Wydawało mi się, że wygrałam los na loterii. Mój partner był uosobieniem sukcesu, dumą moich rodziców i obiektem westchnień wielu kobiet. Żyłam w przekonaniu, że powinnam być mu wdzięczna za to, że w ogóle zwrócił na mnie uwagę. Dopiero tamtego wieczoru, stojąc samotnie w tłumie obcych ludzi, poczułam, jak bardzo duszę się w tym idealnym związku. Nie przypuszczałam, że ucieczka na taras w poszukiwaniu odrobiny świeżego powietrza całkowicie odmieni moje życie i pozwoli mi odzyskać samą siebie.

Słowa dźwięczały mi w uszach

Niedzielne popołudnia w domu moich rodziców zawsze wyglądały tak samo. Stół uginał się od jedzenia, a w centrum uwagi znajdował się on. Karol. Mój partner, człowiek sukcesu, wschodząca gwiazda w branży finansowej. Zawsze w nienagannie skrojonej koszuli, zawsze z gotową anegdotą o wielkich transakcjach i zagranicznych wyjazdach. Moja mama wpatrywała się w niego jak w obrazek. Zanim zdążył pomyśleć, że ma ochotę na dokładkę ciasta, ona już kładła mu na talerz największy kawałek. Czułam się przy nim jak dodatek, ale przez długi czas mi to nie przeszkadzało. W końcu wszyscy powtarzali mi, jaką to świetną partię udało mi się zdobyć.

Jedyną osobą, która nie ulegała urokowi mojego chłopaka, była moja starsza siostra. Ula od trzech lat była żoną Olka. Olek był mechanikiem samochodowym. Miał wiecznie pobrudzone smarem dłonie, głośny śmiech i serce na dłoni. Bardzo go lubiłam. Zawsze potrafił rozładować napiętą atmosferę w domu. Niestety, moja mama uważała, że Ula mogła trafić znacznie lepiej, a teraz po prostu zazdrości mi Karola. Problem polegał na tym, że Karol doskonale zdawał sobie sprawę ze swojej pozycji. Często pozwalał sobie na drobne, pozornie niewinne uszczypliwości pod adresem Olka.

— Olek, słuchaj, a ty byś mi nie załatwił tańszej wymiany opon? — zapytał pewnej niedzieli, uśmiechając się półgębkiem. — Bo wiesz, w tych autoryzowanych serwisach to zdzierają, a wy tam w takich mniejszych warsztatach na pewno macie swoje sposoby.

Olek tylko wzruszył ramionami i uśmiechnął się łagodnie. Nie wdawał się w dyskusje. Z kolei Ula posłała mi wymowne spojrzenie, które mówiło więcej niż tysiąc słów. Po obiedzie, gdy pomagałam jej w kuchni zmywać naczynia, nie wytrzymała.

— Naprawdę nie widzisz, jak on cię traktuje? Jak on traktuje nas wszystkich? — zapytała cicho, odkładając talerz.

— Ula, on po prostu jest zestresowany pracą. W jego świecie panują inne zasady — próbowałam go bronić, choć w głębi duszy czułam znajome ukłucie dyskomfortu.

— W jego świecie brakuje zwykłego szacunku. Uważaj, żebyś pewnego dnia nie obudziła się jako eksponat w jego pięknym, lśniącym muzeum.

Jej słowa dźwięczały mi w uszach przez kolejne dni, ale starałam się je ignorować. Zbliżało się ważne wydarzenie branżowe, na które Karol kazał mi się starannie przygotować.

Obserwowałam go z daleka

To był doroczny bankiet firmy, w której pracował Karol. Zjechała się cała śmietanka z branży finansowej. Kupienie odpowiedniej sukienki kosztowało mnie mnóstwo stresu, ponieważ Karol odrzucił trzy moje wcześniejsze propozycje, twierdząc, że są zbyt zwyczajne. W końcu stanęło na długiej, szmaragdowej kreacji, w której czułam się nieswojo, ale która spełniała jego standardy.

Kiedy weszliśmy do ogromnej, przeszklonej sali na najwyższym piętrze luksusowego wieżowca, poczułam się przytłoczona. Światła błyszczały, zewsząd dobiegał szum rozmów, a kelnerzy roznosili wymyślne przekąski i wyszukane soki w kryształowych kieliszkach. Karol od razu się wyprostował, przybrał swój profesjonalny uśmiech i wziął mnie pod ramię. Niestety, jego rola opiekuńczego partnera zakończyła się już w szatni.

Gdy tylko weszliśmy na główną salę, dostrzegł znajome twarze. Zostawił mnie przy jednym ze stolików koktajlowych i ruszył w tłum. Początkowo starałam się to zrozumieć. Przecież to była jego praca, musiał budować relacje. Jednak minęła godzina, potem druga, a on wracał do mnie tylko po to, by odłożyć pusty kieliszek i rzucić krótkie „zaraz wracam”.

Obserwowałam go z daleka. Widziałam, jak bryluje w towarzystwie, jak głośno się śmieje, opowiadając anegdoty. Najbardziej zabolało mnie jednak to, jak zachowywał się wobec innych kobiet na sali. Był czarujący, szarmancki, posyłał uśmiechy koleżankom z pracy, nachylał się do nich blisko podczas rozmowy. W pewnym momencie stało się to tak ostentacyjne, że poczułam, jak pieką mnie policzki ze wstydu. Miałam być jego partnerką, a czułam się jak zbędny bagaż, który zostawił w przechowalni, by móc swobodnie się bawić.

Kiedy w końcu podszedł do stolika, postanowiłam zareagować.

— Karol, czy moglibyśmy stąd pójść? Albo chociaż czy mógłbyś spędzić ze mną trochę czasu? — zapytałam cicho, starając się opanować drżenie głosu. — Ignorujesz mnie przez cały wieczór, a zachowujesz się tak, jakbyś przyszedł tu sam. To bardzo nieprzyjemne.

Jego uśmiech zniknął w ułamku sekundy. Spojrzał na mnie z irytacją, jak na nieposłuszne dziecko.

— Przestań wymyślać — syknął, rozglądając się na boki, by upewnić się, że nikt nas nie słyszy. — Robisz problem z niczego. To jest networking. Ci ludzie to moje kontakty. Przesadzasz i psujesz mi wieczór swoimi fochami. Zachowuj się dojrzale.

Zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, odwrócił się na pięcie i odszedł w stronę grupy głośno śmiejących się osób. Zostałam sama. W tej jednej chwili słowa Uli wróciły do mnie z potężną siłą. Byłam tylko eksponatem. Miałam ładnie wyglądać na początku, a potem nie przeszkadzać.

Słuchałam go jak zaczarowana

Nie mogłam tam dłużej stać. Czułam, że za chwilę się rozpłaczę, a to byłaby ostateczna porażka. Szybkim krokiem ruszyłam w stronę oszklonych drzwi prowadzących na obszerny taras. Wyszłam na zewnątrz i odetchnęłam z ulgą. Nocne powietrze było rześkie, a szum miasta w dole uspokajał moje rozkołatane nerwy. Taras był prawie pusty. Podeszłam do balustrady, opierając o nią dłonie i patrząc w światła samochodów mknących ulicami.

— Imprezy branżowe potrafią wyciągnąć z człowieka całą energię, prawda? — Usłyszałam nagle głęboki, spokojny głos.

Odwróciłam się gwałtownie. Kilka metrów dalej stał wysoki mężczyzna. Miał na sobie dobrze skrojony garnitur, ale nie wyglądał w nim tak sztywno jak reszta gości. Krawat miał poluzowany, a dłonie trzymał w kieszeniach spodni. Jego twarz wydawała się pogodna, a w oczach dostrzegłam coś ciepłego i szczerego.

— Nawet pan nie wie, jak bardzo — odpowiedziałam, próbując się uśmiechnąć. — Szukałam tylko odrobiny ciszy.

— Ja też. Jestem Daniel — powiedział, podchodząc bliżej, ale zachowując bezpieczny, nienarzucający się dystans.

Zaczęliśmy rozmawiać. Początkowo ostrożnie, o widoku z tarasu, o pogodzie. Jednak z minuty na minutę rozmowa stawała się coraz bardziej naturalna. Dowiedziałam się, że Daniel ma dwadzieścia dziewięć lat i jest managerem sportowym.

— Sam kiedyś trenowałem lekkoatletykę — opowiadał z błyskiem w oku. — Niestety, kontuzja pokrzyżowała moje plany. Ale miłość do sportu została. Teraz pomagam młodszym zawodnikom prowadzić ich kariery, dbam o to, by nie popełniali błędów i skupiali się na tym, co najważniejsze.

— To brzmi jak praca pełna pasji. Co w takim razie robisz na bankiecie branży finansowej? — zapytałam z autentycznym zainteresowaniem.

— Mój najlepszy przyjaciel mnie tu wyciągnął. Powiedział, że potrzebuje wsparcia kogoś normalnego w tym gąszczu cyferek i wykresów — zaśmiał się cicho. — Szczerze mówiąc, zgodziłem się tylko dlatego, że obiecał mi za to weekendowy wyjazd w góry.

Słuchałam go jak zaczarowana. Rozmawialiśmy o podróżach, o prawdziwych pasjach, o prostych radościach życia. Przy nim moje sztuczne, szmaragdowe ubranie wydało mi się nagle nieważne. Daniel nie oceniał, nie próbował mi zaimponować żadnymi historiami o pieniądzach czy statusie. Był po prostu sobą. Zupełnie zapomniałam o tym, gdzie jestem, z kim przyszłam i co wydarzyło się wcześniej. Czułam się tak swobodnie, jakbym znała go od lat.

Zapadła absolutna cisza

Naszą rozmowę, pełną śmiechu i nieskrępowanej wymiany myśli, przerwał nagle ostry zgrzyt otwieranych drzwi. Na taras wpadł Karol. Miał czerwoną twarz, a jego oczy miotały błyskawice. Zauważył mnie natychmiast i ruszył w naszą stronę szybkim, nerwowym krokiem.

— Tu jesteś! Szukam cię od dwudziestu minut! — podniósł głos, w ogóle nie zwracając uwagi na Daniela. — Co ty sobie wyobrażasz? Wracamy do środka, muszę cię przedstawić dyrektorowi regionalnemu.

— Nie, Karol — powiedziałam stanowczo. Ku mojemu własnemu zaskoczeniu, mój głos w ogóle nie drżał. — Nie wracam tam.

— Słucham? Co ty wygadujesz? — prychnął z niedowierzaniem, zerkając z pogardą na Daniela. — I z kim ty w ogóle rozmawiasz? Robisz mi wstyd.

Wtedy Daniel postąpił pół kroku do przodu. Jego twarz stężała, a głos był stanowczy, choć całkowicie spokojny.

– Słyszałeś panią. Zdecydowanie woli zostać tutaj.

Karol zerknął na niego z niedowierzaniem w oczach. Jego ego właśnie zostało nadszarpnięte.

— Kim ty jesteś, żeby się wtrącać? — warknął Karol, prostując się, by dodać sobie powagi. — To moja partnerka, a ty jesteś tu pewnie z przypadku. Nie masz pojęcia, z kim zadzierasz.

Zanim Daniel zdążył odpowiedzieć, drzwi na taras otworzyły się ponownie. Tym razem wyszedł przez nie starszy, dystyngowany mężczyzna w eleganckim garniturze. Znałam go ze zdjęć. To był prezes zarządu całej firmy, główny szef Karola, człowiek, któremu wszyscy na sali posyłali sztuczne uśmiechy. Karol natychmiast zmienił wyraz twarzy. Zirytowany awanturnik zniknął, a w jego miejsce pojawił się usłużny pracownik. Wyprostował się i przygotował uśmiech, pewnie gotowy na wymianę uprzejmości.

Jednak prezes całkowicie zignorował Karola. Przeszedł obok niego, jakby ten był powietrzem, i podszedł prosto do Daniela, klepiąc go przyjaźnie po ramieniu.

— O, tu jesteś, przyjacielu! Wszędzie cię szukam — powiedział z szerokim uśmiechem. Następnie spojrzał na mnie i skinął głową z szacunkiem. — Widzę, że znalazłeś doskonałe towarzystwo. Posłuchaj, Danielu, zebraliśmy się w mniejszym, zamkniętym gronie w sali VIP. Tylko dla najbliższych. Chodźcie z nami, proszę. Będzie mi bardzo miło gościć ciebie i twoją uroczą towarzyszkę.

Zapadła absolutna cisza. Spojrzałam na Karola. Nigdy w życiu nie zapomnę jego twarzy w tamtym momencie. Maska profesjonalisty całkowicie opadła. Jego usta były lekko otwarte, a oczy rozszerzone z szoku i niedowierzania. Uświadomił sobie właśnie, że człowiek, którego przed sekundą obrażał i traktował z pogardą, jest najlepszym przyjacielem jego własnego szefa.

Daniel spojrzał na mnie z delikatnym uśmiechem, podając mi ramię.

— Z ogromną przyjemnością — odpowiedziałam, ignorując Karola całkowicie.

Odeszliśmy z tarasu w towarzystwie prezesa, zostawiając mojego niedoszłego idealnego partnera samego, ze świadomością całkowitej kompromitacji.

Niesamowite ciepło w sercu

Następnego dnia rano pojechałam do mieszkania Karola tylko po to, by zabrać swoje rzeczy. Nasza rozmowa była krótka. Próbował odwracać kota ogonem, twierdził, że zniszczyłam mu karierę, ale ja nie zamierzałam tego słuchać. Czułam ogromną ulgę. Złota klatka została otwarta, a ja wreszcie rozwinęłam skrzydła. Wiadomość o moim rozstaniu z Karolem wstrząsnęła moją rodziną. Moja matka przez kilka tygodni nie potrafiła o tym spokojnie rozmawiać.

— Zostawiłaś takiego wspaniałego człowieka! — załamywała ręce podczas jednej z naszych rozmów. — Miał przyszłość, pozycję! Przecież z nim nie musiałabyś się o nic martwić. Co ty sobie myślałaś?

— Myślałam o sobie, mamo — odpowiedziałam spokojnie. — O tym, że chcę być szanowana, a nie tylko traktowana jak ładny dodatek do cudzego sukcesu.

Jedyną osobą, która w pełni mnie rozumiała i wspierała, była Ula. Kiedy opowiedziałam jej o wszystkim, co zaszło na bankiecie, uśmiechnęła się szeroko.

— Nareszcie przejrzałaś na oczy — powiedziała, ściskając mnie mocno. — Odzyskałam siostrę.

Moja znajomość z Danielem po tamtym wieczorze potoczyła się błyskawicznie. Kilka dni po bankiecie spotkaliśmy się na kawę. Rozmawialiśmy godzinami, odkrywając, jak wiele nas łączy. Zakochaliśmy się w sobie, a każdy kolejny dzień utwierdzał mnie w przekonaniu, że podjęłam najlepszą decyzję w życiu.

Największą radość sprawiło mi jednak pierwsze spotkanie Daniela z moją siostrą i jej mężem. Zorganizowaliśmy małego grilla na działce. Bałam się, jak Daniel odnajdzie się w takich zwyczajnych warunkach po tym, jak poznaliśmy się w luksusowym środowisku. Moje obawy były zupełnie bezpodstawne. Daniel i Olek złapali wspólny język w pięć minut. Zaczęli rozmawiać o silnikach, potem zeszli na temat sportów motoryzacyjnych. Śmiali się głośno, jedząc pieczone kiełbaski, a Olek obiecał, że w wolnej chwili pomoże Danielowi przy renowacji jego starego motocykla.

Siedziałam obok Uli, patrząc na nich i czując niesamowite ciepło w sercu. Wtedy zrozumiałam, że prawdziwe szczęście nie wymaga czerwonego dywanu, drogich garniturów ani sztucznych uśmiechów na pokaz. Wymaga po prostu ludzi, którzy potrafią patrzeć na ciebie z szacunkiem i kochać cię za to, kim naprawdę jesteś.

Kaja, 28 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

