To miał być zwykły dzień, ale w mojej głowie kłębiły się setki myśli. Nie wiedziałem, co robić, a sytuacja, w której się znalazłem, nie napawała optymizmem, zwłaszcza że nie potrafiłem znaleźć rozwiązania. Z każdym dniem oddalałem się od kobiety, którą kochałem najbardziej na świecie, budując dla nas idealną przyszłość. Nie zdawałem sobie sprawy, że moje tajemnice mogą zniszczyć to, na czym zależało mi najbardziej.

Zawsze marzyliśmy o własnym domu

Wszystko zaczęło się kilka miesięcy wcześniej, w jasnym, przestronnym biurze prezesa naszej firmy. Pracowałem tam od ponad dziesięciu lat, dając z siebie absolutnie wszystko. Kiedy usłyszałem, że awansuję na stanowisko dyrektora operacyjnego, poczułem, jak grunt osuwa mi się spod nóg, ale w tym najbardziej pozytywnym sensie. Wiązało się to z ogromną odpowiedzialnością, nowymi wyzwaniami, ale przede wszystkim ze znacznym wzrostem moich dochodów. Pensja, którą mi zaproponowano, przekraczała moje najśmielsze oczekiwania. Wychodząc z biura z podpisanym aneksem do umowy, chciałem od razu zadzwonić do Bianki. Wybrałem nawet jej numer na klawiaturze telefonu, ale w ostatniej chwili zrezygnowałem.

Zrozumiałem, że to idealny moment na realizację naszego największego, od dawna odkładanego marzenia. Od lat gnieździliśmy się w niewielkim mieszkaniu w centrum miasta, które kupiliśmy tuż po ślubie. Zawsze marzyliśmy o własnym domu z ogrodem, z dala od zgiełku i spalin, gdzie poranki pachną rosą, a wieczory są spokojne i ciche. Postanowiłem, że z odłożonych przez nas przez lata środków oraz z nowej, znacznie wyższej pensji, kupię nam dom. I to bez jej wiedzy. Chciałem, żeby to była największa niespodzianka w jej życiu, prezent, który wręczę jej z okazji nadchodzących trzydziestych pierwszych urodzin.

Znalazłem idealną nieruchomość zaledwie dwadzieścia kilometrów za miastem. Dom był w stanie do lekkiego remontu, ale miał ogromny potencjał. Jasne wnętrza, wielkie okna z widokiem na las, dębowe podłogi. Kupiłem go, dopełniłem wszelkich formalności u notariusza i od razu zatrudniłem ekipę remontową. I wtedy zaczęły się schody.

Jako dyrektor operacyjny miałem mnóstwo nowych obowiązków, a po godzinach pracy musiałem jechać na budowę, żeby doglądać postępów. Sprawdzałem jakość gładzi, wybierałem odcienie farb, decydowałem o układzie szafek w kuchni. Robiłem to wszystko sam, wracając do domu późnym wieczorem, czasem nawet blisko północy. Byłem wyczerpany, umazany pyłem, który musiałem starannie strzepywać z ubrań przed wejściem do mieszkania. Wmawiałem Biance, że mój dział ma teraz ogromny projekt, który wymaga nadgodzin. Na początku wydawała się to rozumieć, ale z każdym upływającym tygodniem dystans między nami rósł.

Tracę kontakt z własną żoną

Nasze małżeństwo zawsze uchodziło za wzorowe. Rozumieliśmy się bez słów, uwielbialiśmy spędzać razem czas, nawet jeśli polegało to tylko na wspólnym milczeniu przy czytaniu książek. Jednak ta nowa cisza, która zagościła w naszym domu, była inna. Była ciężka, lepka i pełna niewypowiedzianych pretensji.

Zauważyłem, że Bianka niemal przestała się do mnie odzywać. Kiedyś, gdy wracałem późno, zawsze pytała, jak minął mi dzień, podgrzewała mi kolację, siadała obok i słuchała moich narzekań na biurową rzeczywistość. Teraz, gdy przekraczałem próg mieszkania, często zamykała się w sypialni albo siedziała przed telewizorem, wpatrzona w ekran pustym wzrokiem. Najbardziej przerażało mnie to, że zupełnie nie przeszkadzały jej moje późne powroty. Nie pytała, dlaczego znowu mnie nie było, nie robiła wyrzutów, nie dzwoniła w ciągu dnia, żeby zapytać, o której będę.

Z każdym dniem czułem narastający niepokój. Myślałem sobie, że może za bardzo się zagalopowałem, że ta niespodzianka kosztuje nas zbyt wiele. Ale z drugiej strony dom był już prawie gotowy. Brakowało tylko kilku mebli w salonie i ostatecznego sprzątania. Tłumaczyłem sobie, że kiedy Bianka zobaczy efekt końcowy, wszystko zrozumie i wybaczy mi te tygodnie nieobecności. Ta nadzieja trzymała mnie przy życiu, chociaż w głębi duszy czułem, że tracę kontakt z własną żoną.

Któregoś wieczoru wróciłem do domu i zastałem ją siedzącą na kanapie w całkowitych ciemnościach. Zauważyłem błysk łez na jej policzkach, kiedy zapaliłem światło.

— Wszystko w porządku? — zapytałem cicho, zdejmując płaszcz.

— Tak, po prostu jestem zmęczona — odpowiedziała płaskim, pozbawionym emocji głosem i odwróciła głowę.

— Wiem, że ostatnio dużo pracuję, ale obiecuję, że to się niedługo zmieni. Jeszcze tylko trochę cierpliwości — próbowałem ją uspokoić.

— Nie musisz się tłumaczyć. Rób to, co uważasz za słuszne — powiedziała, wstając i mijając mnie bez słowa, by zamknąć się w łazience.

Jej słowa uderzyły we mnie z ogromną siłą. To nie była moja Bianka. To była obca osoba, z którą dzieliłem mieszkanie.

Moje serce na chwilę przestało bić

Moje obawy osiągnęły apogeum, kiedy kilka dni później zadzwonił do mnie Kornel. Był starszym bratem Bianki, ale dla mnie od lat był jak najlepszy przyjaciel. Znaliśmy się jeszcze z czasów studenckich i to właśnie on przedstawił mi swoją siostrę. Umówiliśmy się na szybką kawę w centrum, w przerwie między moimi spotkaniami z klientami a wyjazdem na budowę. Kornel wyglądał na zmartwionego. Mieszał kawę małą łyżeczką, wpatrując się w blat stołu, co u niego zawsze oznaczało, że ma do przekazania coś trudnego.

— Słuchaj, stary, musimy poważnie porozmawiać — zaczął w końcu, podnosząc na mnie wzrok.

– Brzmisz bardzo serio. Coś się stało? — zapytałem, czując ucisk w żołądku.

— Chodzi o Biankę. Martwię się o nią, a szczerze mówiąc, jestem też trochę zły na ciebie.

— Zły? O co? — zdziwiłem się.

— O to, że cię ciągle nie ma! — Kornel podniósł lekko głos. — Pracujesz jak maszyna, rano cię nie ma, wieczorem cię nie ma. Próbowałem ją ostatnio wypytywać, co się u was dzieje, dlaczego jest taka przygaszona. Omijała temat. Nie chciała się z niczym zdradzić, ale widzę, że ma do ciebie ogromny żal. Zamiast spędzać z nią czas, pojechać gdzieś na weekend, zapewnić jej jakieś atrakcje, ty ciągle siedzisz w tej firmie.

— Mam teraz ważny projekt... — zacząłem moją standardową śpiewkę, ale Kornel mi przerwał.

— Przestań wciskać mi ten kit. Znam cię. Ale nie to jest najgorsze. Zastanawiałem się nad tym długo i... – zawiesił głos, jakby bał się wypowiedzieć te słowa. — Mam wrażenie, że ona kogoś ma.

Poczułem, jak cała krew odpływa mi z twarzy. Moje serce na chwilę przestało bić.

— Co takiego? — wykrztusiłem w końcu. — Bianka? Nigdy w życiu!

— A skąd wiesz?! — zapytał ostro Kornel. — Zobacz na fakty. Jesteś nieobecny. Ona żyje własnym życiem. Nie obchodzi jej, o której wracasz. Kobiety nie zachowują się tak, jeśli nie mają jakiejś alternatywy. Oddaliliście się od siebie. Sam to chyba widzisz.

Słowa Kornela trafiły w moje najczulsze punkty. Przecież sam czułem ten chłód, tę obojętność. A co, jeśli moje poświęcenie, moje tajemnice sprawiły, że popchnąłem ją w ramiona kogoś innego? Może podczas gdy ja wybierałem kafelki do naszej wymarzonej łazienki, ona szukała pocieszenia u kogoś, kto po prostu miał dla niej czas? Nie mogłem tego dłużej znieść. Ciężar kłamstw przygniatał mnie do ziemi. Wziąłem głęboki oddech i postanowiłem wyznać Kornelowi prawdę.

— Słuchaj mnie uważnie — zacząłem, zniżając głos. — Nie ma żadnego wielkiego projektu w biurze. To znaczy jest, dostałem awans na dyrektora, ale to nie jest powód moich późnych powrotów. Kupiłem dom.

— Co ty opowiadasz? Jaki dom? — Kornel zamrugał z niedowierzaniem.

— Piękny dom pod miastem. Remontuję go od tygodni. Zataiłem przed nią ten awans i wyższą pensję, bo chciałem jej zrobić niespodziankę na urodziny. Pracuję tam po nocach, doglądam ekipy, składam meble. Chcę ją tam zawieźć w jej urodziny i wręczyć jej klucze. Ale teraz... po tym, co powiedziałeś... sam już nie wiem, czy jest sens.

Kornel wpatrywał się we mnie przez dłuższą chwilę z otwartymi ustami. Jego wyraz twarzy zmienił się z oskarżycielskiego w pełen absolutnego zdumienia.

— Jesteś kompletnym wariatem — powiedział w końcu, wypuszczając powietrze. — Ale to najwspanialsze szaleństwo, o jakim słyszałem. Cofam wszystko, co powiedziałem. Ona po prostu jest samotna. Musimy to dokończyć. Pomogę ci.

W końcu skinęła głową

Od tego momentu wszystko nabrało niesamowitego tempa. Kornel okazał się niezastąpiony. Jeździł ze mną do domu, pomagał skręcać ostatnie szafki, wnosić fotele i sprzątać wszędobylski pył. Jego obecność była dla mnie zbawienna, bo mogłem z kimś podzielić się tym ciężarem. Jednak w mieszkaniu atmosfera stawała się coraz bardziej gęsta.

Zbliżały się urodziny Bianki, a ona wydawała się gasnąć z każdym dniem. Starałem się być dla niej czuły, próbowałem nawiązać rozmowę, ale zderzałem się z murem obojętności. Byłem w rozdarciu. Chciałem jej wszystko powiedzieć, przytulić ją i przeprosić za te tygodnie niepewności, ale wizja zepsucia tak długo planowanej niespodzianki powstrzymywała mnie przed wyznaniem prawdy.

Nadszedł w końcu ten długo wyczekiwany dzień. Wziąłem w pracy urlop, co po ostatnich miesiącach gonitwy było dla mnie dziwnym uczuciem. Rano podałem Biance śniadanie i poprosiłem, żeby się ubrała, bo zaplanowałem dla nas wyjazd.

— Nie mam ochoty nigdzie jechać — powiedziała cicho, mieszając herbatę. Wyglądała na potwornie zmęczoną i smutną.

— Proszę cię, to twoje urodziny. Zaufaj mi, ten jeden ostatni raz. Obiecuję, że warto. — Popatrzyłem jej głęboko w oczy.

Westchnęła ciężko, ale w końcu skinęła głową. Podróż samochodem upłynęła nam w całkowitym milczeniu. Za oknami przewijały się krajobrazy, a ja czułem, jak moje dłonie pocą się na kierownicy. Skręciłem w wąską, wysadzaną drzewami drogę, która prowadziła do naszej nowej posesji. Kiedy zatrzymałem samochód przed pięknym, jasnym budynkiem z dużym tarasem, Bianka spojrzała na mnie z konsternacją.

— Czyi to znajomi? Co my tu robimy? — zapytała, nie ruszając się z fotela.

— Chodź. Zobaczysz — odpowiedziałem tajemniczo, wysiadając z auta i otwierając jej drzwi.

Moje myśli zaczęły wirować

Poprowadziłem ją kamienną ścieżką w stronę drzwi wejściowych. Wyciągnąłem z kieszeni klucz i włożyłem do zamka. Przekręciłem go, pchnąłem drzwi i wpuściłem ją do środka. W przestronnym salonie, z którego przez ogromne okna roztaczał się widok na las, stał uśmiechnięty od ucha do ucha Kornel. Trzymał w rękach ogromny bukiet kwiatów i pudełko z tortem. Wnętrze pachniało nowością i czystością, a na dębowym stole stały zapalone świece.

— Wszystkiego najlepszego, kochanie — powiedziałem, stając za nią i kładąc dłonie na jej ramionach. — To jest nasz nowy dom. Zataiłem przed tobą mój awans, żeby go kupić i wyremontować. Dlatego nie było mnie w domu przez te wszystkie tygodnie.

Bianka zamarła. Upuściła torebkę na podłogę. Spojrzała na Kornela, potem rozejrzała się po nieskazitelnie urządzonym wnętrzu, a na końcu odwróciła się w moją stronę. Spodziewałem się pisku radości, skakania na szyję, może łez wzruszenia. Tymczasem ona zakryła twarz dłońmi i zaczęła zanosić się szlochem. To nie był cichy płacz, to był spazmatyczny szloch osoby, z której uchodzi całe nagromadzone napięcie.

— Hej, co się dzieje? Nie podoba ci się? — zapytałem przerażony, próbując ją przytulić.

— Nie... to nie tak... – wyłkała, odsuwając na chwilę dłonie od twarzy. — Ja... ja byłam pewna, że ty mnie zdradzasz.

— Co?! — wyrwało mi się, a z boku usłyszałem ciche prychnięcie Kornela, który chyba nagle poczuł się bardzo niezręcznie w roli świadka tej sceny.

— Ciągle cię nie było, wracałeś w nocy, nie chciałeś ze mną rozmawiać, pachniałeś jakoś inaczej, jakimś kurzem i nie wiadomo czym. Byłam pewna, że to koniec naszego małżeństwa, że masz kogoś innego i szukasz tylko pretekstu, żeby odejść — wyrzucała z siebie słowa z prędkością karabinu maszynowego, wciąż szlochając.

— Nigdy w życiu nie spojrzałbym na inną kobietę. Budowałem to dla nas! — zawołałem, czując mieszankę ogromnej ulgi i gigantycznego poczucia winy.

— Ale to nie wszystko! — krzyknęła nagle, łapiąc mnie za ręce. Jej oczy, pełne łez, wpatrywały się w moje. — Byłam taka przerażona, bo nie wiedziałam, jak ci powiedzieć...

— Powiedzieć mi o czym? — moje serce znów zaczęło galopować.

— Jestem w ciąży. Będziemy mieli dziecko.

Zapadła cisza, którą przerwał tylko odgłos upadającego na podłogę pudełka z tortem. Kornel wypuścił je z rąk, patrząc na nas z wybałuszonymi oczami, ale w tamtej chwili zupełnie mnie to nie obchodziło. Wpatrywałem się w zapłakaną, cudowną twarz mojej żony. Moje myśli zaczęły wirować. Zrozumiałem jej chłód, jej wycofanie, jej strach. Nosiła pod sercem nasze dziecko, będąc przekonaną, że nasz świat się rozpada, podczas gdy ja budowałem dla tego świata nowe fundamenty.

Nie potrafiłem wydusić z siebie ani jednego słowa. Zamiast tego po prostu przyciągnąłem ją do siebie z całej siły, chowając twarz w jej włosach. Poczułem, jak jej dłonie zaciskają się na mojej koszuli, a szloch powoli zamienia się w cichy śmiech przeplatany łzami. Całe napięcie, cały stres ostatnich miesięcy wyparowały z nowym, pięknym wnętrzem naszego domu. Nie posiadałem się ze szczęścia. Trzymałem w ramionach całą moją przyszłość. Oboje byliśmy mistrzami w ukrywaniu prawdy, która o mało nas nie zniszczyła, ale która ostatecznie dała nam najpiękniejszy początek nowego życia, na jaki mogliśmy liczyć.

Marcel, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

