmy w szoku

Zamarliśmy, wpatrując się w ekran. Osobą, którą widzieliśmy na nagraniu, była Ewa. Nasza najbliższa przyjaciółka, świadkowa, która była z nami przez cały czas.

– To niemożliwe – wyszeptałam, czując, jak świat wokół mnie się rozpada.

Adam spojrzał na mnie z bólem w oczach.

– Musimy z nią porozmawiać – powiedział, chociaż wyraźnie mu to ciążyło.

Ewa była w pobliżu, rozmawiała z gośćmi, uśmiechając się i śmiejąc jakby nic się nie stało. Podeszliśmy do niej, czując ogromne napięcie.

– Ewa, musimy porozmawiać – powiedział Adam, starając się utrzymać spokój.

– Oczywiście – odpowiedziała, nie zdając sobie sprawy, co ją czeka.

Zabraliśmy ją do pokoju obok. Pokazaliśmy jej nagranie. Ewa pobladła, a jej ręce zaczęły drżeć.

– To nie tak, jak myślicie – powiedziała, łamiącym się głosem. – Ja... miałam problemy finansowe. Nie wiedziałam, co robię.

– Problemy finansowe? – krzyknęłam, czując, jak gniew rośnie we mnie jak fala. – To nie usprawiedliwia kradzieży od przyjaciół!

Straciłam do niej zaufanie

Ewa wybuchnęła płaczem.

– Bałam się, że mnie osądzicie. To był głupi błąd, proszę, wybaczcie mi – błagała.

Adam zacisnął pięści.

– Jak mogłaś nam to zrobić? Zaufaliśmy ci! – krzyknął.

– Nie miałam innego wyjścia! – Ewa podniosła głos. – Byłam zdesperowana!

– Zdesperowana? – powiedziałam z sarkazmem. – A my? To miał być nasz najpiękniejszy dzień, a ty go zniszczyłaś!

Ewa próbowała się bronić, ale Adam przerwał jej:

– Wiesz, co? To koniec. Nie chcę cię więcej widzieć. – jego głos był lodowaty.

Ewa osunęła się na kolana, płacząc histerycznie. Spojrzałam na Adama, który odwrócił się do mnie plecami, próbując ukryć łzy.

Musieliśmy podjąć trudną decyzję. Ewa była naszą przyjaciółką, ale to, co zrobiła, było zdradą. Czy moglibyśmy kiedykolwiek jej wybaczyć? Czy nasze relacje mogłyby wrócić do normy? Oboje wiedzieliśmy, że nic już nie będzie takie samo.

Zepsuła nam wesele

Kiedy Ewa wyszła z sali, atmosfera na weselu zmieniła się nie do poznania. Goście zauważyli nasze napięcie i szeptali między sobą, próbując zrozumieć, co się stało. Adam i ja czuliśmy, że musimy dokończyć ten dzień, choć oboje byliśmy rozbici.

– Co teraz? – zapytałam cicho Adama, kiedy wróciliśmy do stołu.

– Musimy dotrwać do końca wesela, ale później... nie wiem, Nat. Po prostu nie wiem – odpowiedział, patrząc na mnie z bólem w oczach.

Starałam się uśmiechać i być uprzejma dla gości, ale w środku czułam się jak wrak. Gdy nadszedł czas, by pożegnać gości, nasze uśmiechy były wymuszone, a każde pożegnanie brzmiało jak ironiczna przypomnienie, że nasz najpiękniejszy dzień został zniszczony.

Kiedy ostatni goście wyszli, usiedliśmy w ciszy na środku sali. Zaczęłam płakać, a Adam przytulił mnie mocno.

Przez kolejne dni i tygodnie walczyliśmy z naszymi emocjami. Ewa próbowała się z nami skontaktować, błagając o wybaczenie, ale nie byliśmy gotowi na rozmowę. Nasza relacja z Piotrem również była napięta, mimo że okazało się, że nie miał nic wspólnego z kradzieżą.

W końcu postanowiliśmy, że musimy iść dalej. Ewa była częścią naszego życia przez wiele lat, ale teraz musieliśmy skupić się na sobie i naszym małżeństwie. Czas leczy rany, ale zaufanie jest trudne do odbudowania.

Natalia, 30 lat

Czytaj także: